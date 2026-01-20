19.01.2026, 17:43 37876

В Страсбурге представлены ключевые международные инициативы Казахстана

Генеральный консул Казахстана в Страсбурге Анель Бақытбекқызы выступила с лекцией перед магистрантами Института политических исследований Страсбургского университета (Sciences Po), посвящённой внешней политике Президента Касым-Жомарта Токаева и ключевым международным инициативам Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Аудитория, состоявшая из будущих государственных управленцев и международников в области права, экономики, истории, теории и социологии была проинформирована о реализации политических реформ, новом экономическом курсе, обозначенные Президентом К.К.Токаевым, посредством развёрнутого анализа современного положения Казахстана в региональной и глобальной политике.

А.Бақытбекқызы рассказала о проводимых институциональных реформах, модернизации системы госуправления и планируемой парламентской реформе, предусматривающей переход к однопалатному парламенту на основе широкого общественного диалога и предстоящего референдума.

Внимание магистрантов обращено на многовекторный курс Казахстана как "средней державы", с акцентом на вклад и продвижение международной безопасности, включая инициативы в области ядерного разоружения и нераспространения, миротворческой деятельности под эгидой ООН, посреднических усилий по урегулированию международных конфликтов, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Подробные сведения были обозначены также по двустороннему и многостороннему взаимодействию Казахстана с КНР, РФ, США и странами ЕС.

Значительный блок лекции был посвящён социально-экономическому развитию Казахстана. Магистрантам были представлены актуальные данные о макроэкономическом росте, диверсификации экономики, инвестиционном климате и развитии цифровых технологий. Особо отмечены усилия Казахстана по снижению зависимости от сырьевого экспорта, развитию логистики, промышленности, агропромышленного комплекса и "зелёной" экономики.

В контексте главных тезисов Президента, изложенных в интервью газете "Түркістан" от 5 января и об объявлении в Казахстане 2026 года "Годом цифровизации и искусственного интеллекта", А.Бақытбекқызы подробно остановилась на стратегических приоритетах РК в развитии ИИ.

В ходе лекции также был представлен обзор казахско-французских отношений и взаимодействия с Европейским союзом. Подчёркнут стратегический характер казахско-французского партнёрства, динамика политического диалога, рост товарооборота и инвестиционного сотрудничества, а также развитие гуманитарных, культурных и образовательных связей. Отдельно отмечено значение Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстан-ЕС и итоги первого саммита ЕС - Центральная Азия.

В год 35-летия Независимости Республики Казахстан Генеральный консул также осветила национальный профиль страны, включая географическое положение, административно-территориальное устройство, демографические особенности, этноконфессиональное многообразие и принципы общественной толерантности. Было подчёркнуто, что Казахстан, являясь крупнейшим в мире государством без выхода к морю, играет значимую роль в обеспечении евразийской транспортной, энергетической и цифровой связности.

В целом, выступление вызвало живой интерес у слушателей и сопровождалось активной сессией вопросов и ответов.

Sciences Po - старейший институт политических исследований во Франции, выпускниками которой являются госслужащие, политики, дипломаты, военные и банкиры. Институт является инициатором партнёрских отношений с крупными школами госслужбы Франции и государственными партнёрами (Банк Франции, Комиссариат армий и др.).
 
новости по теме

19.01.2026, 18:30 33616

Казахстан принял участие в "Тюркской неделе" в Вене

Посольство Казахстана в Австрии - постоянное представительство при международных организациях приняло участие в "Тюркской неделе", в ходе презентации деятельности Организации тюркских государств в Вене, сообщает МИД.

В рамках "Тюркской недели" одним из значимых событий стала организованная в здании венского отделения Организации Объединенных Наций фотовыставка, посвященная историко-культурному наследию государств-членов ОТГ (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан).

