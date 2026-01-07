Бурный рост въездного туризма в Китай: страна традиций и современности

Фото: Иностранные туристы на экскурсии в культурно-туристической зоне Наньшань в городе Санья провинции Хайнань. Фото/Чэнь Вэньу

По данным профильных организаций, в период новогодних каникул (с 1 по 3 января) китайский рынок въездного туризма продолжил уверенно расти: количество забронированных входных билетов увеличилось на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бронирование иностранцами развлекательных программ и мероприятий выросло более чем в 30 раз. Стремительное развитие въездного туризма отражает гармоничное сочетание традиций и современности в Китае и является яркой иллюстрацией расцвета китайской культуры, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Новые форматы и туристические продукты создают для путешественников уникальные впечатления и придают отрасли новый импульс. Благодаря глубокой интеграции туризма с культурой, спортом, сельским хозяйством и другими сферами разнообразие предложений позволяет иностранным гостям перейти от простого "отмечания" достопримечательностей Китая к их полноценному "переживанию". Автомобильные путешествия, сельский туризм, туры по старинной архитектуре и другие тематические направления становятся магнитом для международных туристов.





К примеру, после запуска особого таможенного режима на острове Хайнань (Южный Китай) большой популярностью пользуется модель "беспошлинный шопинг + пляжный отдых". Поездка на туристическом поезде "Панда-экспресс" по маршруту Большого Юго-Запада, охватывающему провинции Сычуань, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, дает возможность увидеть такие достопримечательности, как руины Саньсиндуй и комплекс деревень народности мяо с тысячей домов. В провинции Фуцзянь (Юго-Восточный Китай) туристы, путешествуя по маршрутам "Тайны объектов всемирного наследия" и "Чайный аромат Шелкового пути", могут почувствовать атмосферу Морского Шелкового пути и познакомиться с традиционной культурой южной части провинции.





В художественном музее городка Дуньхуан провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) сотрудница знакомит иностранных туристов с сюжетами дуньхуанских фресок. Фото/Чжан Сяолян





Данные онлайн-платформ показывают, что в 2025 году в структуре потребления въездных туристов бронирование программ с эффектом погружения - таких как посещение мастерских нематериального культурного наследия, народных представлений, знакомство с повседневной жизнью местных жителей - выросло на 300% по сравнению с 2024 годом. Задействование богатых культурно-туристических ресурсов стимулирует более глубокий и широкий гуманитарный обмен, позволяя иностранным гостям увидеть более живой и многогранный Китай.





Реализация путешествия в Китай "по щелчку пальцев" стала возможной благодаря поддержке политики. Китай ввел целый ряд мер по упрощению въездного туризма: на сегодняшний день 76 странам мира предоставлен односторонний или взаимный безвизовый режим, политика 240-часового безвизового транзита действует для граждан 55 стран, а число пунктов въезда, где она применяется, увеличилось до 65.





Постоянное совершенствование безвизовой политики в сочетании с такими удобными мерами, как моментальный возврат НДС при выезде из страны и возможность привязки иностранных банковских карт к китайским платежным системам, создает синергетический эффект, превращая "покупки в Китае" и "гастрономию в Китае" в новый тренд.





За первые три квартала 2025 года в Китай по безвизовому режиму въехало 20,89 млн иностранцев - рост более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За год с момента введения политики 240-часового безвизового транзита через пункты пропуска страны в КНР въехало 40,60 млн иностранцев, что на 27,2% больше в годовом выражении.





В старинном квартале Цыцикоу района Шапинба города Чунцин иностранная туристка выбирает традиционное китайское платье ципао в магазине. Фото/Сунь Кайфан





Всемирный совет по туризму и путешествиям прогнозирует, что в ближайшие 10 лет китайская туристическая индустрия будет расти в среднем на 7% ежегодно, и к 2031 году Китай может стать крупнейшим туристическим рынком в мире. На сайте американского журнала Travel and Tour World отмечается, что благодаря развитой инфраструктуре, активной поддержке государства и растущей репутации одного из лучших туристических направлений мира китайская туристическая отрасль в ближайшие годы способна достичь новых высот.





Более глубокое понимание иностранными туристами реального образа Китая способствует дальнейшему росту популярности туризма в стране. Британский журнал Tourism Review подчеркивает, что опыт иностранных туристов, столкнувшихся в Китае с дружелюбием, удобством и высоким качеством сервиса, постепенно разрушает устоявшиеся в международном сообществе стереотипы о Китае. Безопасная и гармоничная обстановка, теплая и дружелюбная атмосфера, яркая и динамичная культура, высокие технологии и эффективный быт заставляют их единодушно восхищаться тем, что современный Китай стал "более современным, более удобным и более открытым".





В "Отчете о развитии туристических городов мира (2024-2025)", опубликованном Всемирной федерацией туристических городов, пять китайских городов вошли в топ-20 мирового рейтинга по безопасности туризма, а еще пять - в первую десятку по уровню "умных" технологий. Положительный туристический опыт и привлекательный образ динамично развивающегося Китая непосредственно способствуют растущей популярности страны как туристического направления.





Более открытый, более качественный и более радушный китайский рынок въездного туризма становится мостом, через который мир ощущает пульс Китая. Раскрытие потенциала "китайского туризма" неизбежно будет способствовать усилению гуманитарных обменов, позволяя людям из разных стран своими глазами увидеть подлинный, многогранный и всесторонний Китай.





Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"