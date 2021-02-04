24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Личунь - Начало весны

24 малых сезона - это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае, являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуются традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники, у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Личунь (Начало весны) - первый из 24 малых сезонов. "Ли" означает начало, а "чунь" олицетворяет тепло и рост. Личунь означает начало нового года, после которого солнечный свет начинает усиливаться, ветер становится теплым, зима медленно уходит, и все вокруг постепенно начинает оживляться. Начало весны в каждом году наступает не в один день. Как правило, оно наступает примерно 4 февраля по григорианскому календарю, разница составляет не более 2 дней. В этом году Личунь (Начало весны) приходится на 3 февраля.





С древних времен в Китае существуют пословицы, как "Все благо на год собирается весной, а все благо на жизнь собирается трудом" и "Если люди не будут лениться, то и земля не будет скупиться, и житница осенью из стен будет литься", в которых отражаются надежды и ожидания людей на весну и любовь к труду. В традиционном земледельческом обществе древние люди придавали большое значение началу весны не только потому, что в природе "весна" означает оживление всего вокруг и необходимость своевременной весенней вспашки и посева, но и потому, что "весна" в сознании людей представляет собой начало года и символизирует новое начало круговорота.

Еще в глубокой древности в некоторых регионах Китая уже проводились праздничные церемонии, такие как поклонение духам и поминание предков, от которых и взяли свое начало весенние праздничные мероприятия последующих поколений, проводящие во время Начала весны. Хотя сегодняшние церемонии и мероприятия в начале весны не такие торжественные, как в древние времена, но в регионах все еще сохранились многие особые народные обычаи встречи весны, такие как "Яо Чунь" (Вкушать весну), что означает есть новогодние блины или весеннее блюдо на тарелке. Новогодние блины пекут из муки и едят заворачивая в них овощи, а весеннее блюдце - это разложанные на тарелку овощи, фрукты и сладости, которые приподносятся родственникам и друзьям в качестве подарка или едят сами. Обычай "Расклеивания иероглифа весны" означает клеить на стену два иероглифа "И Чунь", что в переводе означает "благодатная весна", который постепенно превратился в обычай вывешивания на дверях домов новогодних парных надписей "Чунь Лянь", выражающих добрые пожелания людей оградить себя от нечистой силы и избавить от всех бед, а также для притяжения домой счастья и благоденствия. "Подарок весны" - это обычай, по которому в день Личунь мастер из народа изготавливает и лепит множество маленьких глиняных коров, называемых "Чунню" (весенний бык), и раздают всем соседям. Кроме того, существуют обычаи, такие как подвешивание ветряных вертушек и весенние прогулки на природе.

С наступлением Личунь в повестку дня также стоит включить весенний режим для здоровья тела. Согласно теории традиционной китайской медицины, бактерии и вирусы легко размножаются и распространяются весной. Особое внимание следует уделять личной гигиене и почаще открывать окна для проветривания помещений в целях профилактики заболеваний. В то же время, поскольку весной процесс метаболизма в организме активизируется с еще большей силой, людям следует избегать употребления жирной, сырой и холодной пищи и есть больше продуктов, богатые на белки, витамины и минералы.

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