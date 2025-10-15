14.10.2025, 07:27 15821
В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян
Рассказать друзьям
С 26 сентября по 31 октября 2025 года в столице Китая проходит Международный фестиваль света и сезон потребления в районе Чаоян. Торжественное открытие состоялось 11 октября, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Фестиваль объединяет световые инсталляции, цифровые технологии, искусство и гастрономию под девизом "Вместе! Мы сияем!". Главные площадки расположены на культурно-экономическом поясе реки Лянма и в Олимпийском центре Пекина, где зрителей ждут световые шоу, водные представления, проекционные спектакли и концерты.
Для журналистов была организована прогулка на лодках по реке Лянма, откуда они наблюдали яркие представления на обоих берегах. Завершением вечера стало выступление симфонического оркестра под открытым небом.
Фестиваль включает три основные программы: "Ночное созерцание Чаояна" с арт-инсталляциями и концертами мирового уровня, "Ночное вкушение Чаояна" с гастрономическими ярмарками и фестивалями, а также "Ночные покупки в Чаояне" с акциями и эксклюзивными товарами. Мероприятие подчеркивает статус Чаояна как открытого, креативного и туристически привлекательного района Пекина.
новости по теме
09.10.2025, 19:07 143421
Ланьчжоуская корпорация LS: история одного из крупнейших предприятий машиностроения в Китае
30.09.2025, 16:18 368406
В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
В аудитории площадью более 20 квадратных метров в городе Каракол Иссык-Кульской области Кыргызстана Айдай Кубанычбекова практикует устную речь на китайском языке с несколькими детьми в возрасте около десяти лет, пишет "Синьхуа".
Их смешные ответы время от времени вызывают смех в классе: "Что ты собираешься делать в эти выходные?" - "Буду делать домашние задания по китайскому языку". "Молодец! А ты?" - "Буду спать дома".
Центр обучения китайскому языку "Здравствуй, Китай!" был основан А. Кубанычбековой в прошлом году. В нем обучается около 40 человек.
Я всегда хотела открыть такой центр, потому что работать преподавателем китайского языка - моя мечта", - говорит она.
26-летняя девушка с детства увлекается китайскими иероглифами: "Каждый иероглиф - это картинка, наполненная особым значением". При поддержке родителей она начала изучать китайский язык и китайскую культуру в десятом классе.
В начале этот язык давался мне нелегко. Но однажды, когда я общалась с китайскими друзьями на китайском, они сразу меня хорошо поняли. Это придало мне уверенности в том, что этот язык я обязательно выучу", - рассказывает она.
Во время учебы в университете Кубанычбекова специализировалась на переводе, и китайский язык стал обязательным предметом. В этот период она также прошла онлайн-курс китайского языка, организованный Ланьчжоуским университетом. В 2023 году она по программе стипендии прошла курс подготовки преподавателей китайского языка в Даляньском университете иностранных языков, что еще больше укрепило ее мысль открыть центр обучения китайскому языку.
Это была моя первая поездка в Китай, и она оставила у меня яркие впечатления. Там улицы были чище, транспорт был удобнее, а жизнь - современнее, чем мне казалось, - сказала она. - Многие дети у нас хотят изучать китайский язык, но учебных заведений не так много. Я хочу своими усилиями помочь им осуществить свою мечту - поехать в Китай, почувствовать настоящий Китай и китайскую культуру".
Девушка сообщила, что планирует в будущем сотрудничать с китайскими вузами, чтобы отправлять детей в Китай на учебу или для участия в летних лагерях по китайскому языку и китайской культуре, а также пригласить китайских студентов в Кыргызстан, чтобы углубить взаимопонимание между молодежью двух стран посредством обменов.
В Институте Конфуция при Ошском государственном университете в Кыргызстане студент третьего курса Эрбол Келдибаев со своим товарищем после занятий поет под гитару популярную китайскую песню - "Путь обыкновенного человека" исполнителя Пу Шу. "Китайские песни приносят мне большое удовольствие", - говорит он.
В детстве Эрбол любил смотреть фильмы о китайском кунг-фу, так у него появилась мысль выучить китайский язык. "Я в свое время мечтал встретиться с Джеки Чаном", - признается он.
В университете он учится на специальности "Перевод и переводоведение".
Мне нравится учить китайский язык: писать иероглифы, переписывать фразы, смотреть фильмы на китайском языке - я не чувствую усталости, даже когда занимаюсь поздно ночью", - говорит он.
