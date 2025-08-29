28.08.2025, 11:48 3611
Журналисты программы CIPCC-2025 посетили Музей войны китайского народа против японской агрессии
В рамках программы China International Press Communication Center (CIPCC-2025) для иностранных журналистов состоялась экскурсия в Музей войны китайского народа против японской агрессии, расположенный у моста Лугоуцяо в пекинском районе Фэнтай, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Посещение музея стало частью цикла мероприятий, приуроченных к годовщине Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления японской агрессии, а также в преддверии военного парада, который пройдет 3 сентября.
Экспозиция "Во имя национального освобождения и мировой мир"
Музей был открыт для широкой публики 7 июля 1987 года и занимает площадь около 50 тысяч квадратных метров. Экспозиция под названием "For National Liberation and World Peace" ("Во имя национального освобождения и мировой мир". - Прим. ред.) посвящена 80-летию победы китайского народа в войне сопротивления и победы в мировой антифашистской войне.
Выставка разделена на восемь тематических частей:
- "Китайский народ встал на сопротивление и сделал первый выстрел Второй мировой войны" - зал рассказывает о событиях после инцидента 18 сентября 1931 года и начале национально-освободительной борьбы;
- "Всенародное сопротивление открыло главный восточный фронт антифашистской войны" - раздел посвящен всеобщему подъему борьбы, когда Китай стал важнейшей ареной борьбы с фашизмом в Азии;
- "Коммунистическая партия Китая как главная сила сопротивления" - представлена роль КПК в организации партизанского движения и стратегии затяжной войны;
- "Японские захватчики совершили многочисленные фашистские злодеяния" - экспозиция документирует преступления японских милитаристов на оккупированных территориях;
- "Сопротивление китайского народа получило широкую международную поддержку" - показаны примеры солидарности и помощи со стороны мирового сообщества;
- "Тяжелая борьба Китая стала важным вкладом в разгром фашистских планов доминирования";
- "Великая победа: исторический поворот в возрождении китайской нации";
- "Помнить историю, чтить героев, дорожить миром и строить общее будущее" - заключительный зал, посвящённый памяти и идее недопущения повторения трагедии войны.
В материалах выставки подчеркивается значимость китайского вклада в победу над фашизмом:
- "Китайский народ своим национальным сопротивлением открыл главный восточный фронт мировой антифашистской войны";
- "Великая победа китайского народа в войне против японской агрессии стала историческим поворотным моментом, изменившим ход национального развития";
- "Помнить историю, чтить героев и вместе строить сообщество с единой судьбой для человечества".
2025 год объявлен в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Годом устойчивого развития. Сокращение бедности и обеспечение развития являются общей целью государств-членов ШОС, а также одним из приоритетных направлений для двустороннего и многостороннего взаимодействия в рамках организации, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В последние годы Китай активно продвигает Инициативу по глобальному развитию, ускоряет высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" и его согласование с региональными инициативами сотрудничества и стратегиями развития других государств-членов ШОС. Распространяя сельскохозяйственные технологии, подготавливая специалистов и создавая платформы для обмена опытом, КНР помогает странам ШОС развивать аграрный сектор и бороться с бедностью.
Текущий год ознаменовался для Кыргызстана сбором богатого урожая яблок, что стало причиной обоснованной радости местных фермеров. Высококачественные плоды разнообразных сортов не только полностью удовлетворяют внутренний спрос, но и экспортируются в больших объемах в Россию, Казахстан и другие страны. Такой щедрый урожай стал возможен благодаря плодотворному китайско-кыргызскому сотрудничеству и обмену передовыми сельскохозяйственными технологиями.
Чуйская область Кыргызстана обладает благоприятными условиями для садоводства, но суровые зимы предъявляют высокие требования к морозоустойчивости яблонь. В ответ на эту климатическую особенность китайские эксперты вывели и отобрали подходящие высокоурожайные сорта яблок.
В прошлом году в Кыргызстан было завезено 60 тыс. китайских яблоневых подвоев. Они были высажены в Китайско-киргизском демонстрационном парке селекционных технологий плодовых деревьев. Китайские специалисты в ходе регулярных визитов в Кыргызстан делятся передовыми технологиями селекции, выращивания и ухода за садами. Это способствует повышению доходов и улучшению благосостояния местных фермеров.
В последние годы Китай активно развивает сотрудничество в области сельскохозяйственных технологий со странами ШОС, помогая земледельцам бороться с бедностью.
В демонстрационном сельскохозяйственном парке Северо-Казахстанской области китайские эксперты успешно внедряют новые сорта пшеницы и технологию широкорядного посева. Результатом стало повышение урожайности с единицы площади в среднем на 20-30% по сравнению с местными сортами.
В Сырдарьинской области Узбекистана действует Демонстрационный парк современных агротехнологий Китая и Узбекистана при Демонстрационной базе ШОС. Здесь используются разработанные китайскими экспертами оросительные установки на солнечных батареях и интеллектуальная система комплексного орошения и внесения удобрений, которые уже позволили значительно повысить урожайность хлопчатника при экономии воды.
В Китайско-белорусском демонстрационном парке аграрной науки и техники успешно применяются засухоустойчивые сеялки, разработанные совместно двумя странами. Они обеспечивают высев высококачественных, урожайных и устойчивых к неблагоприятным условиям китайских сортов пшеницы.
17 июля этого года первая группа из 292 пакистанских специалистов успешно завершила трехмесячную профессиональную подготовку в области сельского хозяйства в районе Янлин провинции Шэньси в рамках программы "Тысяча специалистов". Данный проект является конкретной реализацией договоренностей лидеров Китая и Пакистана об укреплении сотрудничества в аграрной сфере. В общей сложности по этой программе Пакистан направит в Китай для обучения тысячу молодых специалистов сельскохозяйственного профиля.
В последние годы Китай последовательно развивает сотрудничество со странами ШОС в области борьбы с бедностью, организуя в различных регионах тематические семинары по вопросам сокращения бедности и приглашая профильных специалистов стран ШОС для обучения в Китае. На семинарах участники не только осваивают инновационные технологии сельского хозяйства, направленные на борьбу с бедностью, но и знакомятся с достижениями и опытом Китая в сфере современного сельского хозяйства и возрождения деревень.
К концу июня текущего года Демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в Янлинской демонстрационной сельскохозяйственной зоне успешно завершила более 120 программ зарубежной технической помощи и специализированного сельскохозяйственного обучения. Обучение прошли свыше 2400 чиновников и технических специалистов из стран ШОС и других развивающихся стран. Отдельно стоит отметить участие более 300 должностных лиц в программах по борьбе с бедностью и 42 тыс. человек в онлайн-курсах.
В прошлом году во время проведения семинара по сокращению бедности и развитию стран ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) состоялась встреча-презентация для налаживания контактов между аграрными предприятиями стран ШОС. Представители стран ШОС презентовали свои характерные отрасли и продемонстрировали богатые сельскохозяйственные ресурсы своих стран, достигнув консенсуса по более чем 20 направлениям сотрудничества в области импорта-экспорта сельхозпродукции, технологического обмена и других сферах.
Искоренение бедности и достижение процветающего развития - общая цель стран ШОС. С момента вступления в должность председателя объединения Китай активно укрепляет политическую координацию с партнерами, фокусируясь на теме "Года устойчивого развития ШОС". Страна делится опытом борьбы с бедностью и углубляет практическое сотрудничество, помогая государствам-членам находить пути сокращения бедности и устойчивого развития, соответствующие их национальным условиям.
В мае 2023 года в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Узбекистаном была создана подкомиссия по сотрудничеству в области борьбы с бедностью - первая подобная структура, учрежденная Китаем с зарубежной страной на правительственном уровне. В мае этого года в Сиане провинции Шэньси прошел форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию 2025 года, ставший еще одним ярким примером углубления сотрудничества между Китаем и другими странами ШОС в области борьбы с бедностью и содействия общему развитию.
ШОС продолжит укреплять платформы для совместной борьбы с бедностью и содействия устойчивому развитию, создавая для наших народов устойчивое, справедливое и безопасное будущее", - заявил заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн.