Помимо этого, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был организован круглый стол на тему "От Шелкового пути к Срединному коридору: содействие развитию транспортной и торговой инфраструктуры", на котором с приветственной речью выступили Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и Генеральный секретарь ОТГ Посол Кубанычбек Омуралиев, а также Генеральный секретарь Всемирной автотранспортной организации Умберто де Претто представители стран-членов ОТГ, а также независимый директор, член совета директоров компании "Қазақстан Темір Жолы" (КТЖ) и почетный консул Казахстана в Нижней Австрии Александр Андреас Ширхубер.

В своих заявлениях докладчики подчеркнули, что Средний коридор стал стратегически важным транспортным маршрутом между Востоком и Западом, связывающим Азию и Европу через тюркский регион. Он подчеркнул, что коридор представляет собой современное продолжение исторического Шелкового пути, способствующее диверсификации, устойчивости и созданию надежных цепочек поставок, а также расширению торговли и экономическому развитию региона.

Круглый стол собрал членов дипломатического корпуса, представителей государственных органов и частного сектора Австрийской Республики, а также глав дипломатических миссий государств-членов и наблюдателей ОТГ, предоставив широкую и инклюзивную платформу для диалога и обмена мнениями.

Цикл мероприятий продолжился концертной программой, с участием творческих коллективов из государств-членов ОТГ. При поддержке Министерства культуры и информации от Казахстана выступили дуэт домбристов Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз, казахская танцовщица, хореограф Анель Марабаева, а также оперная певица Айгерим Алтынбек.
 
Теги:АвстрияВыставкаОТГ
19.01.2026, 18:14 34781

Казахстан и Испания обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с государственным секретарем Испании по энергетике Жоаном Гроисардом, сообщает МИД.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической повестки, включая обеспечение устойчивого развития энергетического сектора, вопросы энергоперехода, повышения энергоэффективности и внедрения современных технологических решений.

Посол проинформировал испанскую сторону о приоритетах государственной политики Казахстана в указанной сфере, в том числе о реализуемых мерах по модернизации отрасли, диверсификации энергетического баланса, развитию ВИЭ и укреплению устойчивости энергетической инфраструктуры.

Государственный секретарь, в свою очередь, отметил интерес Королевства к расширению диалога с Казахстаном в этом направлении и поделился испанским опытом в области развития "зеленой" энергетики, адаптации энергетических систем к современным вызовам и обеспечения энергетической безопасности.

По итогам переговоров собеседники подтвердили стремление развивать практические механизмы в данной области и договорились продолжить работы по выработке совместных инициатив.
 
19.01.2026, 17:54 36986

Каталония нацелена на углубление сотрудничества с Казахстаном

Руководитель Консульства Казахстана в Барселоне Амир Султангожин провёл встречу с советником Правительства Каталонии по иностранным делам и вопросам Европейского союза Жауме Дук.

Переговоры подтвердили взаимную заинтересованность сторон в расширении практического сотрудничества и придали новый импульс двусторонней повестке.

Собеседники подробно обсудили консульские вопросы, а также перспективы развития торгово-экономических связей и привлечения инвестиций в Казахстан. Особое внимание было уделено созданию условий для прямых контактов между деловыми кругами Казахстана и Каталонии.

В ходе встречи казахская сторона представила ключевые политические и экономические реформы, реализуемые в стране, а также основные приоритеты, обозначенные в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что проводимые преобразования открывают новые возможности для иностранных инвесторов и партнёров.

Отдельным блоком обсуждались планы по организации совместных бизнес-мероприятий и презентаций инвестиционного потенциала Казахстана, призванных активизировать сотрудничество в промышленности, технологиях и инновациях.

Каталония формирует около 19% ВВП Испании и остаётся одним из ключевых экономических локомотивов страны, обеспечивая до четверти ее промышленного производства. К ведущим отраслям региона относятся химическая и фармацевтическая промышленность, пищевая индустрия, автомобилестроение, а также высокие технологии и инновации.
 
