Программа ArtSport продолжит свою работу

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК прокомментировали сообщения о закрытии программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с появившимися в информационном пространстве сообщениями о закрытии программы ArtSport сообщаем следующее. Программа подушевового финансирования детских спортивных секций и творческих кружков продолжит свою работу", - говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что "в настоящее время уполномоченным органом ведется работа по внесению изменений в правила функционирования программы. В частности, внедряются пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение и упреждение мошеннических схем".
Касательно имеющихся задолженностей перед поставщиками необходимо отметить, что акиматы ряда регионов ведут работы по изысканию необходимых средств. Все заявления о прекращении работы программы являются спекулятивным и не соответствуют действительности", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось ранее, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы.
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах.
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг программы "АртСпорт" в городе.