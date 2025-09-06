Путь "гармонии": Си Цзиньпин и его роль в развитии ШОС

Фото: информационная компания Урумчи

Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года прошел в Тяньцзине. Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с более чем 20 зарубежными лидерами и 10 руководителями международных организаций собрал на берегах реки Хайхэ для участия в крупнейшем саммите со времени основания ШОС, сообщает информационная компания "Урумчи".





С 2013 года Си Цзиньпин уже 12 раз принимал участие в саммитах ШОС, многократно разъясняя путь Китая к "гармонии" и способствуя развитию организации.





Благодаря единству - укрепление солидарности и взаимного доверия





Смысл "гармонии" в ШОС неразрывно связан с солидарностью и взаимным доверием.





За более чем 20 лет ШОС выросла из 6 стран-основателей в "большую семью" из 26 государств, охватывающую три континента - Азию, Европу и Африку, и стала образцом новых международных отношений. Солидарность и доверие - это важный "код", благодаря которому ШОС непрерывно развивается и крепнет. Это также ключевое слово, на котором Си Цзиньпин неоднократно делал акцент в своих выступлениях.





Анализируя 12 речей Си Цзиньпина на саммитах ШОС, можно отметить, что слово "взаимное доверие" проходит красной нитью. В 2013 году, впервые участвуя в саммите ШОС, он призвал к постоянному укреплению доверия между странами-членами. На прошлогоднем саммите ШОС в Астане Си Цзиньпин предложил построить общий дом солидарности и доверия.





От акцента на "решительную поддержку каждой страной поиска пути развития и модели управления, соответствующих её национальным условиям", до призыва "совместно противостоять любым предлогам для вмешательства во внутренние дела других стран", а также до предложения усилить стратегическую коммуникацию и сотрудничество - целый ряд важных инициатив Си Цзиньпина обозначил направление для дальнейшей консолидации консенсуса и укрепления доверия между странами-членами.





Некоторые наблюдатели считают, что в условиях ускоряющихся перемен, невиданных за столетие, углубление солидарности и доверия является основой китайского пути "гармонии" и будет способствовать повышению устойчивости и прочности ШОС.





Благодаря единству - общее развитие и процветание





Суть "гармонии" заключается в "сотрудничестве", которое стало кровеносной системой ШОС.





Как отметил Си Цзиньпин, практическое сотрудничество является материальной основой и движущей силой развития ШОС. Вокруг продвижения сотрудничества стран-участниц - будь то утверждение цели совместного развития и процветания, или же идея "настоящее развитие - это развитие для всех" - Си Цзиньпин всегда подчеркивает взаимную выгоду и общее процветание.





Открытие транспортных и логистических коридоров, создание точек роста в цифровой экономике, зеленой энергетике, современном сельском хозяйстве, укрепление сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" с национальными стратегиями развития и региональными инициативами. В последние годы множество "китайских решений", направленных на продвижение экономической интеграции, взаимосвязанного развития и совместного использования результатов, ускоренно воплощаются в жизнь, принося реальные выгоды народам стран-участниц.





В условиях роста односторонности и протекционизма, когда восстановление мировой экономики подвергается ударам, приверженность взаимной выгоде и совместному развитию имеет важное значение не только для ШОС, но и для всего мира. Как отметил Си Цзиньпин на саммите ШОС в 2020 году, история уже доказала и будет продолжать доказывать: "взаимовыгодное сотрудничество неизбежно заменит игру с нулевой суммой".





Благодаря единству - совместный ответ на вызовы





Гармония" также проявляется в ответственности и единстве перед лицом вызовов.





В настоящее время глобальное управление находится на переломном этапе: либо движение вперед против течения, либо откат назад. Как важная международная организация, объединяющая около половины населения мира и четверть мировой экономики, ШОС привлекает особое внимание в вопросе, как ответить на "вызовы времени".





Продвигать мировую "гармонию" через "гармонию" ШОС - это тема, к которой Си Цзиньпин постоянно обращается. Еще в 2013 году на саммите ШОС, говоря о множестве международных и региональных вызовов, он прямо заявил: "Мы должны усиливать сотрудничество и объединяться для укрепления самих себя".





Позднее на саммитах ШОС Си Цзиньпин многократно вносил "китайские предложения" по совместному противостоянию рискам и вызовам: необходимо придерживаться подлинного мультилатерализма, решительно защищать международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве, совместно продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира и инклюзивную экономическую глобализацию.





В прошлом году саммит ШОС принял Астанинскую декларацию и ряд других документов, прозвучал мощный призыв новой эпохи: единство, а не раскол; сотрудничество, а не конфронтация; справедливость, а не гегемонизм. Аналитики считают, что совместный голос и совместные действия стран ШОС помогут направить международный порядок в более справедливое и рациональное русло.





Путь "гармонии", который разъяснил Си Цзиньпин, внес "китайскую мудрость" в развитие и укрепление ШОС и ее роль, а в будущем будет способствовать вхождению ШОС в новую стадию качественного развития, придавая больше определенности миру в условиях нестабильности и перемен.