На втором курсе Эрбол получил возможность учиться в Хайнаньском педагогическом университете в течение полугода.
Там у меня появилось много китайских друзей, и мой китайский язык значительно улучшился (...) Я даже впервые увидел море!" - с восторгом вспоминает он.
Любящий пение парень также создал в Китае свой "момент успеха": стал победителем конкурса по исполнению песен на китайском языке среди иностранных студентов, организованном университетом. "Это стало для меня большим стимулом к дальнейшему изучению китайского языка".
В этом году Эрбол внес в свой "список планов" участие в конкурсе "Мост китайского языка".
Если я одержу победу на конкурсе в Кыргызстане, у меня будет возможность участвовать в его финале в Китае, представляя свою страну. Это будет большая честь для меня", - говорит он.
В связи с тем, что контакты между Китаем и Кыргызстаном становятся все более тесными, изучение китайского языка пользуется все большей популярностью среди молодежи Кыргызстана. Например, в Институте Конфуция при ОГУ с момента его основания в 2013 году обучили около 17 тысяч человек. Из них почти 600 учились или учатся в Китае по программам стипендий. Вместе с тем, кыргызстанские специалисты, владеющие китайским языком, становятся важной силой для развития торгово-экономических связей между двумя странами.
На 15-й товарной ярмарке "Кашгар - Центральная и Южная Азия", состоявшейся в августе этого года в Кашгаре Синьцзян-Уйгурского автономного района, в выставочной зоне Кыргызстана особенно оживленно. Бермет Курманбаева, эксперт Центра по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт", на китайском языке рассказывает посетителям о преимуществах и особенностях кыргызского меда: "Наш мед с пастбищ гор Тянь-Шань отличается натуральностью".
По ее словам, все больше людей из деловых кругов Кыргызстана выбирают изучать китайский язык, считая его ключом к китайскому рынку. "Владение китайским языком - это не просто дополнительный языковой навык, но и способ завоевать доверие и пользоваться возможностями", - полагает она.
На этой ярмарке многие представители китайских предприятий были впечатлены профессиональной презентацией и подробными объяснениями Курманбаевой на китайском языке и сразу же решили перейти к обстоятельным переговорам с кыргызскими компаниями по таким вопросам, как модели сотрудничества и условия импорта продукции. С ее помощью ряд компаний с обеих сторон достигли соглашений о намерении сотрудничества. Это позволила ей глубоко осознать ценность своей работы.
Пусть дружба между Кыргызстаном и Китаем и народами двух стран будет сладкой, как мед", - искренне пожелала она.
29.09.2025, 19:30 392976
Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины
Рассказать друзьям
В Китае сейчас активно происходит трансформация общества: роботы и искусственный интеллект выходят за рамки лабораторий и все глубже проникают в повседневную жизнь. Вот ключевые тренды, которые уже сегодня меняют облик страны и могут задать тон глобальным инновациям, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Быстрый рост роботостроения
В 2024 году китайские предприятия установили порядка 300 000 новых промышленных роботов, что заметно опережает темпы внедрения оборудования в других странах.
Всего в китайских фабриках работает более 2 миллионов интеллектуальных роботов, многие из них управляются с помощью алгоритмов ИИ.
Для ускорения эволюции гуманоидных систем власти создают "робобазы" (boot camps), где роботы проходят испытания в разнообразных сценариях: дома, фабриках, магазинах, центрах ухода за пожилыми.
Гуманоиды, робособаки и эмоциональные роботы
Китайские стартапы уже демонстрируют гуманоидные роботы, способные выполнять сборку, проверку качества и другие задачи в производстве.
Конкурсы и игры с участием гуманоидов становятся реальностью: в августе 2025 года прошли первые World Humanoid Robot Games - соревнования, где роботы соревновались в беге, боксе, логистике, уборке и пр.
Роботы с лицами, которые могут моргать, выражать эмоции или отслеживать взглядом объекты, уже вызывают интерес (и порой удивление) у публики.
Помимо людям подобных моделей, серьезное внимание уделяется четырехногим роботам (робособакам) - они применимы для инспекции, доставки, спасательных операций.
Роботы в медицине и здравоохранении
Китайские медики и инженеры работают над роботами, которые могут помогать в медицинских процедурах: от диагностики до более точных манипуляций. Исследования показывают, что гуманоиды уже способны на выполнение некоторых операций под удаленным управлением.
