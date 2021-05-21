ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сяомань - Малое изобилие

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Сяомань - Малое изобилие

Сяомань (Малое изобилие) - это восьмой из 24 малых сезонов и второй малый сезон лета, обычно начинающийся с 20 по 22 мая по григорианскому календарю. В этом году Сяомань приходится на 21 мая. В это время зерна у пшеницы и других летних культур становятся более упитанными, но все еще несозревшими, отсюда и название "Сяо Мань", что означает "Малое изобилие". Кроме значения изобилия и полноты урожая, слово "Мань" также означает изобилие или же дефицит дождевых осадков. В народе есть поговорка: "В Сяомань и Дамань полна река", которая отражает особенности климата южных регионов страны, где в этот период идут обильные дожди. В среднем и нижнем течении реки Хуанхэ наоборот существует поговорка "Сямань влагой не полна, и рост пшеницы не сполна", что означает в это время пшеница в северных регионах страны очень уязвима из-за сухих и жарких ветров, а также недостаточное орошение вследствие отсутствия достаточного количества осадков приводит к высыханию зёрен пшеницы и сокращению урожая.

С приходом сезона Сяомань, во всех регионах Китая наступает лето, уменьшается разница температуры воздуха на севере и юге страны, и еще больше увеличиваются осадки. В это время культуры, высаженные весной, бурно вырастают, активно созревают культуры, ожидающие урожай летом, и наступает время посева осенних культур. В солнечные дни идет сбор урожая, а в дождливые дни - посев и рассадка, земледелие крестьян вступает в период напряженной занятости, когда начинается три основных летних работ, как сбор, сев и контроль летнего урожая.

Во время Сяомань в народе существуют обычаи поклонения Богу Колесницы и Шелкопряда, а также едят горькие съедобные растения. Поговорка гласит: "В Сяомань толкают три колесницы", где "три колесницы" означают машина-маслоотжиматель, станок для шёлкомотания и тележку водовоза. Имеется ввиду, что в это время люди выжимают масло, разматывают шёлк с коконов и занимаются ирригацией. Поклонение Богу Колесницы, это значит поклонение Божеству, который заведует этими тремя "колесницами". Тем самым люди молятся о получении хорошего урожая. Обычно люди помещают рыбу, благовония и другие жертвоприношения на тележке водовоза, включая стакан воды, которая выливается в поле во время поклонения с просьбой о достаточном источнике воды. Отсюда можно понять, какое большое значение древние фермеры придавали правильному орошению полей.

На севере Китая текстильным сырьем в основном является хлопок, а на юге шелк. Для получения нитей шёлка-сырца необходимо сначала сажать шелковицу белую, затем разводить шелковичных червей и заниматься плетением кокона, и в конце сучить шёлковую нить. В селах на юге страны, особенно в провинциях Цзянсу и Чжэцзян, разведение шелковичных червей является традиционным промыслом. Гусеница тутового шелкопряда сама является живым организмом, которую очень трудно разводить. Температура и влажность воздуха и тутового листа напрямую влияют на рост шелкопрядов. Из-за особой сложности разведения шелкопряда, древние люди относились к нему как к "небесному дару". Согласно легенде, в сезон Сяомань родился сам "Бог шелкопряда", поэтому жители Цзянсу и Чжэцзян в целях получения хорошего урожая от разведения шелкопряда, в период Сяомань проводили праздники поклонения Богу Шелкопряда.

Сяомань предвещает не только время сбора урожая, но и наступление жаркого лета. Необходимо обращать внимание на повседневный уход за здоровьем и избегать простуды. В это время все вокруг оживает и повышается физиологическая активность организма человека, расходуется много энергии, поэтому желательно поддерживать дополнительное питание организма по принципу умеренности. Следует употреблять в пищу продукты, которые понижают жар, восполняют энергию "инь", устраняет излишнюю сырость в теле и согревает организм изнутри. Кроме того, поскольку во время Сяомань наступает период вспышки кожных заболеваний, в соответствии с концепцией "превентивного лечения" от традиционной китайской медицины основное внимание должно уделяться профилактике заболеваний. Людям, страдающим от кожных болезней, как краснуха, желательно придерживаться легкой вегетарианской диеты, и не употреблять в пищу продукты с эффектом увеличения внутреннего жара организма. Так как во время Сяомань повышается температура воздуха, люди особо подвержены раздражительности, людям нужно находиться в хорошем настроении и избегать резких эмоциональных колебаний.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства