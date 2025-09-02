01.09.2025, 20:37 2966
Верность первоначальным целям: ШОС неуклонно следует "шанхайскому духу"
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - первая международная организация, созданная при участии Китая и названная в честь китайского города. С момента своего основания в 2001 году она неуклонно придерживается принципов "шанхайского духа", показывая эффективный путь мирного развития и служа образцом для построения нового типа международных отношений, сообщает газета Жэньминь жибао.
Основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии, консультациях, уважении к культурному многообразию и стремлении к совместному развитию, "шанхайский дух", составляет "корни" и "душу" ШОС. Китай не только выступил автором этой концепции, но и последовательно претворяет ее в жизнь. Саммит ШОС, прошедший с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (Северный Китай), стал важным шагом на пути укрепления "шанхайского духа", подтвердил приверженность организации изначальным идеалам и продвинул курс на построение сообщества единой судьбы человечества.
Взаимное доверие и взаимная выгода составляют фундамент сотрудничества в рамках ШОС. Ее предшественник - механизм "Шанхайской пятерки" был создан на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. После учреждения ШОС государства-члены закрепили эти принципы в двух ключевых документах: Хартии Шанхайской организации сотрудничества и Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, что юридически оформило курс на углубление политического доверия и добрососедских отношений.
На каждой встрече в верхах лидеры государств - членов ШОС расширяют политический диалог и координацию, учитывают законные интересы друг друга, оперативно решают возникающие проблемы и совместно определяют стратегические направления развития организации, подавая пример преодоления глобального дефицита доверия.
Равенство и консультации - основа взаимодействия в ШОС. Унаследовав историческую мудрость пяти принципов мирного сосуществования и воплощая современный идеал сообщества единой судьбы человечества - принципы равенства и консультаций, заложенные в "шанхайском духе", ШОС с самого начала утвердила себя как принципиально новую модель международной организации. Она отвергает гегемонизм и логику силы, преодолевает устаревшие концепции игры с нулевой суммой и столкновения цивилизаций, прокладывая через равенство и диалог новый путь для развития многосторонних институтов.
Все государства-члены с большим уважением относятся к различным точкам зрения, стремятся за одним круглым столом, где нет "острых углов", найти общий знаменатель для совместного развития при учете национальных интересов", - отмечает отличительную черту организации бывший генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.
Уважение к многообразию цивилизаций - путь к гармонии и взаимопониманию. Глубокую суть "шанхайского духа" составляет приверженность равенству цивилизаций, диалогу и терпимости, а также продвижение идей мирного сосуществования и гармоничного взаимодействия различных культур.
Прочной основой развития ШОС служит взаимообогащение цивилизаций, а ее главной движущей силой - единство народов. Страны-участницы следуют принципам открытости, толерантности и взаимного обучения, реализуя Инициативу глобальной цивилизации. Активно развивая сотрудничество в сферах науки, технологий, образования, искусства, здравоохранения и туризма, они способствуют обогащению духовной жизни народов.
Ориентация на общее развитие лежит в основе взаимовыгодного процветания. Дух Шелкового пути с его принципами мира, сотрудничества, открытости, инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды полностью созвучен "шанхайскому духу" и придает ШОС новый импульс для развития.
Доля ШОС в мировой экономике неуклонно растет, а ее вклад в глобальный экономический рост становится все более значительным. Совместное строительство "Пояса и пути" гармонично сочетается со стратегиями развития и инициативами сотрудничества стран-участниц, а укрепление взаимосвязанности раскрывает потенциал регионального взаимодействия. Такой качественный и устойчивый рост отражает стремление народов к процветанию и благополучию.
В условиях ускоряющихся исторических изменений и глубокой трансформации международного порядка, когда региональные конфликты возникают один за другим, а дефицит мира, развития, безопасности и управления усугубляется, организация, придерживаясь "шанхайского духа", занимает твердую позицию в русле исторического прогресса, выступает на стороне прогресса человеческой цивилизации, практикует подлинный многсторонний подход, отстаивает равноправную и упорядоченную многополярность мира, а также инклюзивную и благоприятную для всех экономическую глобализацию.
