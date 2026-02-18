Жителя Астаны арестовали за приставания к девочке в лифте

Реформа разрешительной системы Республики Казахстан, полностью исключила все имеющиеся элементы контроля по линии пожарной безопасности на стадии согласовании, заявили в ведомстве

Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС города Алматы в ответе на запрос информационного агентства - Управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС города Алматы в ответе на запрос информационного агентства Kazakhstan Today прокомментировало деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в непосредственной близости от мест захоронения, передает корреспондент агентства.





Ранее агентство направило запрос в акимат, в котором просило разъяснить, согласовывалось ли размещение и функционирование развлекательного объекта компании Gorki.kz на указанной территории с акиматом города Алматы и профильными государственными органами. Также Kazakhstan Today просило пояснить, учитывалось ли при выдаче разрешительных документов расположение объекта вблизи кладбищ, соответствуют ли проводимые мероприятия требованиям этики и общественной морали и проводилась ли оценка воздействия деятельности объекта на общественный порядок, транспортную нагрузку и соблюдение санитарных и экологических норм.





В ответ на запрос управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС мегаполиса заявило, что "полномочиями территориальных органов по чрезвычайным ситуациям не предусмотрена выдача разрешения, заключение, утверждение, предоставление каких-либо заключений в области пожарной безопасности".





Реформа разрешительной системы Республики Казахстан полностью исключила все имеющиеся элементы контроля по линии пожарной безопасности на стадии согласовании какого-либо вида деятельности. На сегодняшний день физическим и юридическим лицам для осуществления какой-либо деятельности нет необходимости в получении разрешения в сфере гражданской защиты", - добавили в управлении.





Напомним, в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.





Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.





На прошлой неделе в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.





​"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.





Позже редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.





Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.





Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.





Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.





Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос председателю комитета по управлению земельными ресурсами Темиржанову. Мы намерены выяснить, почему самоуправство частника в Алматы оказалось весомее распоряжений акимата и когда государственные органы перейдут от слов к реальному изъятию земель, используемых с вопиющими нарушениями.