Охрана окружающей среды и продвижение зеленого развития - общий приоритет для всех стран Шанхайской организации сотрудничества. В последние годы Китай в партнерстве с другими государствами-членами активно развивает сотрудничество в этой сфере, способствуя устойчивому социально-экономическому росту и гармоничному сосуществованию человека и природы в странах ШОС. Организация предпринимает конкретные шаги, внося значительный вклад в глобальное зеленое развитие, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В засоленной прибрежной зоне Аральского моря, недалеко от узбекского города Нукус, простираются обширные хлопковые поля, радующие глаз отличными всходами. Здесь, благодаря совместным усилиям китайского предприятия и Международного инновационного центра Приаралья Узбекистана, была создана экспериментальная площадка, демонстрирующая возможности интеграции солнечной энергетики с комплексным орошением и удобрением хлопчатника.
Аральское море, расположенное в центре Евразии на территории Казахстана и Узбекистана, некогда было четвертым по величине озером в мире. С 1960-х годов его площадь сократилась более чем на 90%, а на высохшем дне образовалась пустыня площадью свыше 50 тысяч квадратных километров.
На протяжении многих лет китайские и узбекские ученые совместно ищут пути решения экологических проблем Аральского моря. Стороны подписали соглашение о совместных мерах по восстановлению Арала, создав демонстрационную зону водосберегающего хлопководства.
Китайские технологии возделывания и водосберегающего орошения позволили более чем удвоить урожайность хлопка. Их внедрение способно существенно повысить урожайность сельхозкультур, улучшить благосостояние местных хлопководов и смягчить экологический кризис Аральского моря.
В Монголии китайско-монгольское сотрудничество в области экологии включает создание демонстрационной зоны для защиты и восстановления окружающей среды, применение китайских технологий и методов борьбы с опустыниванием, а также совместный мониторинг пыльных бурь и разработку системы раннего предупреждения. В Казахстане успешно реализуется китайско-казахстанский проект по формированию экологического защитного пояса вокруг столицы. Уже функционирует экспериментально-демонстрационный центр площадью 23 га, а внедренные технологии охватывают территорию в 10 тысяч га.
Китай разработал уникальный подход к борьбе с опустыниванием, учитывающий национальные особенности. Страна активно делится своими технологиями и опытом с партнерами по ШОС, вместе с ними борясь с этой проблемой.
2025 год объявлен "Годом устойчивого развития ШОС". С момента принятия председательства Китай реализовал комплекс мероприятий в области зеленой экономики, успешно транслируя свой опыт государствам-членам ШОС и укрепляя двустороннее и многостороннее сотрудничество в данной сфере.
На зеленых просторах Акмолинской области Казахстана установлены ветряные турбины - часть ветроэнергетических проектов, реализованных китайским предприятием.
По данным разработчика, суммарная установленная мощность проектов составляет 221 МВТ. Ежегодно они способны поставлять 843 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии, экономить 278,3 тысячи тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 686,6 тысячи тонн. Такие показатели являются мощным драйвером энергетического перехода Казахстана и способствуют повышению уровня жизни населения.
Энергетическое сотрудничество - одно из ключевых направлений взаимодействия в рамках ШОС. Согласно докладу о сотрудничестве Китая и других стран ШОС в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2024 год, страны ШОС лидируют в мировом масштабе, обеспечивая половину всех мощностей ВИЭ. К концу 2024 года установленная мощность ВИЭ в странах ШОС достигла впечатляющих 2,31 млрд кВт. Это в 14,5 раза больше, чем на момент учреждения организации, и составляет около 50% от общемирового показателя.
Китай активно развивает энергетическое сотрудничество со странами ШОС, добиваясь значительных успехов в таких областях, как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, атомная энергетика, интеллектуальные энергосети, а также экологически чистое и эффективное использование традиционных источников энергии. В частности, Китай инвестирует в развитие солнечной и ветровой энергетики в Центральной Азии, обеспечивая поставки современного оборудования и технологий, а также активно участвуя в подготовке местных кадров. Помимо этого, китайские автомобили на новых источниках энергии пользуются высоким спросом.
Китай последовательно развивает экологическую цивилизацию, углубляет обмен и сотрудничество с другими странами ШОС, способствуя зеленому развитию через защиту биоразнообразия и совместно пользуясь плодами зеленого развития.
Снежный барс, прозванный "королем снежных гор", населяет высокогорья Центральной Азии, Тибетское и Монгольское плато. Многие страны-члены ШОС входят в ареал его обитания. В связи с этим, государства ШОС договорились о совместных усилиях по защите этого вида и его природных экосистем. Китай совместно с Киргизией, Пакистаном и другими странами успешно реализует Глобальную программу защиты снежного барса и его экосистем, добившись значительных результатов.