ШОС, являясь важной платформой для консолидации стран Глобального Юга, мобилизует значительные силы на совершенствование глобального управления и построение сообщества единой судьбы человечества. Взяв саммит в Тяньцзине в качестве новой отправной точки, ШОС продолжит руководствоваться "шанхайским духом" как путеводным маяком, неуклонно освещая путь к созданию сообщества единой судьбы ШОС и внося весомый вклад в стабильность, развитие и прогресс в этом турбулентном и изменчивом мире.
Источник: рубрика "Гоцзипин" газеты "Жэньминь жибао"
новости по теме
01.09.2025, 16:31 4631
Объединение сил ШОС для совершенствования глобального управления
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Выступление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на встрече "ШОС плюс":
Уважаемые коллеги, текущий год ознаменован 80-летием победы в Мировой антифашистской войне и 80-летием основания ООН, служит важным моментом, чтобы почтить память о прошлом и открывать будущее. 80 лет назад, международное сообщество, извлекая суровые уроки из катастрофы двух мировых войн, учредило ООН, открыв новую главу в летописи глобального управления. Спустя 80 лет, веяние времени - мир, развитие, сотрудничество, взаимный выигрыш остается неизменным, но все еще бушуют менталитет времен холодной войны, политика силы и протекционизм, а также усиливаются новые угрозы и вызовы. Мир вступает в новый период турбулентности, глобальное управление находится на новом перепутье.
История нас учит, что чем труднее времена, тем важнее придерживаться первоначальной цели мирного сосуществования и сохранять уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве, следует двигаться вперед в соответствии с логикой исторического прогресса и развиваться в русле тенденций эпохи.
В связи с этим хотел бы выступить с инициативой по глобальному управлению, в рамках которой мы готовы со всеми странами создать более справедливую и рациональную систему глобального управления, рука об руку идти по пути к сообществу единой судьбы человечества.
Важно обеспечить суверенное равенство. Все страны, вне зависимости от их размера, мощи и экономического масштаба, имеют право на равное участие, равное принятие решений и равное получение выгод в процессе глобального управления. Необходимо содействовать демократизации международных отношений в целях повышения представленности и права голоса развивающихся стран.
Важно соблюдать международное право. Необходимо всесторонне и полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН и общепризнанные основные нормы международных отношений. Важно обеспечить равное и универсальное применение международного права и международных правил, не допуская двойных стандартов и не навязывая другим так называемые внутренние правила отдельных стран.
Важно претворять в жизнь многосторонность. Следует придерживаться концепции глобального управления в духе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, укреплять солидарность и взаимодействие, выступать против унилатерализма, а также твердо отстаивать авторитет и статус ООН, задействовать значимую, незаменимую роль ООН в глобальном управлении.
Важно внедрять человекоцентричный подход. Необходимо путем реформирования и совершенствования системы глобального управления обеспечивать совместное участие и совместное использование результатов глобального управления народов всех стран, чтобы эффективно отреагировать на общие вызовы человечества, сокращать разрыв в развитии между Севером и Югом, защищать общие интересы всех стран мира.
Важно оставаться ориентированными на действия. Следует укреплять комплексное, системное планирование и согласованное продвижение, координировать глобальные действия, мобилизовать ресурсы разных сторон в целях достижения больших ощутимых результатов, путем практического сотрудничества преодолевать задержки и фрагментации управления.
Коллеги! В декларации о создании ШОС и хартии организации в самом начале четко зафиксирована важность развития политического и экономического мироустройства в более демократическом, справедливом и рациональном русле. В течение 24 лет организация сохраняет приверженность "Шанхайскому духу" - взаимному доверию, взаимной выгоде, равенству, консультациям, уважению к многообразию культур и стремлению к совместному развитию. Под эгидой ШОС региональные дела решаются консультациями, платформы и институты строят сообща, итоги сотрудничества доступны всем сторонам, выдвигаются и реализуются новые видения глобального управления. ШОС позиционирует себя как конструктивный фактор в становлении и реформирования системы глобального управления.
Ускоряющиеся тектонические перемены мирового масштаба требуют от ШОС играть ведущую роль, прежде всего в реализации инициативы по глобальному управлению.