19.01.2026, 17:49 37481

В Шанхае достигнута договоренность по реализации инвестиционного проекта в Актюбинской области

При содействии Генерального консульства Казахстана в городе Шанхай в рамках рабочего визита заместителя акима Актюбинской области Абзала Абдикаримова в Шанхае состоялась встреча с представителями китайской компании Suzhou Hunan New Materials. По итогам деловых переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Акиматом Актюбинской области РК и компанией "Suzhou Hunan New Materials" по глубокой переработке хромовых руд.

В ходе встречи китайская компания презентовала инвестиционный проект по глубокой переработке хромовых руд, предусматривающий его реализацию в два этапа. Первый этап предполагает создание производства по переработке хромового концентрата с объёмом инвестиций до 150 млн долларов США, второй - переход к переработке металлического хрома.

Проект был оценён как экономически значимый и соответствующий приоритетам индустриального развития Актюбинской области и задачам по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Китайская сторона подтвердила готовность перейти к практической реализации проекта и дальнейшему пошаговому взаимодействию с государственными и региональными органами Республики Казахстан.

Suzhou Hunan New Materials является промышленным производителем, специализирующимся на выплавке феррохрома для металлургической отрасли, продукция которой используется при производстве нержавеющих и специальных сталей.
 
16.01.2026, 20:00 318516

Перспективы сотрудничества с Латвией обсуждены в МИД Казахстана

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов встретился с послом Латвийской Республики Даце Руткой, сообщает Министерство иностранных дел РК.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах, имеющих ключевое значение для наращивания объемов взаимной торговли.

Выражена готовность продолжать тесное сотрудничество в различных направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обсуждён график двусторонних мероприятий на 2026 год.

По итогам встречи дипломаты подтвердили настрой на продолжение предметного диалога и углубление всестороннего взаимодействия между двумя странами.
 
Теги:ПосолМИДЛатвия
16.01.2026, 19:22 318941

Кувейтская компания «KUFPEC» проявляет интерес к инвестициям в газовый сектор Казахстана

Посол Казахстана в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Исса Аль-Мараги, сообщает МИД РК.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Государством Кувейт, а также обсуждены возможные направления взаимодействия в энергетическом секторе.

Руководство "KUFPEC" выразило интерес к изучению возможностей в нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщив о начале предварительного анализа инвестиционного потенциала страны.

Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога и обмену информацией в целях определения перспективных направлений сотрудничества и возможного участия компании в реализации проектов газовой сферы в среднесрочной перспективе.

Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) - международная компания, специализирующаяся на разведке, разработке и добыче нефти и природного газа за пределами Кувейта. Компания является дочерним предприятием Kuwait Petroleum Corporation и осуществляет свою деятельность в более чем 10 странах на пяти континентах, включая Австралию, страны Азии, Африки и Северной Америки.
 
Теги:КувейтИнвестицииГаз
16.01.2026, 19:03 319381

Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Таиланда выходит на новый уровень

Состоялась встреча посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана с министром торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун, сообщает МИД.

В рамках встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны отметили высокий уровень двусторонних связей, опирающихся на 33-летнюю историю дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом.

Казахский дипломат проинформировал собеседника, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил текущий год Годом цифровизации. В стране последовательно формируется цифровая экономика, действует международный IT-центр Astana Hub, а также подписан Цифровой кодекс, обеспечивающий современную и прозрачную нормативно-правовую среду для развития цифрового сектора. Отмечено, что подписанный недавно Казахско-таиландский меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере создает практическую основу для взаимодействия в области цифровой торговли, финтеха, кибербезопасности и "умной" логистики. Дополнительно была представлена инициатива Казахстана по созданию Центра цифровых решений ЭСКАТО ООН.

Посол подчеркнул значимость Таиланда как одного из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии, отметив, что порядка 70% торговли Таиланда со странами Центральной Азии приходится именно на Казахстан. Также была выражена надежда, что предстоящие парламентские выборы в Таиланде 8 февраля 2026 года пройдут в конструктивном ключе и будут способствовать дальнейшему устойчивому развитию страны.

