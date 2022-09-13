Программа ArtSport продолжит свою работу

Фото: facebook/Акимат города Капшагая

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Республиканская ономастическая комиссия при правительстве РК рассмотрела предложение акимата Алматинской области о переименовании города Капшагая, одобрив его, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагая в город Кунаев. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

По информации ведомства, инициатива о переименовании Капшагая была озвучена рядом неправительственных организаций Алматинской области, а затем единогласно поддержана депутатами маслихата города и направлена в ономастическую комиссию Алматинской области.

Как отметил глава Минкультуры Даурен Абаев, при положительном заключении комиссии решение о переименовании утверждается указом президента.