В последние годы численность диких снежных барсов в Китае неуклонно растет. Заместитель спикера Национальной ассамблеи Пакистана Сайед Гулам Мустафа Шах отметил, что популяция снежных барсов в Пакистане восстанавливается - это результат сотрудничества и совместных усилий стран ШОС по их защите.
От обмена опытом в борьбе с опустыниванием до взаимовыгодного сотрудничества в сфере чистой энергетики и охраны редких видов - страны ШОС, при активном участии Китая, интенсивно наращивает зеленое сотрудничество. Эти усилия направлены на улучшение региональной экологии и укрепление глобального экологического управления. Они формируют основу для построения экологической цивилизации и продвигают модель зеленого развития, что позволит сохранить нашу планету и обеспечить чистое и прекрасное будущее для всего человечества.
26 августа 2025 года в Пекине в рамках образовательной программы China International Press Communication Center (CIPCC-2025) для иностранных журналистов прошла лекция, приуроченная ко Дню победы китайского народа над японским фашизмом (3 сентября), передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
С докладом выступила Чжао Яцзе (Zhao Yajie), эксперт в области международных отношений и истории, которая представила тему "От победы над фашизмом к трансформации глобального управления: исторический вклад Китая и его современная роль".
Основные тезисы лекции
Лектор отметила, что Китай стал главным восточным фронтом Второй мировой войны, принес колоссальные жертвы - более 35 миллионов погибших и раненых и триллионные экономические потери. Сопротивление Китая сдерживало и истощало более двух третей японской армии, что сыграло решающую роль в победе союзников.
Были выделены три трагических символа японской агрессии: бомбардировки Чунцина, преступления отряда 731 и Нанкинская резня, где погибло свыше 300 тысяч мирных жителей. В этот момент в презентации была показана фотография ребенка, сидящего среди руин, которая стала сильным визуальным напоминанием о цене войны.
Отдельное внимание уделялось послевоенному устройству: Китай стал одной из "четырех великих держав", подписал Каирскую декларацию 1943 года и вошел в число учредителей ООН и постоянных членов Совета Безопасности. В этом контексте Чжао подчеркнула, что вопрос Тайваня является прямым наследием китайской гражданской войны и внешнего вмешательства, а принцип "одного Китая" - исторический факт и международный консенсус.
Современная роль Китая
В заключительной части лекции внимание было сосредоточено на вызовах XXI века: изменении климата, терроризме, пандемиях и неравномерности развития. Китай, по словам Чжао Яцзе, не стремится разрушать существующую систему глобального управления, а выступает за ее реформирование. В этом ключе были представлены инициативы: "Пояс и путь", Глобальная инициатива развития, Глобальная инициатива безопасности и Глобальная инициатива цивилизационного взаимодействия.
Лектор завершила выступление призывом помнить уроки истории и совместными усилиями строить справедливый и гармоничный международный порядок
В столице КНР состоялся форум ШОС по гуманитарному обмену - 2025 под девизом "Гармония и единство: создаем будущее вместе". Мероприятие стало важным шагом в подготовке к саммиту ШОС в Тяньцзине и объединило представителей стран-участниц, партнеров по диалогу и международных организаций, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
С приветственным словом выступил заместитель главы отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор и главный редактор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он подчеркнул значение гуманитарного взаимодействия и процитировал слова председателя КНР.
Как отметил председатель Си Цзиньпин, история учит нас, что рассвета цивилизаций и прогресса человечества не будет без обмена опытом и взаимного обучения. Издревле китайская цивилизация привержена принципу гармонии и согласия, мировоззрение в котором уважение к многообразию и сосуществованию является залогом жизненной силы и процветания. Сегодня ШОС - крупнейшая в мире региональная структура по территории и населению - представляет собой впечатляющую мозаику", - сообщил он.
Шэнь Хайсюн также напомнил, что, по данным недавнего глобального опроса CGTN, 92,7% респондентов видят в "шанхайском духе" пример построения международных отношений нового типа. Он подчеркнул роль медиа в продвижении этих ценностей.
