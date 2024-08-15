12.08.2024, 11:35 7531
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Армении выросла до 1,4% г/г в июле после 0,8% г/г месяцем ранее. Этому преимущественно способствовал разворот динамики цен в продовольственном сегменте. Продукты питания подорожали впервые за 14 месяцев. В июле несколько ускорился рост цен на услуги, составив 3,1% г/г после 2,7% г/г месяцем ранее. Несмотря на ускорение, инфляция остается ниже целевого интервала ЦБ РА. Банк прогнозирует рост цен на уровне 1,5% г/г к концу года.
Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 173,5 млн долларов за июль и составили 8532 млн долларов на 1 августа. Рост обусловлен увеличением стоимости золота на 4,1% в июле. Резервы в иностранной валюте незначительно снизились, несмотря на чистую продажу иностранной валюты на 147,8 млн долларов на внутреннем рынке в июле. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о повышении значимости других валют в формировании активов Национального банка.
Опережающие индикаторы, сигнализируют о расширении деловой активности в Казахстане. Совокупный индекс PMI в июле вырос до 51,5 п. и обновил максимум за последние 10 месяцев, чему во многом способствует рост производительности в сфере услуг и обрабатывающих отраслях. Индекс деловой активности, рассчитываемый НБ РК, растет шестой месяц подряд. Улучшение показателя отмечено в строительстве, услугах и производстве. "Часы" бизнес-цикла, также сигнализируют о том, что в предстоящие 6 месяцев экономика продолжит функционировать в зоне роста.
ВВП Кыргызстана вырос на 8,7% г/г в январе-июле 2024 года. Высокая инвестиционная активность продолжила играть роль ключевого драйвера экономики. Потребительская активность также окрепла: объем оптовой и розничной торговли вырос на 33% г/г в январе-июле 2024 года после 18,3% г/г в январе-июне 2024 года. Аналитики предположили, что всплеск связан с разгаром туристического сезона. В январе-июле также ускорился рост выпуска в сельском хозяйстве до 6,6% г/г с 3,3% г/г в январе-июне 2024 года.
Дефицит бюджета в России за январь-июль 2024 года сократился на 1,2 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Улучшение сальдо бюджета обусловлено опережающим ростом доходов по сравнению с расходами. Нефтегазовые доходы увеличились на 2,6 трлн рублей, или на 61,6% г/г, что обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля к доллару на 14,5% г/г. Ненефтегазовые доходы выросли на 2,6 трлн рублей, или на 25,5% на фоне расширения деловой активности.
Экономика Таджикистана сохраняет высокие темпы роста. По итогам первой половины 2024 года ВВП страны вырос на 8,2% г/г, как и в I квартале. По данным аналитиков, этому способствовала сильная динамика потребления домохозяйств, инвестиций и доходов от экспорта. В январе-июне 2024 года розничные продажи в стране выросли на 14,3% г/г. Инвестиции увеличились на 15,7% г/г в значительной степени за счет расходов на строительство объектов энергетики. Экспорт повысился на 47,1% г/г. Согласно прогнозу ЕАБР, рост ВВП в 2024 года составит 8,0%.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
14.08.2024, 14:19 1741
Регион операций ЕАБР демонстрирует высокий рост, поддерживаемый промышленным производством и внутренним спросом
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) представили очередной выпуск макроэкономического обзора по шести государствам - участникам банка.
Аналитики ЕАБР отмечают, что в большинстве стран-участниц сохраняется высокий рост: агрегированный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,6% г/г по итогам января - июня 2024 года, после роста на 3,9% в 2023 году.
В январе - июне показатель экономической активности в Армении увеличился на 10,4% г/г благодаря динамичному росту выпуска в промышленном секторе, в первую очередь обработки драгоценных металлов.
Экономика Беларуси увеличилась на 5% г/г за январь - июнь 2024 года, чему во многом способствовали высокий рост промышленного производства и сельского хозяйства, при сохранении положительной динамики роста в большинстве других отраслей.
Экономика Казахстана восстанавливается от последствий весенних паводков, о чем свидетельствуют опережающие индикаторы. Рост ВВП за первое полугодие 2024 года составил 3% г/г, поддерживаемый увеличением промышленного производства и сферы услуг.
Темп роста ВВП Кыргызской Республики увеличился до 8,7% г/г в январе - июле 2024 года, чему во многом способствовала высокая инвестиционная активность.
Промышленное производство в России остается ключевым драйвером роста экономики. По итогам первого полугодия 2024 года прирост ВВП составил 4,7% г/г, однако постепенно появляются признаки замедления экономической активности.