Необходимо обеспечивать "шосовскую" отдачу делу мира и стабильности во всем мире. Ради общей безопасности, государства-члены заключили договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, эффективное взаимодействие по безопасности стало залогом стабильности региона. Необходимо руководствоваться принципами неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, комплексными мерами противодействовать всем видам угроз и вызовов, задействовать роль учрежденного универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности и Антинаркотического центра, формировать сообщество региональной безопасности, выступать стабилизирующим фактором в турбулентном мире.
Необходимо брать "шосовскую" ношу в развитии глобального открытого сотрудничества. Государства-члены, обладающие богатыми энергоресурсами, масштабными рынками и мощным внутренним драйвером развития, вносят все больший вклад в рост мировой экономики. Следует продолжить однозначный выбор в пользу разрушения, а не возведения барьеров, в пользу объединительной, а не разъединительной повестки, и при этом обеспечивать высококачественное сотрудничество в рамках ОПОП, содействовать развитию экономической глобализации в русле общедоступности и инклюзивности.
Китай готов и впредь делиться возможностями гигантского рынка, последовательно реализовать рлан действий по высококачественному развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках большой шосовскаой семьи. В Китае будет учреждено три площадки сотрудничества с ШОС в области энергетики, зеленой промышленности и цифровой экономики, а также три Центра сотрудничества в сфере научно-технических инноваций, высшего образования и профессиональных квалификаций. Планируем в ближайшие пять лет дополнительно осуществлять проекты фотоэлекстричества и ветряной энергетики мощностью свыше 10 млн квт/ч. Настроены на совместную работу по созданию Центра сотрудничества по внедрению ИИ, чтобы делиться плодами развития искусственного интеллекта. Приветствуем широкое применение системы Бэйдоу и участие подходящих сторон в строительстве международной лунной станции.
Важно подавать достойный пример в плане развития общечеловеческих ценностей. Набирает обороты культурно-гуманитарное сотрудничество и народная дипломатия в рамках ШОС, что способствует процветанию многообразных цивилизаций. Необходимо и дальше укреплять межцивилизационное взаимообогащение, открывать яркую страницу мирного, гармоничного сосуществования стран с различной историей, культурой, общественным строем и степенью развития.
Будем достойно проводить форум политических партий ШОС, форум по зеленому и устойчивому развитию и форум по традиционной медицине. В течение следующих 5 лет китайская сторона готова оперировать 500 пациентов с врожденными пороками сердца, делать 5 тысяч операций по удалению катаракты, проводить 10 тысяч скринингов рака для стран ШОС.
Четвертое, действовать солидарно от имени ШОС ради отстаивания международной справедливости. Государства-члены организации, придерживаясь принципов справедливости и беспристрастности, принимают конструктивное участие в международных и региональных делах в защиту общих интересов Глобального Юга. Нам важно продолжать однозначно противодействовать гегемонии и политике силы, претворять в жизнь настоящую многосторонность, служить несущей опорой для продвижения формирования многополярного мира и демократизации международных отношений.
Китай поддерживает наращивание сотрудничества ШОС с ООН, АСЕАН, ЕАЭС, СВМДА и другими многосторонними форматами для обеспечения международного торгово-экономического порядка и совершенствования глобального и регионального управления.
Уважаемые коллеги, как гласит китайская мудрость: "Кто держит Великий Образ, к нему придут остальные". Через два дня в Пекине состоится юбилейное торжество по случаю 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Многие из вас будут присутствовать. Мы готовы со всеми партнерами выполнять международные обязательства и придерживаться величайшего идеала, защищать историческую правду, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, чтобы реформирование системы глобального управления и формирование сообщества единой судьбы человечества принесли реальную пользу всему человечеству. Благодарю за внимание.
01.09.2025, 13:09 6276
Журналисты программы ШОС посетили мастерскую Лу Бань
Рассказать друзьям
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы для журналистов стран Шанхайской организации сотрудничества участники посетили мастерскую Лу Бань, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Гостям представили выставочную зону, где подробно рассказали об истории учебного заведения, его достижениях и развитии - от первых шагов до современного уровня.