В условиях нестабильности современного мира мы, представители СМИ стран ШОС, ощущаем особую ответственность - рассказывать яркие истории развития, показывать инновации и укреплять голос открытого, взаимовыгодного сотрудничества. Давайте вместе продвигать шанхайский дух и способствовать гармоничному развитию человеческой цивилизации под знаменем просвещения", - добавил Шэнь Хайсюн.
Также в ходе мероприятия была представлена приветственная речь премьер-министра Пакистана Шахбаз Шарифа.
Форум подвел итоги медиапроекта "Открываем Китай вместе: путь гармонии и согласия", в рамках которого более ста китайских и зарубежных журналистов посетили Тяньцзинь и другие регионы, чтобы воочию увидеть синтез истории и современности. Проект набрал свыше 150 миллионов просмотров и был опубликован более чем в двадцати ведущих СМИ стран ШОС. В рамках мероприятия участникам показали видеоролик, собравший лучшие материалы этой инициативы.
Особое внимание было уделено телепроекту "Хранитель наследия", призванному бережно собирать истории о культуре и традициях народов региона. По словам организаторов, проект отражает заботу председателя Си Цзиньпина о сохранении культурного наследия и нацелен на воспитание уважения к традициям у будущих поколений.
Важной частью программы стало выступление молодых представителей ШОС в рамках инициативы "Молодежь ШОС: время действовать". Трое участников из России, Казахстана и Беларуси поделились своим опытом участия в совместных проектах.
Я побывал почти во всех провинциях Китая и нашел здесь много друзей. В июле я посетил провинцию Цзянсу, где на собственном опыте ощутил концепцию "зеленые горы, чистая вода - золотые горы и серебряные реки". Благодаря этим впечатлениям я готов делиться своим опытом со всеми и продвигать ценности экологичного и дружеского развития", - рассказал Башир из Казахстана.
Ключевым итогом форума стало подписание документов о сотрудничестве между медиакорпорацией Китая и Секретариатом ШОС. Этот шаг закрепил институциональную основу гуманитарного и информационного взаимодействия. Кроме того, был дан старт инициативе "Механизмы медийного сотрудничества стран ШОС", которая создает платформу для координации СМИ государств-участников, обмена контентом и совместного продвижения "шанхайского духа".
Форум также представил новый проект Silk Way Star и ряд совместных гуманитарных инициатив. По оценке организаторов, эти начинания отражают стремление государств ШОС укреплять взаимопонимание и вместе строить гармоничное будущее.
В Пекине состоялась презентация книги "Истории ШОС в новую эпоху", посвященной ключевым гуманитарным, образовательным и культурным проектам Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Издание объединяет 18 историй, иллюстрирующих ценности "шанхайского духа" - доверие, взаимопонимание и совместное развитие. Книга подготовлена в преддверии предстоящего саммита ШОС и отражает вклад государств-участников в укрепление партнерства.
Молодежь как опора будущего
Одной из центральных тем стали инициативы по работе с молодежью. В книге рассказывается о Молодежном лагере ШОС, который с 2016 года ежегодно собирает молодых лидеров стран-участниц. Первый лагерь прошел во Внутренней Монголии и объединил более ста участников из Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана и Монголии.
Программа включала совместные тренинги, культурные вечера и образовательные мероприятия, способствующие взаимопониманию и укреплению дружбы между народами.
Гуманитарная миссия
Особое внимание уделено проектам в сфере здравоохранения. В книге отражен опыт китайских врачей, которые в рамках инициативы "Экспресс здоровья" выезжали в Узбекистан и проводили бесплатные операции по удалению катаракты, возвращая зрение тысячам пациентов.
Значение для региона
Как отметил заместитель министра иностранных дел КНР Люй Бинь, ШОС за 24 года превратилась в структуру, охватывающую не только вопросы безопасности, но и экономику, дипломатию, культуру и гуманитарные проекты.
За последние 20 лет Китай активизировал усилия по созданию и совершенствованию экологической экономической системы, непрерывно формируя новые движущие силы и конкурентные преимущества развития посредством высокоуровневой защиты окружающей среды. Об этом свидетельствует доклад аналитического центра, опубликованный в воскресенье, сообщает "Синьхуа".
