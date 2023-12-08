ЗСТ Синьцзян: первый Международный форум высокого уровня в Хоргосе
Фото: информационная компания Урумчи
Для осуществления и реализации духа важного выступления председателя КНР Си Цзиньпина на третьем Международном форуме по сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" для стимулирования инновационного развития внешней торговли в Синьцзянской зоне свободной торговли на территории Хоргоса 20 ноября на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялся "Китайско-казахстанский международный форум высокого уровня по сотрудничеству в сфере традиционной медицины "Один пояс, один путь" - 2023". Мероприятие было организовано рабочим комитетом индустрии здоровья и стандартов "Один пояс, один путь" Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины, сообщает информационная компания "Урумчи".
На церемонии открытии выступили бывший заместитель руководителя государственного управления по делам традиционной медициной, заместитель председателя и секретарь Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины Ли Чжэнцзи, член партийного комитета Или-Казахского автономного округа Маматджан Даут, руководитель отдела пропаганды города Хоргоса Чжоу Хун и другие. Они выступили с речами о важной роли традиционной медицины в совместном строительстве "Один пояс, один путь" и о перспективах и путях развития в следующее десятилетие. Это позволило участникам увидеть прекрасные перспективы расцвета традиционной медицины в зоне свободной торговли. Ученые и эксперты, принимавшие участие в форуме, в своих докладах обсудили вопросы, такие как стратегия национальных и международных ресурсов, увеличение силы и влияния в области традиционной медицины, пути международного развития традиционной медицины и другие, полностью демонстрируя движущую силу и влияние инновационного развития медицины.
Общий план по созданию Синьцзянской зоны свободной торговли предполагает улучшение международных медицинских услуг и исследование возможности создания механизмов для связи, таких как международное медицинское коммерческое страхование, чтобы обеспечить иностранным пациентам удобные и эффективные медицинские услуги. Активно развивать международный медицинский сервисный центр, охватывающий близлежащие территории.
Мы полностью воспользуемся политическими преимуществами района Хоргос ЗСТ Синьцзян и будем активно сотрудничать с Центральной Азией в области международного и межрегионального медицинского обмена. Мы будем постоянно укреплять международные медицинские услуги, использовать ведущую роль регионального медицинского центра и совместно с Хоргосской больницей на государственной границе создадим международный центр по сотрудничеству в области медицинской диагностики и ухода за здоровьем. Воспользовавшись побратимскими отношениями между городом Хоргосом и городом Жаркентом Панфиловского района в Казахстане, мы активно сотрудничаем с медицинскими учреждениями в Казахстане, открываем каналы для срочной медицинской помощи иностранцам, предоставляем приграничные медицинские услуги, стараемся быть мостом для облегчения взаимопонимания между народами двух стран и оказываем содействие в обеспечении здоровья обоих народов", - заявила секретарь партийной ячейки народной больницы города Хоргос Чжоу Мэйцюань.
В июне этого года Национальная база по культурному и внешнеторговому сотрудничеству была учреждена в Хоргосе, где были запущены операции в рамках "пяти основных областей" и "шести бизнес-блоков". Одним из наиболее важных блоков является создание центра по оздоровлению. После предварительных переговоров международная компания по развитию культуры и туризма и Китайско-казахстанский центр традиционной медицины достигли соглашения о сотрудничестве. Во время форума заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" Сунь Сяоцзян вручил китайско-казахстанскому центру культуры и традиционной китайской медицины табличку "центр здоровья", а заместитель руководителя комитета по делам здравоохранения ИКАО Доу Юнган вручил табличку "Комитет здоровья и музыки Хоргоса". Также было объявлено об учреждении "Базы внешнеторгового и культурного сотрудничества" и "Специализированного комитета здоровья и музыки", что символизирует новый этап развития национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству.
Мы будем полагаться на уникальные преимущества Центральной Азии и богатые ресурсы лекарственных растений в Синьцзяне, а также на уникальные преимущества сотрудничества между МЦПС "Хоргос" и пятью странами Центральной Азии по принципу "одним шагом через две страны". С использованием преимуществ национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству мы ускорим строительство международного комплексного медицинского центра традиционной китайской медицины и медицинского реабилитационного центра Китая и Казахстана, разработаем продукты здорового туризма в области традиционной китайской медицины с основным уклоном на китайскую медицину, а также на уйгурскую, казахскую и монгольскую традиционную медицину. Мы стремимся создать медицинский кластер с элементами "лечение, уход, оздоровление, исследование, подготовка", - отметил директор Китайско-казахстанского центра традиционной медицины, ректор Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана Фу Тиедун.
В течение последних десяти лет с момента предложения совместной инициативы "Один пояс, один путь" Хоргос постоянно усиливал свою открытость в международных отношениях, и его обмен и взаимодействие с странами Центральной Азии становились все более тесными. Во время форума член партийного комитета и заместитель мэра Хоргоса У Синьжи, от имени городского комитета и народного правительства, а также главы государственной больницы Минздрава Кыргызстана, Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана, медицинского центра "Air Med" в Казахстане и других учреждений здравоохранения подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве в сфере медицины.
25 лет назад я изучал китайскую медицину в Сиане, а затем открыл больницу в Алматы. Развитие китайской медицины в Казахстане происходит достаточно быстро, с широким использованием характерных методов, таких как китайская традиционная медицина, иглоукалывание, баночный массаж и др. Мы находимся очень близко к Хоргосу, и соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения будет способствовать взаимному обучению и обмену опытом, а также содействовать глубокому слиянию образования, науки и производства", - подчеркнул директор больницы Air Med в Казахстане Дастан Жезбаев.
В ходе форума были проведены три специальные сессии по презентации развития трех промышленных проектов, подписаны соглашения по восьми совместным проектам между китайскими и иностранными компаниями, а также была проведена церемония приглашения девяти экспертов. Это полностью демонстрирует сильный импульс Хоргоса в развитии специализированных медицинских услуг и промышленности.
Мы воспользуемся форумом как связующим звеном, содействуя более глубокому и широкому сотрудничеству и исследованиям в области традиционной медицины между странами Центральной Азии. Воспользовавшись удобством "привлечения извне и связи изнутри, соединения востока и запада, движения с запада на восток", а также преимуществами "двух ресурсов и двух рынков", мы планируем развернуть производство растительных экстрактов, гранул и порошков традиционной китайской медицины, а также других медицинских продуктов, используя богатые ресурсы лекарственных растений в странах Центральной Азии. Мы приложим все усилия для создания индустриальной базы биомедицины с благоприятной средой, высоким уровнем интернационализации", - сказал Чжоу Хун.
В форуме приняли участие известные зарубежные и китайские эксперты и ученые, представители фармацевтических компаний, а также представители управляющих органов здравоохранения и медицинских учреждений Или-Казахского автономного округа и других городов.