СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. КНР вносит вклад в обеспечение доступности вакцин в развивающихся странах

На днях китайская вакцина против коронавируса нового типа прибыла в Пакистан, Лаос, Зимбабве, Беларусь, Монголию, Сингапур и Египет. Вакцина Китая приветствуется повсеместно, руководители разных стран даже специально приезжают в аэропорты, чтобы стать свидетелями прибытия этого медицинского препарата, сообщает Информационная компания Урумчи.

Изображение президента Индонезии, прививающегося китайской вакциной, появилось на марках в стране.

Как позволит ситуация, я надеюсь, что смогу как можно скорее посетить Китай, пожать руку председателю КНР Си Цзиньпину, лично выразить мою благодарность", - сказал президент Филиппин Родриго Дутерте.

По информации издания, "КНР безвозмездно предоставляет вакцину 69 развивающимся странам, которые срочно в ней нуждаются, а также экспортирует препарат в 43 государства. Отдельные богатые страны лишь думают о себе, с одной стороны, запасаясь дозами вакцины, а с другой, очерняя Китай с помощью так называемой "вакцинной дипломатии". 12 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции по ситуации с эпидемией COVID-19 отметил, что чем больше времени понадобится для справедливого распределения вакцин, тем больше будет смертей. В настоящее время уже множество компаний начали массовое производство вакцин, однако их распространение контролируется лишь немногочисленными богатыми странами".

Associated Press сообщает, что богатые страны закупили 5,8 млрд доз из 8,2 млрд, доступных по всему миру. У стран с низким и средним доходами мало возможностей в справедливом распределении вакцин. Агентство Associated Press в частности пишет, что первоначально Чили подписала соглашение о закупке вакцины с американской компанией Pfizer. Однако после того, как началось распространение вакцины в декабре 2020 года, из 10 млн доз вакцины, заказанных странами Латинской Америки, были доставлены лишь 150 тыс. В конце 2021 года, благодаря поставке 4 млн доз вакцины китайской компании Kexing, Чили удалось вакцинировать 19 млн жителей страны. Согласно информации Associated Press, "для государств, которые все еще не получили вакцины, китайская вакцина может стать единственным решением".

Обещания Китая по оказанию помощи и экспорту вакцины совпадают с действиями страны. Руководители КНР на разных международных платформах подчеркивали, что китайская вакцина против COVID-19 после разработки и введения в применение станет общественным благом всего мира, КНР намерена внести свой вклад в обеспечение доступности вакцины в развивающихся странах. По запросу Всемирной Организации Здравоохранения, Китай принял решение передать механизму COVAX под эгидой ВОЗ 10 млн доз вакцины от коронавируса для экстренного использованиями в развивающихся странах.

В условиях распространения опасного вируса Китай будет в безопасности только в том случае, если мир будет в безопасности. Предоставление вакцины Китаем является практическим действием на основе концепции сообщества единой судьбы человечества, и отнюдь не представляет собой меру "вакцинной дипломатии", нацеленной на усиление своего влияния, отмечает издание.

Всем известно, что в США большой запас вакцин. Однако, по словам спикера Белого дома 12 марта, вплоть до настоящего времени Соединенные Штаты не предоставили вакцины ни одной стране мира. Тем временем США называют бескорыстные действия других государств проявлением "вакцинной дипломатии". Соединенным Штатам следует решить собственные проблемы, связанные с вакцинным национализмом, прежде чем обвинять других", - заключает Информационная компания Урумчи.