Экскурсия включала знакомство с экспонатами и миниатюрами выдающихся проектов студентов и выпускников. Среди них - модели ветряных мельниц, прототипы солнечных батарей, дроны, роботы и другие инженерные решения, демонстрирующие высокий уровень подготовки и творческий потенциал молодых специалистов. Программа завершилась вручением памятных сувениров. Каждый участник мог выбрать подарок на свой вкус: портрет, нарисованный роботом, кулон с персональной гравировкой или фигурку, созданную с помощью 3D‑принтера", - сообщает корреспондент.
Этот визит символичен: мастерская носит имя великого древнекитайского ремесленника и изобретателя Лу Бань, которого принято считать "покровителем строителей" и изобретателем множества инструментов: от пил до лесов и конструкции "облачной лестницы".
Проект "Мастерская Лу Бань" не является единичным случаем: в рамках инициативы Китая по развитию профессионального образования по модели BRI (Пояса и пути) такие мастерские созданы в десятках стран - от Таиланда, где первая была открыта в 2016 году, до Таджикистана, где мастерская площадью в 1 138 м² начала работу в ноябре 2022 и уже приняла более 1 500 студентов. Такая сеть мастерских способствует подготовке технических кадров, помогает развитию образовательной инфраструктуры и укреплению международных связей.
Посещение мастерской Лу Бань стало не только знакомством с современными технологиями и образовательными практиками Китая, но и вдохновляющим примером того, как традиции инженерного мастерства могут сочетаться с инновациями будущего.
Напомним, 30 августа в Казахстане открыли еще две мастерские Лу Бань: в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане и в Академии логистики и транспорта в Алматы.
01.09.2025, 11:15 6221
Как китайский "Котенок" помог Красной Армии СССР во Второй мировой войне
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
В жилом доме в районе Даовай города Харбина, примерно в 7 км от Софийского собора, 95-летний Ван Цзитан, одетый в военную форму с десятками медалей на груди, ждал прихода корреспондента.
Войдя в его дом, журналист заметил, что повсюду - в гостиной и спальне развешаны и наклеены фотографии и статьи, связанные с историей Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, напоминая небольшой мемориальный музей.
В 1930 году Ван Цзитан родился в бедной семье в Харбине. Потеряв мать в возрасте 8 лет, мальчик осиротел и жил со своим дядей, который работал в магазине по производству тофу.
В юности он своими глазами видел, как японские жандармы, словно разбойники, бесцеремонно забирали еду в магазине, а при малейшем недовольстве избивали его дядю ногами и кулаками.
Японские захватчики не только избивали людей, но и оккупировали нашу землю, я так сильно их ненавижу!" - сказал Ван Цзитан.
В январе 1943 года 13-летний Ван Цзитан устроился на харбинскую железнодорожную фабрику "Санькэшу" в качестве подмастерья, назвавшись "сяомао" ("Котенок"). Худощавый молодой парень проник в "сердце" врага и занялся подпольной работой.
В 1944 году японская Квантунская армия разработала план по преобразованию железнодорожной колеи в Харбине для нападения на СССР. После начала соответствующих работ Ван Цзитан вместе с членами подпольной организации и рабочими уничтожили производственное оборудование, инструменты и сырье с целью задержки транспортных планов японской армии.
Мы сделали все, чтобы разрушить заговор японской армии", - сказал ветеран, добавив, что его подвиг был отмечен и признан со стороны Главного разведывательного управления Генштаба РККА.
Не могу сказать, что мне не было страшно. В момент порчи оборудования мои ладони вспотели", - вспомнил Ван Цзитан.
В июле 1944 года для сбора военных разведданных о японской Квантунской армии Ван Цзитан переоделся в вагонного инспектора в специальном военном поезде, следовавшим в город Чанчунь. В разговоре с японскими захватчиками он узнал важную информацию - солдаты направлялись для оказания военного подкрепления в Юго-Восточную Азию, и японская армия уже не была в состоянии наступать на СССР.
Я хотел как можно скорее вернуться и передать эту информацию, но японский жандарм приставил штык к моей спине и приказал пройти в вагон для допроса", - сказал ветеран.
В тот момент Ван Цзитан стремительно открыл дверь вагона и был готов выпрыгнуть из поезда. Однако штыки японской жандармерии оказались быстрее - его лицо, губы и левое плечо были пробиты.