В ходе беседы отмечена активизация политических контактов в 2024-2025 годах, а также устойчивая положительная динамика товарооборота. По итогам 11 месяцев 2025 года объем взаимной торговли вырос на 7,5% и достиг 235,5 млн долларов США. При этом стороны сошлись во мнении, что существующий потенциал экономического взаимодействия значительно превышает текущие показатели.

Отдельное внимание было уделено вопросам запуска Совместного торгового комитета и рабочей группы по сельскому хозяйству, а также рассмотрению возможности открытия Торгового представительства Таиланда в Астане или Алматы. Обсуждены перспективы продвижения соглашений о взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

Казахстан подтвердил готовность к расширению партнерства в агропромышленной сфере, приведя в качестве примера проект компании "Sea Value" в Алматинской области как успешную модель инвестиционного сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам транзитно-логистического взаимодействия, включая использование Среднего коридора, а также развитию туристических обменов на фоне запуска прямых авиарейсов между Алматы, Шымкентом и Бангкоком.

Со своей стороны, министр торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун отметила приоритетное значение Казахстана для Таиланда как партнера в Центральной Азии и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонней экономической кооперации.

Министр также заявила о заинтересованности в рассмотрении приглашения совершить визит в Казахстан, в рамках которого планируется проведение заседаний двусторонних механизмов сотрудничества, включая Совместный торговый комитет, а также организация бизнес-миссий с участием деловых кругов обеих стран.

Тайская сторона также выразила интерес к углублению сотрудничества в сфере цифровых решений, в том числе с точки зрения применения цифровых технологий для повышения производительности, эффективности и конкурентоспособности промышленных и агропромышленных предприятий, а также формирования современных цепочек добавленной стоимости и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, была подтверждена готовность оказывать содействие в продвижении проектов двусторонних соглашений, находящихся на рассмотрении, и продолжить предметный диалог по вопросам критически важных материалов и редкоземельных ресурсов, представляющих взаимный интерес.

Отдельно подчеркнута роль Казахстана как надежного транзитно-логистического хаба и его потенциал для расширения присутствия тайских компаний на рынках Центральной Азии и государств СНГ с использованием существующей инфраструктуры и международных транспортных маршрутов.

По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного диалога и выразили уверенность, что поступательное развитие сотрудничества будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-таиландских отношений и выводу их на новый качественный уровень.
 
Теги:ТорговляТаиланд
16.01.2026, 18:04 297646

В Гонконге обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий

В рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий между регионами Казахстана и Гонконгом в Генеральном консульстве Республики Казахстан в САР Гонконг состоялась встреча представителей компаний "Huazhi Future", "ChinoLite" и "Omis Inc." из города Павлодар.

Учитывая опыт сотрудничества участвовавших во встрече компаний с правоохранительными органами Гонконга, Генеральный консул Казахстана в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов проинформировал гонконгские компании о заинтересованности казахстанской стороны во внедрении ИИ-решений в системы безопасности, распознавания лиц, борьбу с киберпреступностью и наркотрафиком в регионах Казахстана.

Со своей стороны, представители компании "Huazhi Future" презентовали введенные в эксплуатацию дата-центра в гг. Чунцин, Ханчжоу и Шэньчжэнь на территории материкового Китая. Учитывая растущий спрос на вычислительные мощности по всему миру, глава компании "Huazhi Future" выразил заинтересованность в строительстве дата-центров в Казахстане.

Участники встречи подчеркнули значимость инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026 года - годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, в связи с чем, Генконсул выразил заинтересованность в проведении совместных мероприятий, хакатонов и презентаций стартапов.

IT-компания "OMIS Inc." реализует цифровые решения для государства и бизнеса и на протяжении нескольких лет ведёт плотную работу в сфере правопорядка совместно с прокуратурой Павлодарской области и правоохранительными органами региона.
 
