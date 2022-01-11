ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря.

"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) является важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая" и внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельхозпроизводство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".

Согласно этому календарю, в году 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. Впервые "24 малых сезона" появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разными группами населения.

Эти "24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы, культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.

С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляется все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.

Сяохань - Малые холода

Сяохань (Малые холода) - двадцать третий из 24 малых сезонов и пятый малый сезон зимы. Он обычно начинается с 5 по 7 января по григорианскому календарю. В этом году Сяохань приходится на 5 января. "В Сяохань и Дахань все мерзнет в ледяной массе". В это время холодный воздух становится морозным, наступает самое холодное время года - "Если в Сяохань морозно, то весной будет тепло, а если в Сяохань тепло, весной могут быть заморозки". Это означает, что только когда в сезон Сяохань будут полноценные морозы, весна может плавно вступить в свои права, а дни становиться теплее и теплее.

В народе говорят, что "после Сяохань будешь ходить по льду". На севере страны наступает длительное оледенение, на поверхности рек образуется толстый слой льда, что доставляет радость любителям зимних развлечений. В это время зацветает зимняя слива, аромат которой доставляет людям огромное удовольствие. С наступлением Сяохань веселая атмосфера наступающего Нового года становится все ощутимей. В это время на двери домов начинают вывешивать парные полосы с новогодними пожеланиями Чуньлянь, вырезать бумажные узоры, готовить новогодние лубочные картинки Няньхуа, фонарики и другие праздничные предметы, готовясь к Празднику Весны.

Территория Китая очень большая, из-за чего имеются большие различия между севером и югом страны, что в свою очередь формирует многообразие местных кулинарных обычаев и национальной кухни. Зимние деликатесы на севере - это баранина, обваренная кипятком, каштаны, прожареные в песке с черной патокой, и печеные бататы. А на юге во многих местах в холодную погоду пользуется популярностью рис по-нанкински с утонченным ароматом. Само блюдо готовится из клейкого риса с местной зеленью, нарезкой мясной и из вяленой утки, ломтиками колбасы, кубиками имбиря и другими ингредиентами. А клейкий рис по-гуанчжоуски имеет своеобразный метод приготовления. Клейкий и душистый рис варится вместе, а потом его смешивают с жареной нарезкой из вяленого бекона, каленым арахисом и нарезанным свежим зеленым луком. Это очень вкусно и питательно.

Сяохань приходится на период наиболее сильных холодов. А это время благоприятно для укрепления организма путем закаливания и тренировок. Как говорится, "зимой в лютый холод полезно тренироваться". Однако занятия должны быть умереными, и лучше всего это делать при достаточном солнечном свете. Во время Сяохань необходимо особое внимание уделять почкам и предотвращению простуды, в пищу следует употреблять больше питательных продуктов, таких как окунь, батат, черный рис, черный соевый боб и джусай.