По сей день у седого ветерана остается глубокий шрам на левой надбровной дуге, а старый шрам на левом плече вырисовывается из-под его военной формы.
По словам "Котенка", эта важная информация была срочно отправлена в СССР, что помогло СССР принять решение о переброске 760 тыс. войск из Сибири на советско-германский фронт.
После Войны Ван Цзитан продолжал служить Родине в сфере общественной безопасности. А те рискованные годы под кодовым именем "Котенок" были глубоко скрыты в его сердце на десятилетия.
В 2015 и 2020 годах Ван Цзитану была дважды вручена юбилейная медаль в честь "победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", благодаря чему его героическая история стала известна широкой публике.
Они принадлежат не только мне, но и каждому солдату-герою, участвовавшему в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", - сказал Ван Цзитан, добавив, что для него это не только честь, но и незабываемое богатство, которое связывает историю с будущим. В этом году отмечается 80-я годовщина Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
80 лет назад Китай и Россия одержали победы в Мировой антифашистской войне, понеся колоссальные национальные жертвы. Я надеюсь, что наши народы сохранят вечную дружбу и мир", - сказал китайский ветеран.
31.08.2025, 12:34 10741
Журналисты посетили крупнейший порт в Тяньцзине
Рассказать друзьям
Журналисты, прибывшие в Тяньцзинь в рамках программы CIPCC и мероприятий, приуроченных к председательству Китая в ШОС, посетили крупнейший порт города. Для участников была организована экскурсия по современному терминалу, который считается одним из самых технологичных и экологичных в мире, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Гостям показали работу полностью автоматизированного контейнерного комплекса. Управление всеми процессами осуществляется дистанционно: краны, погрузочные установки и транспортные платформы функционируют без участия человека, а движение контейнеров от судна до склада контролируют интеллектуальные системы.
Особое внимание было уделено экологической составляющей. Терминал питается за счет ветровой и солнечной энергии, что позволяет минимизировать выбросы углерода. Сегодня здесь реализуется концепция "нулевого углеродного следа", и порт стал первым в мире крупным хабом, где автоматизация сочетается с зеленой энергетикой.
Тяньцзиньский порт - это не только символ технического прогресса, но и показатель нового подхода Китая к развитию инфраструктуры. Ставка на искусственный интеллект, большие данные и сети 5G позволила автоматизировать более 88 % портового оборудования и увеличить эффективность работы примерно на 15 %.
Журналисты отметили, что пример Тяньцзиня показывает: масштабные транспортные узлы могут быть одновременно эффективными, высокотехнологичными и экологичными.
30.08.2025, 23:33 12761
В Тяньцзине открылся пресс-центр ШОС-2025: технологии и комфорт для тысяч журналистов
Рассказать друзьям
В преддверии саммита ШОС-2025 в Тяньцзине открылся современный пресс-центр, ставший главной площадкой работы для более чем трех тысяч журналистов из Китая и десятков стран мира. Центр разместился в Международном выставочном комплексе "Мэйцзян" и занимает 12 800 м², предлагая репортерам всё необходимое - от удобных рабочих мест и залов для брифингов до зон отдыха и питания, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Пространство для работы и общения
Пресс-центр разделен на восемь функциональных зон. Здесь есть оборудованные места для написания материалов, студии для радио- и телеэфиров, залы для пресс-конференций и онлайн-трансляций. Для удобства иностранных делегаций работает мультиязычный сайт (китайский, русский, английский), где можно получать оперативные новости, фото и видео. В столовой одновременно могут пообедать до 700 человек: в меню представлены блюда китайской и международной кухни - от стейков и рыбы до лапши и фруктов.
Особое внимание уделено поддержке гостей: около тысячи волонтеров из тяньцзиньских вузов помогают с регистрацией, логистикой и сопровождением журналистов.
Технозоны - визитная карточка центра
Но этот пресс-центр не ограничился функциональностью - он превратился в настоящую витрину инноваций. Здесь можно встретить машину-каллиграфа, которая аккуратно выводит иероглифы на бумаге, демонстрируя, что и искусство может быть оцифровано.
