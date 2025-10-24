Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность

Фото: 17 октября 2025 года, Гуанчжоу. Робособака, представленная на стенде технологической компании на 138-й Китайской импортно-экспортной ярмарке (Гуанчжоуской ярмарке), привлекла внимание покупателей. Фото / Хуан Таймин

20 октября Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные о развитии национальной экономики за первые три квартала 2025 года. Согласно статистике, за этот период ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что на 0,2 п.п. выше показателя за весь прошлый год и на 0,4 п.п. выше уровня аналогичного периода 2024 года. Это заложило прочную основу для достижения основных целевых показателей года, сообщает газета "Жэньминь жибао".





В условиях недостаточности импульсов роста мировой экономики, а также растущей в ней нестабильности и неопределенности, китайская экономика продолжает демонстрировать в целом стабильную и прогрессирующую динамику развития, внося в мировую экономику столь ценную определенность.





Темп роста в 5,2% является один из самых высоких среди крупнейших экономик мира, и Китай по-прежнему остается наиболее стабильным и надежным источником роста для мировой экономики.





С начала этого года, столкнувшись со сложной ситуацией, связанной с усилением внешнего давления и внутренними трудностями, китайская экономика выдержала давление, не только стабилизировав базовые показатели, но и добившись новых прорывов и улучшений в ряде ключевых областей. Это в полной мере продемонстрировало ее способность справляться с вызовами и преодолевать трудности.





За первые три квартала объем импорта и экспорта товаров в Китае вырос на 4% в годовом исчислении, показав значительную устойчивость. Как отметило агентство Reuters, это подчеркивает способность Китая освобождаться от зависимости от единого рынка и диверсифицировать продукцию.





Перед лицом противодействия глобализации новые движущие силы китайской внешней торговли набирают силу, диверсификация рынков продолжается, экспортная продукция становится более инновационной и качественной, что играет важную роль в поддержании стабильности и бесперебойности глобальных производственно-сбытовых цепочек.





Город Сянъян, провинция Хубэй. На линии финальной сборки автомобильного завода осуществляется поточная сборка автомобилей на новых источниках энергии. Фото/Се Юн





Уверенное движение китайской экономики вперед ключевым образом зависит от того, что страна сосредоточена на решении собственных задач и обеспечивает высококачественный рост даже в условиях нестабильной внешней среды.





Активные и целенаправленные меры макроэкономической политики способствуют поэтапному раскрытию потребительского потенциала, оптимизации и модернизации промышленности, стабильному усилению новых драйверов роста, сбалансированному функционированию экономического цикла и последовательному продвижению открытости на высоком уровне, что укрепляет основу текущего экономического развития и накапливает потенциал для долгосрочного роста.





За первые три квартала конечное потребление обеспечило 53,5% прироста китайской экономики, продолжая играть роль главного двигателя развития. Эффект от политики, направленной на реализацию крупных национальных стратегий и укрепление безопасности в ключевых областях, а также от инициатив по масштабному обновлению оборудования и замене старых потребительских товаров на новые продолжает распространяться на производственный сектор. Это стимулирует развитие отраслей, связанных с производством оборудования и потребительских товаров, а также способствует расширению производства и технологическому обновлению в таких сферах, как зеленое производство и цифровые технологии.





В то же время углубленное продвижение строительства единого общенационального рынка ускоряет поток товаров, рабочей силы, капитала и других факторов, а логистика в промышленных цепочках продолжает наращивать темпы.





Достаточное пространство для маневра в политике, богатый набор инструментов и создание регулярных политических резервов будут и впредь служить гарантией стабильного функционирования китайской экономики.





На недавно прошедшей 138-й Китайской импортно-экспортной ярмарке (также известной как Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка) перед стендами с высокотехнологичной продукцией, такой как роботы и оборудование для интеллектуального производства, выстраивались длинные очереди посетителей из разных стран. По мере углубления интеграции технологических и промышленных инноваций все больше новаторских достижений переходит из лабораторий на производственные линии, а инновационный потенциал постоянно преобразуется в движущую силу экономического развития.





На полностью автоматизированном терминале порта Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай) на контейнеровозах ведутся погрузочно-разгрузочные работы. Фото/Чжан Цзиньган





Китай, учитывая собственные условия, наращивает производительные силы нового качества, способствуя постоянной оптимизации экономической структуры и поэтапной трансформации старых драйверов роста в новые, вливая свежую энергию в высококачественное развитие.





Традиционные отрасли активно внедряют модели "интернет+", "AI+" (искусственный интеллект+) и "цифра+", ускоряя обновление оборудования и техническую модернизацию, постоянно обретая новую жизненную силу.





За первые три квартала выработка электроэнергии на крупных ветровых и солнечных электростанциях продемонстрировала двузначный рост в годовом исчислении. Производство новых энергетических продуктов, таких как автомобили на новых источниках энергии и литий-ионные автомобильные аккумуляторы, выросло на 29,7% и 46,9% соответственно, что способствует повышению "зеленой составляющей" экономического развития.





Подходит к завершению выполнение 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.). За эти пять лет общий объем китайской экономики последовательно преодолел отметки в 110, 120 и 130 трлн юаней, ее среднегодовой вклад в рост мировой экономики сохраняется на уровне около 30%, что делает Китай одной из важнейших движущих сил мирового экономического развития.





На фоне масштабных изменений, невиданных за столетие, Китай стабилизировал общую картину развития, укрепил основы и добился новых важных достижений в экономике и социальной сфере, заложив более прочный фундамент и накопив больший запас уверенности для продолжения пути в новом путешествии по реализации 15-й пятилетки (2026-2030 гг.).





Перед лицом изменчивой международной обстановки такие характеристики китайской экономики, как стабильность общей структуры, поступательная динамика и устойчивость, остаются неизменными. На следующем этапе, эффективно используя имеющиеся политические инструменты, последовательно продвигая высококачественное развитие и ускоряя формирование производительных сил нового качества, Китай уверен в своих силах сохранять тенденцию устойчивого улучшения экономики и продолжать вносить важный вклад в рост мировой экономики.





Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"