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Программа ArtSport продолжит свою работу

12.09.2022, 17:47 1321
Программа ArtSport продолжит свою работу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК прокомментировали сообщения о закрытии программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с появившимися в информационном пространстве сообщениями о закрытии программы ArtSport сообщаем следующее. Программа подушевового финансирования детских спортивных секций и творческих кружков продолжит свою работу", - говорится в сообщении комитета.

 
Отмечается, что "в настоящее время уполномоченным органом ведется работа по внесению изменений в правила функционирования программы. В частности, внедряются пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение и упреждение мошеннических схем".
 

Касательно имеющихся задолженностей перед поставщиками необходимо отметить, что акиматы ряда регионов ведут работы по изысканию необходимых средств. Все заявления о прекращении работы программы являются спекулятивным и не соответствуют действительности", - подчеркнули в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг программы "АртСпорт" в городе. 
 

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Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия

29.03.2022, 14:42 21331
Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия
Фото: facebook/Акимат города Капшагая
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Республиканская ономастическая комиссия при правительстве РК рассмотрела предложение акимата Алматинской области о переименовании города Капшагая, одобрив его, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагая в город Кунаев. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

 
По информации ведомства, инициатива о переименовании Капшагая была озвучена рядом неправительственных организаций Алматинской области, а затем единогласно поддержана депутатами маслихата города и направлена в ономастическую комиссию Алматинской области.
 
Как отметил глава Минкультуры Даурен Абаев, при положительном заключении комиссии решение о переименовании утверждается указом президента.
 
Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области, разделив регион на две области.
 

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