По залам курсируют роботы-развозчики, подносящие воду и напитки репортёрам, а человекоподобный робот-гид помогает ориентироваться в расписании и залах. Настоящей сенсацией стал робот-мороженщик: всего за 30 секунд он готовит порцию свежего десерта, вызывая улыбки даже у самых уставших корреспондентов.
Такие технологические элементы превращают работу журналиста не в рутинное освещение событий, а в погружение в атмосферу будущего.
Окно в город и культуру
Организаторы позаботились и о том, чтобы гости познакомились с самим Тяньцзинем. Для журналистов подготовили экскурсии по культурным объектам, музеям и индустриальным паркам, включая Lu Ban Workshop и Тяньцзиньский порт. Эти поездки показывают город как центр науки, искусства и промышленности.
Новый стандарт для международных саммитов
Пресс-центр в Тяньцзине стал не только рабочей площадкой, но и символом того, как современный мегаполис может встречать мировое сообщество. Комфорт, продуманная логистика, сочетание культуры и технологий - всё это задаёт новый уровень для медиасопровождения международных форумов.
29.08.2025, 11:25 17186
В Пекине прошла пресс-конференция, посвященная 80-летию Победы
Рассказать друзьям
В столице Китая состоялась вторая пресс-конференция, приуроченная к мероприятиям в честь 80-летия Победы в китайской войне сопротивления японской агрессии и во Второй мировой войне, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Пресс-конференция стала частью цикла встреч для СМИ, организованных пресс-центром юбилейных торжеств. Она была посвящена как историческому значению победы, так и современным задачам укрепления мира.
Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй отметил, что победа китайского народа в войне сопротивления японской агрессии стала "историческим переломным моментом", когда нация вышла из глубочайшего кризиса и встала на путь великого возрождения. По его словам, эта победа имела "далеко идущие последствия" и стала частью "великой борьбы народов мира против фашизма и за сохранение мира".
Ма Чжаосюй напомнил, что после основания Новой Китая страна проводила независимую мирную внешнюю политику и выдвинула Пять принципов мирного сосуществования, которые, как он подчеркнул, "обогатили мировую дипломатию и демократию в международных отношениях, внесли важный вклад в мир и развитие".
Ключевые идеи
В своем выступлении дипломат связал исторические уроки с современными вызовами.
Сегодня человечество сталкивается с дефицитом мира, развития, безопасности и управления. И вновь мы стоим на критическом перепутье", - заявил Ма Чжаосюй.
Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, "исходя из широкой стратегической перспективы и глубокой приверженности миру", предложил концепцию построения сообщества с общей судьбой человечества.
Приводя слова китайского лидера, Ма процитировал образное сравнение: "Страны не плывут разрозненно на сотне маленьких лодок. Все они находятся на одном большом корабле, разделяя общую судьбу. Маленькие лодки не переживут шторм, но огромный корабль достаточно силен, чтобы выдержать бурю".
Пресс-конференция подтвердила ключевую мысль юбилейных мероприятий: уроки победы над фашизмом остаются актуальными и сегодня, а Китай намерен вносить вклад в укрепление мира и общее развитие человечества, продвигая идею совместного будущего всех народов.
28.08.2025, 14:20 20601
Китай и другие страны ШОС активизируют сотрудничество в борьбе с бедностью
Фото: Жэньминь жибао
Рассказать друзьям
2025 год объявлен в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Годом устойчивого развития. Сокращение бедности и обеспечение развития являются общей целью государств-членов ШОС, а также одним из приоритетных направлений для двустороннего и многостороннего взаимодействия в рамках организации, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В последние годы Китай активно продвигает Инициативу по глобальному развитию, ускоряет высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" и его согласование с региональными инициативами сотрудничества и стратегиями развития других государств-членов ШОС. Распространяя сельскохозяйственные технологии, подготавливая специалистов и создавая платформы для обмена опытом, КНР помогает странам ШОС развивать аграрный сектор и бороться с бедностью.