Кроме того, медицинская робототехника используется в реабилитации, автоматизации лабораторий и даже для телемедицинских консультаций.
Интеллектуальные сервисы: перевод, презентации, ИИ-ассистенты
Китай активно внедряет устройства дополненной реальности и очки, способные делать синхронный перевод речи в реальном времени - полезно в туристике, бизнесе, на конференциях.
В корпоративной сфере и образовании ИИ уже используется для генерации слайдов или черновиков презентаций по ключевой фразе, ускоряя создание контента.
Объединение "зрения - языка - действий" (vision-language-action модели) становится одним из основных подходов в развитии новых ИИ-роботов.
28.09.2025, 21:18 142436
Умная теплица в Ланьчжоу: передовые технологии в цветочной индустрии
Фото: Берик Табынбаев, Казинформ
Рассказать друзьям
Расположенная в округе Ланьчжоу в Китае "Умная теплица № 4" - это база цветочной индустрии площадью около 120 000 квадратных метров. Комплекс был введен в эксплуатацию в августе 2020 года и специализируется на выращивании высококачественных черенков роз, таких как Наоми, передает корреспондент агентства.
В теплице используются передовые системы управления, орошения и заливного освещения в стране и за рубежом, а также множество высокоточных датчиков для мониторинга и сбора данных о теплице и автоматической регулировки воды, удобрений, газа, освещения и температурного режима в теплице для обеспечения всесезонного и всепогодного производства. из срезанных цветов и роз.
В настоящее время сеть продаж цветов распространена по всей стране, и были запущены такие высококлассные бренды, как Longxin Flower Language, Momoshang Time и C&H Flowers. Благодаря модели "онлайн-электронная коммерция + офлайн-цветочный магазин + совместный склад" компания постепенно открывает внутренний рынок и также имеет определенную репутацию на национальном цветочном рынке.
После почти 5 лет развития цветы из теплицы не только хорошо продаются по всему Китаю но и экспортируются в Японию, Южную Корею, Сингапур и другие зарубежные рынки, а также завоевали место на международном рынке.
25.09.2025, 21:12 142306
Ланьчжоу Foci Pharmaceutical - почти век лидерства в традиционной китайской медицине
Фото: Берик Табынбаев, Казинформ
Рассказать друзьям
Компания Lanzhou Foci Pharmaceutical Co., Ltd., признанная в Китае предприятием с "Время-заслуженного бренда Китая", отмечает почти столетнюю историю в фармацевтической отрасли, передает корреспондент агентства.
Основанная в 1929 году в Шанхае, компания стала одной из первых, кто наладил промышленное производство традиционных китайских лекарств в форме концентрированных таблеток. Уже в 1931 году продукция предприятия экспортировалась в Японию и страны Юго-Восточной Азии, став первой китайской маркой, представившей традиционные препараты на международном рынке.
В 1956 году производство было перенесено в город Ланьчжоу. С тех пор компания неоднократно подтверждала статус отраслевого лидера: в 1996 году прошла сертификацию по международному стандарту GMP Австралийской организации TGA, в 2006 году получила звание "Время-заслуженного бренда Китая", а в 2010 году была признана "общеизвестным товарным знаком".
В 2011 году Foci Pharmaceutical впервые была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже (под контролем государства), а в 2014 году вошла в первую партию системообразующих предприятий в области услуг торговли традиционной китайской медициной. В 2018 году компания переехала в новый район Ланьчжоу, а в 2021 году была признана главным предприятием современной цепи промышленности традиционной китайской медицины в провинции Ганьсу. В сентябре 2023 года Foci Pharmaceutical объединилась с Государственной инвестиционной группой Ганьсу, открыв новую главу в своем развитии.
Сегодня предприятие имеет 11 дочерних компаний, включая 6 стопроцентных, 4 холдинговых и 1 акционерное общество. Выпускает более 460 видов лекарственных средств, включая 10 эксклюзивных препаратов, таких как таблетки из женьшеня и пантов Губен Хуаншао, таблетки Динчжао, жидкость для приема внутрь из селезенки астрагала, таблетки из листьев бамбука и т.д., а также 110 продуктов в 11 лекарственных формах, таких как концентрированные таблетки, жидкости, капсулы и драже, которые производятся круглый год. Препараты компании экспортируются в 32 страны, включая США, Канаду, Австралию и Японию. Количество зарегистрированных зарубежных продуктов достигло 1442, и компания на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших экспортеров патентованных китайских лекарств в стране. В 2024 году операционный доход от экспорта превысит 100 миллионов юаней (RMB).