Документ под названием "Изумрудные воды и зеленые горы для прекрасного Китая и мира: китайская концепция экологической цивилизации и практика и их воздействие на мир" был совместно выпущен Институтом "Синьхуа" (аналитический центр при информагентстве "Синьхуа") и Центром по изучению идей Си Цзиньпина об экологической цивилизации.
Как указано в докладе, Китай определил путь развития, преобразующий преимущества экологических ресурсов в экономические выгоды через защиту экологической среды, сохранение экологических функций и использование механизмов экологической компенсации.
Кроме того, Китай разработал модель стимулирования экономического развития путем всемерного использования преимуществ экологической среды, включая развитие экологического сельского хозяйства, экотуризма и экодружественных отраслей промышленности.
В документе отдельно отмечается, что Китай занимает первое место в мире по объему как выданных "зеленых" кредитов, так и выпущенных "зеленых" облигаций.
По состоянию на конец 2024 года остаток задолженности по "зеленым" кредитам в национальной валюте жэньминьби и иностранной валюте составил 36,6 трлн юаней (около 5,13 трлн долл. США), а совокупный объем эмиссии "зеленых" облигаций превысил 4,1 трлн юаней (около 574 млрд долл. США).
В выставочном центре в Алматы открылась китайская международная выставка потребительских товаров в Казахстане и международная выставка электроники и бытовой техники, сообщают организаторы мероприятий.
Это не только практическое расширение торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая, но и открытие с помощью культуры новых возможностей для сближения чаяний народов двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь", - отметили организаторы.
Отмечается, что на выставочной площадке декоративная арка, характерная для китайского города Нинбо, органично соседствует с традиционными казахскими архитектурными элементами, создавая выразительный культурный контраст.
В более чем 1200 экспонатах, представленных 62 компаниями из Нинбо, тесно переплелись наука, технология и культура. На специальном стенде корпорации электроприборов компании Deye характерный для Казахстана образ орла был искусно интегрирован во внешний дизайн различных продуктов, создавая созвучие, которое преодолевает географические границы; в переговорной зоне нинбоской компании электроприборов "Ханьдянь" была выставлена сувенирная ручка под название "Чжуанъюань" из старейшей библиотеки Азии - "Тяньигэ"... За этими деталями скрывается практика воплощения концепции "технология - носитель культуры", - сообщили организаторы.
По их словам, глубина диалога между цивилизациями определяет широту сотрудничества.
Когда обычные образцы бытовой техники перестают быть холодными продуктами, а становятся носителями историй о Великом Шелковом пути, тогда сотрудничество приобретает особую теплоту", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.
По данным организаторов, перед интерактивной зоной "печать двух городов", созданной знаменитым китайским Академическим исследовательским обществом "Силин иньшэ", посетители, используя традиционную нинбоскую ярко-красную мастику, ставили на специальном свитке оттиски национального цветка Казахстана - тюльпана и панды - символа Китая.
Прагматичное сотрудничество укореняется в созвучии культур. В первый день открытия выставки предметом первого договора о намерениях между нинбоской компанией и казахстанским покупателем стал холодильник с орнаментами Великого Шелкового пути", - заявили они.
Отмечается, что город Нинбо и индустриальный парк Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в области производственно-сбытовой цепочки бытовой техники, в котором концепция культурного обогащения включена в долгосрочную стратегию.
Стороны договорились и в будущем не только обмениваться техническими стандартами, но и совместно разрабатывать продукты, сочетающие в себе эстетические особенности Китая и Казахстана. "Культура сначала, затем - промышленность" - таков новый подход к сотрудничеству на рынке Центральной Азии, - заявили организаторы.