Текущий год ознаменовался для Кыргызстана сбором богатого урожая яблок, что стало причиной обоснованной радости местных фермеров. Высококачественные плоды разнообразных сортов не только полностью удовлетворяют внутренний спрос, но и экспортируются в больших объемах в Россию, Казахстан и другие страны. Такой щедрый урожай стал возможен благодаря плодотворному китайско-кыргызскому сотрудничеству и обмену передовыми сельскохозяйственными технологиями.
Чуйская область Кыргызстана обладает благоприятными условиями для садоводства, но суровые зимы предъявляют высокие требования к морозоустойчивости яблонь. В ответ на эту климатическую особенность китайские эксперты вывели и отобрали подходящие высокоурожайные сорта яблок.
В прошлом году в Кыргызстан было завезено 60 тыс. китайских яблоневых подвоев. Они были высажены в Китайско-киргизском демонстрационном парке селекционных технологий плодовых деревьев. Китайские специалисты в ходе регулярных визитов в Кыргызстан делятся передовыми технологиями селекции, выращивания и ухода за садами. Это способствует повышению доходов и улучшению благосостояния местных фермеров.
В последние годы Китай активно развивает сотрудничество в области сельскохозяйственных технологий со странами ШОС, помогая земледельцам бороться с бедностью.
В демонстрационном сельскохозяйственном парке Северо-Казахстанской области китайские эксперты успешно внедряют новые сорта пшеницы и технологию широкорядного посева. Результатом стало повышение урожайности с единицы площади в среднем на 20-30% по сравнению с местными сортами.
В Сырдарьинской области Узбекистана действует Демонстрационный парк современных агротехнологий Китая и Узбекистана при Демонстрационной базе ШОС. Здесь используются разработанные китайскими экспертами оросительные установки на солнечных батареях и интеллектуальная система комплексного орошения и внесения удобрений, которые уже позволили значительно повысить урожайность хлопчатника при экономии воды.
В Китайско-белорусском демонстрационном парке аграрной науки и техники успешно применяются засухоустойчивые сеялки, разработанные совместно двумя странами. Они обеспечивают высев высококачественных, урожайных и устойчивых к неблагоприятным условиям китайских сортов пшеницы.
17 июля этого года первая группа из 292 пакистанских специалистов успешно завершила трехмесячную профессиональную подготовку в области сельского хозяйства в районе Янлин провинции Шэньси в рамках программы "Тысяча специалистов". Данный проект является конкретной реализацией договоренностей лидеров Китая и Пакистана об укреплении сотрудничества в аграрной сфере. В общей сложности по этой программе Пакистан направит в Китай для обучения тысячу молодых специалистов сельскохозяйственного профиля.
В последние годы Китай последовательно развивает сотрудничество со странами ШОС в области борьбы с бедностью, организуя в различных регионах тематические семинары по вопросам сокращения бедности и приглашая профильных специалистов стран ШОС для обучения в Китае. На семинарах участники не только осваивают инновационные технологии сельского хозяйства, направленные на борьбу с бедностью, но и знакомятся с достижениями и опытом Китая в сфере современного сельского хозяйства и возрождения деревень.
К концу июня текущего года Демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в Янлинской демонстрационной сельскохозяйственной зоне успешно завершила более 120 программ зарубежной технической помощи и специализированного сельскохозяйственного обучения. Обучение прошли свыше 2400 чиновников и технических специалистов из стран ШОС и других развивающихся стран. Отдельно стоит отметить участие более 300 должностных лиц в программах по борьбе с бедностью и 42 тыс. человек в онлайн-курсах.
В прошлом году во время проведения семинара по сокращению бедности и развитию стран ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) состоялась встреча-презентация для налаживания контактов между аграрными предприятиями стран ШОС. Представители стран ШОС презентовали свои характерные отрасли и продемонстрировали богатые сельскохозяйственные ресурсы своих стран, достигнув консенсуса по более чем 20 направлениям сотрудничества в области импорта-экспорта сельхозпродукции, технологического обмена и других сферах.
Искоренение бедности и достижение процветающего развития - общая цель стран ШОС. С момента вступления в должность председателя объединения Китай активно укрепляет политическую координацию с партнерами, фокусируясь на теме "Года устойчивого развития ШОС". Страна делится опытом борьбы с бедностью и углубляет практическое сотрудничество, помогая государствам-членам находить пути сокращения бедности и устойчивого развития, соответствующие их национальным условиям.