Foci Pharmaceutical активно инвестирует в научные разработки и инновации. На базе компании действуют Национальный корпоративный технологический центр, научно-исследовательская станция постдокторантуры и центр инженерных технологий современной традиционной китайской медицины провинции Ганьсу.
За последние годы компания удостоена множества наград, включая звания "Национальная зеленая фабрика", "Демонстрационное предприятие промышленного туризма", "Ведущее предприятие агроиндустриализации" и "Лауреат премии правительства провинции Ганьсу за качество".
Lanzhou Foci Pharmaceutical продолжает укреплять позиции на мировом фармацевтическом рынке, сочетая многовековые традиции китайской медицины с современными технологиями производства и контроля качества.
25.09.2025, 17:29 497086
Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
19 сентября Пресс-канцелярия Государственного совета КНР опубликовала Белую книгу "Успешная практика партийной стратегии управления Синьцзяном в новую эпоху", где упоминается, что Синьцзян сознательно интегрирует региональную стратегию открытости в общую схему открытия страны на запад, используя строительство "одного порта, двух зон, пяти крупных центров и экономического пояса портов" в качестве опоры, чтобы сформировать "золотой коридор Евразии" и форпост открытия на запад, сообщает информационная компания "Урумчи".
С быстрым развитием внешней торговли и приграничного туризма в Синьцзяне в последние годы расширение высокого уровня внешней открытости позволило всему миру еще больше увидеть настоящий Синьцзян", - заявил 21 сентября в телефонном интервью корреспонденту China News Service директор Института социологических исследований Синьцзянской академии общественных наук, исследователь Ян Фуцян.
Более 2000 лет назад на Шелковом пути "посланники встречались на дорогах, торговые караваны не прекращали движение", и тогдашний регион Синьцзян был важными воротами китайской цивилизации для выхода в мир. Ян Фуцян считает, что сегодня, опираясь на свои уникальные преимущества как ключевого района Экономического пояса Шелкового пути, Синьцзян открывает свои двери все шире и шире, демонстрируя международному сообществу подлинный облик своей экономики и общества.
Всеобъемлющая, многоуровневая модель сотрудничества в сфере трансграничной торговли обогатила содержание внешнеэкономических связей Синьцзяна", - сказал Ян Фуцян.
По его словам, Синьцзян активно расширяет импортно-экспортные операции по различным видам товаров, охватывая такие области, как сельскохозяйственная продукция, текстиль, машиностроительное оборудование, а также активно продвигает трансграничный обмен различными видами услуг, включая финансовые услуги, образование и медицину, информационно-технологические услуги, культурный туризм и т. д.
Синьцзян уже ведет торговые отношения с более чем 220 странами и регионами мира, а общий объем импорта и экспорта в 2024 году составил 434,1 млрд юаней. Ян Фуцян отметил, что "Сделано в Синьцзяне" продается по всему миру и пользуется популярностью у потребителей разных стран и регионов, особенно высокотехнологичная продукция, представленная электромобилями, литиевыми батареями и солнечными батареями, демонстрирует новый облик синьцзянской обрабатывающей промышленности.
В Синьцзяне действует 19 внешнеоткрытых портов, открыто 119 двусторонних международных маршрутов автомобильных перевозок и 10 многосторонних маршрутов международных автомобильных грузоперевозок, а количество проходящих через него поездов "Китай-Европа" уже пять лет подряд превышает 10 тысяч. Ян Фуцян, ссылаясь на данные Белой книги, отметил, что развитие внешней торговли и приграничного туризма в Синьцзяне неразрывно связано со строительством крупных каналов внешней открытости.
Сообщается, что в 2024 году Синьцзян привлек 5,1 миллионов иностранных туристов. Ян Фуцян отметил, что путешественники из Центральной Азии любят посещать старые города Кашгара, Хотана и других мест, чтобы почувствовать разнообразную этническую культуру и богатую национальную кухню, а европейские туристы предпочитают катание на лыжах, автогонки и другие виды спорта. Также очень много "бэкпекеров", отправляющихся в пешие походы по пустыням и степям.
Сейчас многие иностранные туристы приезжают в Синьцзян действительно с настроем "проверить", хотят увидеть, действительно ли здесь все так, как описывают некоторые западные СМИ", - сказал Ян Фуцян.