По их словам, от консенсуса, достигнутого на саммите, до практики, реализованной на выставке, китайско-казахстанское сотрудничество неуклонно продвигается вперед по пути "политической координации - инфраструктурной взаимосвязанности - бесперебойной торговли - свободного движения капитала - сближения чаяний народов"
Когда насыщенный "аромат бронзы и камня" графической печати Нинбо сочетается с богатой визуальной палитрой Казахстана - его национальными цветами, персонажами, культовыми зданиями, характерной флорой и фауной, культурные элементы изящно укладываются в ограниченное пространство печати: будь то древняя сдержанная элегантность, живость и подвижность, либо торжественная строгость - все это воплощает ярко выраженную современную эстетику; когда концепция защиты окружающей среды и интеллектуального производства бытовой электротехники находят отклик в экологической мудрости степных народов, мы видим не просто встречу двух городов, но и новый импульс сотрудничества, порожденный взаимным обучением цивилизаций в рамках инициативы "Пояс и путь". Данная выставка подобна витрине, позволяющей казахстанцам увидеть образ китайского города, где в гармонии сосуществуют традиция и современность. А Нинбо через эту выставку трансформирует свой "городской ген" - "сохраняя мудрость прошлого, связываться с миром через порт" - в культурный код, который позволит глубоко освоить рынок Центральной Азии. В процессе совместного построения сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, используя удвоенное усилие культурного и торгово-экономического сотрудничества, мы будем писать новые главы о совместной работе, преодолевающей горы и моря", - отметили они.
Для справки:
Китайская международная выставка потребительских товаров в Казахстане и международная выставка электроники и бытовой техники пройдут с 7 по 9 августа в международном выставочном центре "Атакент" в Алматы. Площадь выставки составит 12 тысяч квадратных метров, в ней будут принимать участие около 400 экспонентов, ожидается примерно 20 тысяч посетителей.
Данная выставка является первой международной торгово-экономической выставкой, совместно организованной Китаем с местными органами в Казахстане после проведения второго саммита "Китай - Центральная Азия". Это - яркая практика Китая и Казахстана по совместному строительству "Пояса и пути", а также важный шаг в активной реализации Китаем духа саммита "Китай - Центральная Азия" и расширении присутствия на рынке Центральной Азии. На церемонии открытия будут присутствовать представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства промышленности и строительства РК, а также другие официальные лица.
Главная особенность данной выставки - включение в нее элементов культурного обмена и взаимного обучения. Здесь будут представлены графические печати, которые были показаны 10 июня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в рамках "Международного дня диалога между цивилизациями". Графическая печать, которая включает в себя элементы китайской и казахстанской культур, отражающие долгую и непрерывную историю обменов между двумя странами, будет преподнесена в качестве подарка. На выставке также организована интерактивная зона, где посетители смогут прочувствовать непосредственно на себя взаимосвязанность великолепных традиционных культур Китая и Казахстана.
С поэтическим танцевальным спектаклем "Вдали - здесь", в который интегрированы элементы танцев различных народов, вечером 20 июля в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района открылся 7-ой Синьцзянский международный фестиваль народного танца, сообщает информационная компания "Урумчи".
Заместитель секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района, председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз присутствовал на церемонии открытия и выступил с речью, в которой отметил, что фестиваль демонстрирует всё более масштабный эффект, устойчивый рост ценности бренда, возрастающее международное влияние, стал яркой визитной карточкой и важным культурным символом, отражающим особенности культур различных стран и хорошо рассказывающим китайскую историю, а также эффективно способствует цивилизационному обмену и взаимному заимствованию между странами и регионами, совместно строящими инициативу "Один пояс, один путь".
Настоящий фестиваль проводится совместно Министерством культуры и туризма Китая, Пресс-канцелярией Государственного совета КНР и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района, с приглашением известных художественных коллективов из США, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Камбоджи и других стран.
С 20 июля по 5 августа в Синьцзяне в 7 округах и городах 24 художественных коллектива из Китая и других стран дадут в общей сложности 52 представления.
20 июля труппа из 40 человек Театра оперы и балета Узбекистана прибыла в округ Хотан Синьцзяна. В аэропорту Хотана танцоры из Синьцзяна устроили страстное представление для встречи гостей. Узбекские танцоры, проникшись атмосферой, дружелюбно присоединились к выступлению, создавая радостную и оживленную обстановку.
Увидеть балет "Кармен" из Италии прямо у дома - действительно редкая возможность", - сказал житель города Урумчи Ли Цзинь, работающий в сфере искусства, в интервью агентству "China News Service". Он сообщил, что уже приобрел билеты на несколько спектаклей и планирует посмотреть их вместе с семьей.
За предыдущие шесть фестивалей Синьцзянский международный фестиваль народного танца в общей сложности привлек участие 138 художественных коллективов из более чем 70 стран и регионов, на которых было представлено более 200 выдающихся постановок из Китая и других стран.