В мае 2023 года в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Узбекистаном была создана подкомиссия по сотрудничеству в области борьбы с бедностью - первая подобная структура, учрежденная Китаем с зарубежной страной на правительственном уровне. В мае этого года в Сиане провинции Шэньси прошел форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию 2025 года, ставший еще одним ярким примером углубления сотрудничества между Китаем и другими странами ШОС в области борьбы с бедностью и содействия общему развитию.
ШОС продолжит укреплять платформы для совместной борьбы с бедностью и содействия устойчивому развитию, создавая для наших народов устойчивое, справедливое и безопасное будущее", - заявил заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн.
28.08.2025, 11:48 20956
Журналисты программы CIPCC-2025 посетили Музей войны китайского народа против японской агрессии
Рассказать друзьям
В рамках программы China International Press Communication Center (CIPCC-2025) для иностранных журналистов состоялась экскурсия в Музей войны китайского народа против японской агрессии, расположенный у моста Лугоуцяо в пекинском районе Фэнтай, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Посещение музея стало частью цикла мероприятий, приуроченных к годовщине Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления японской агрессии, а также в преддверии военного парада, который пройдет 3 сентября.
Экспозиция "Во имя национального освобождения и мировой мир"
Музей был открыт для широкой публики 7 июля 1987 года и занимает площадь около 50 тысяч квадратных метров. Экспозиция под названием "For National Liberation and World Peace" ("Во имя национального освобождения и мировой мир". - Прим. ред.) посвящена 80-летию победы китайского народа в войне сопротивления и победы в мировой антифашистской войне.
Выставка разделена на восемь тематических частей:
- "Китайский народ встал на сопротивление и сделал первый выстрел Второй мировой войны" - зал рассказывает о событиях после инцидента 18 сентября 1931 года и начале национально-освободительной борьбы;
- "Всенародное сопротивление открыло главный восточный фронт антифашистской войны" - раздел посвящен всеобщему подъему борьбы, когда Китай стал важнейшей ареной борьбы с фашизмом в Азии;
- "Коммунистическая партия Китая как главная сила сопротивления" - представлена роль КПК в организации партизанского движения и стратегии затяжной войны;
- "Японские захватчики совершили многочисленные фашистские злодеяния" - экспозиция документирует преступления японских милитаристов на оккупированных территориях;
- "Сопротивление китайского народа получило широкую международную поддержку" - показаны примеры солидарности и помощи со стороны мирового сообщества;
- "Тяжелая борьба Китая стала важным вкладом в разгром фашистских планов доминирования";
- "Великая победа: исторический поворот в возрождении китайской нации";
- "Помнить историю, чтить героев, дорожить миром и строить общее будущее" - заключительный зал, посвящённый памяти и идее недопущения повторения трагедии войны.
В материалах выставки подчеркивается значимость китайского вклада в победу над фашизмом:
- "Китайский народ своим национальным сопротивлением открыл главный восточный фронт мировой антифашистской войны";
- "Великая победа китайского народа в войне против японской агрессии стала историческим поворотным моментом, изменившим ход национального развития";
- "Помнить историю, чтить героев и вместе строить сообщество с единой судьбой для человечества".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.09.2025, 08:32Что ждет казахстанцев в сентябре 01.09.2025, 13:5452351Скандал вокруг детдома в Баганашыле: результаты расследования неизвестны 01.09.2025, 13:5951411В Астане шестилетний мальчик угрожал ножом девочке на детской площадке 01.09.2025, 12:01Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете47806Более 100 казахстанских и китайских компаний подпишут соглашения на Казахстанско-Китайском деловом совете 01.09.2025, 09:1930076Товарооборот Казахстана со странами ШОС приблизился к $70 млрд 28.08.2025, 17:32252841Казахстанцы смогут погашать кредиты досрочно без уплаты неустоек 29.08.2025, 14:04244411Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин 29.08.2025, 17:54233206Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции 28.08.2025, 11:06225611Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3% 29.08.2025, 09:15211406Строительство 40-этажки RAMS Beyond Almaty приостановили 13.08.2025, 18:37499871Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей468501В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407091Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401386В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390056Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?