Благодаря величественным горам и рекам, шумным базарам, гостеприимным людям разных национальностей и современным услугам, Синьцзян будет иметь все больше и больше "постоянных клиентов", которые будут готовы рекомендовать его своим родным и друзьям.
25.09.2025, 16:40 505831
Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Председатель Китая Си Цзиньпин посетил торжественный концерт, который был посвящен 70-летней годовщине образования Синьцзян-Уйгурского автономного района и прошел в административном центре региона городе Урумчи, сообщает "Синьхуа".
Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, вместе с представителями всех этнических групп Синьцзяна посмотрел гала-концерт под названием "Прекрасный Синьцзян".
Программа концерта состояла из трех частей. Первая часть рассказывала об энергичных усилиях в социалистическом строительстве Синьцзяна. Вторая часть показала динамику, привнесенную реформами и открытостью в этот регион. Заключительная часть изобразила прекрасную картину коллективной работы представителей всех этнических групп Синьцзяна над осуществлением их мечты в новую эпоху.
Концерт также посмотрели высокопоставленные представители руководства Китая, в том числе Ван Хунин и Цай Ци.
Си Цзиньпин вместе с центральной партийно-правительственной делегацией прибыл в Урумчи 23 сентября для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-летней годовщины образования Синьцзян-Уйгурского АР.
25.09.2025, 10:15 501966
В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек
Рассказать друзьям
25 сентября в ходе пресс-тура "Пояс и путь" группа иностранных журналистов познакомилась с работой Национальной демонстрационной базы современных агропромышленных цепочек и нескольких предприятий в продовольственном индустриальном парке Zhongchuangcheng в уезде Юндан, Ланьчжоу. Экскурсия показала, как в провинции Ганьсу развивается современная пищевая промышленность, сообщает Kazakhstan Today.
Безопасные овощи для 200 тысяч человек
В Yongdeng Ganwei создана крупная база по глубокой переработке овощей и мяса. Инвестиции в проект составили 175 млн юаней, площадь - 1,5 га, работает 10 производственных линий. Здесь ежегодно выпускают более 50 тыс. тонн продукции, которой можно обеспечить до 200 тыс. потребителей. Производство строится на принципах стандартизации, цифровизации и низкоуглеродности, что направлено на выпуск безопасных и качественных продуктов для ресторанов, пищевых компаний и обычных семей.
Продовольственный парк Zhongchuangcheng
Ключевой точкой маршрута стал продовольственный индустриальный парк площадью 80 га с инвестициями более 3 млрд юаней. Это настоящий "город еды" с фабриками, холодильными складами, логистикой, центральными кухнями и даже площадками для агротуризма. Первая очередь уже работает: здесь разместились 87 компаний, а число рабочих мест превысило 5000. После завершения второй очереди парк сможет выпускать продукции на сумму до 100 млрд юаней в год и обеспечивать занятость 20 тыс. человек.
Лапша с говядиной по-ланчжоу в новом формате
Особое внимание журналистов привлекла суперфабрика упакованной лапши с говядиной по-ланчжоу. На площади 20 тыс. кв. м установлено 15 линий, позволяющих ежедневно выпускать до 120 тонн лапши и 300 тыс. упаковок готовой продукции.
Компании с традициями и инновациями
Журналисты также посетили Longcuitang, компанию с 30-летней историей, выпускающую традиционные продукты Ганьсу и развивающую новые технологии переработки. Её дочерняя фирма Lanzhou Xishao Food Technology первой в отрасли разработала стандарты для упакованной лапши с говядиной.
По итогам визита иностранные журналисты отметили, что в Ганьсу формируется современный агропромышленный кластер, сочетающий традиции и инновации. Он становится не только драйвером региональной экономики, но и важной площадкой для развития международного сотрудничества.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.10.2025, 08:46Кости мамонта обнаружили в Акмолинской области 15.10.2025, 10:3310231В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников 15.10.2025, 10:549146Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой 15.10.2025, 11:076826Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки 15.10.2025, 09:344601Полицейские расследуют дело по факту развращения школьницы в Алматинской области 09.10.2025, 09:32334651В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых 10.10.2025, 17:10326896Казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году 09.10.2025, 15:44323676Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода 08.10.2025, 12:38322351Тайский лоукостер будет летать из Алматы в Бангкок 10.10.2025, 14:17289876Единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ предложил разработать президент Казахстана 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт505821Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 10:15501956В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 25.09.2025, 17:29497076Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 30.09.2025, 22:35463506Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451876За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?