Таджикистан сохраняет высокие темпы роста ВВП на уровне 8,2% г/г в первом полугодии 2024 года благодаря сильному внутреннему спросу, как в части потребления, так и инвестиций.
В большинстве стран региона продолжается рост инвестиционной активности. В Армении инвестиционная деятельность поддерживается стабильным увеличением государственных капиталовложений и жилищного строительства. В Беларуси и России инвестиции, направленные на импортозамещение, растут, в том числе за счет вложения государственных финансовых ресурсов. Казахстан расширяет стратегию развития машиностроения, планируя масштабировать программу на другие отрасли. Рост инвестиций в Кыргызстане поддерживается вложениями в энергетику, транспорт и добывающие отрасли. Таджикистан продолжает наращивать инвестиции в строительство объектов энергетики.
Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении, Кыргызстане и Таджикистане инфляция опустилась ниже целевого ориентира. В Беларуси рост стоимости потребительской корзины остается в рамках целевого коридора. В то же время в России и Казахстане инфляция держится выше цели.
В макрообзоре обозначено, что экономическая активность в крупнейших экономиках мира не будет оказывать стимулирующего влияния на экономику региона операций ЕАБР. В США ожидается замедление темпов роста ВВП, экономика еврозоны восстанавливается медленными темпами, деловая активность в Китае снизилась во II квартале 2024 года, но остается на высоком уровне. На фоне растущих опасений относительно экономической активности в развитых странах центральные банки начали снижать процентные ставки или планируют это сделать в ближайшее время. Аналитики не исключают риски замедления деловой активности в ключевых мировых экономиках и дают оценки потенциальных последствий для экономик стран региона в рамках рискового сценария.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.08.2024, 22:46 19996
В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования превысил $2 млрд
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Объем одобренного в первом полугодии 2024 года суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане - составил $2,3 млрд. В настоящий момент в активной стадии реализации 96 проектов. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам, отметили в Евразийском фонде стабилизации и развития.
На государства - участники ЕФСР в первые 6 месяцев текущего года пришлось 72,9% одобренного финансирования, или $1,6 млрд. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану, следом идут Армения, Таджикистан и Кыргызстан.
По данным фонда, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития - лидеры по объему одобренного суверенного финансирования в регионе в первом полугодии с общей долей 77,7%. ВБ одобрил финансирование на сумму $1,9 млрд, ЕБРР - на сумму $ 609,1 млн. За ними следуют Исламский банк развития - $195 млн, Азиатский банк развития - $132,9 млн и ЕФСР - $100 млн.
В Казахстане зафиксировано 6 операций суверенного финансирования на сумму $693,5 млн. Среди них 4 операции по предоставлению ТС, одна операция инвестиционного финансирования и одна стабилизационная программа.
Республике Армения, где главным кредитором также выступает ЕБРР, одобрили $527 млн, что превышает показатели всего прошлого года на $178,1 млн. Значительный объем финансов одобрен в сфере транспорта, вопросов государственного управления и экономической политики.
Таджикистану уже в первом полугодии 2024 года одобрен сопоставимый с 2023 годом объем финансирования - $332,4 млн. В секторальном разрезе превалируют проекты в энергетике и транспорте. Основным кредитором страны выступает ИБР со $195 млн одобренного финансирования.
Для Кыргызской Республики в первом полугодии 2024 года одобрено 19 операций на $192,9 млн. Наибольший объем помощи получен в форме инвестиционного финансирования на развитие инфраструктуры. Основной кредитор - ВБ.
ЕФСР в первом полугодии одобрил предоставление Республике Армения финансирования на поддержку экономических преобразований в объеме $100 млн. Средства будут направлены на поддержку бюджета в 2024 году и предоставляются по итогу реализации программы реформ правительства Республики Армения. ЕФСР начал ряд проектов технического содействия в Кыргызстане и Таджикистане. В частности, в Кыргызстане стартовала реализация проекта "Разработка автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков "Рейтинг налогоплательщика" и модуля цифрового профиля налогоплательщика в Кыргызской Республике". В части повышения качества госуправления ЕФСР начал проект по расширению программного бюджетирования в Таджикистане.
Евразийский регион в первом полугодии принял ряд важных международных мероприятий, таких как годовые встречи АБР в Тбилиси, ЕБРР в Ереване, встречи высокого уровня ЦАРЭС в Астане.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
06.08.2024, 13:31 25551
Кто понес наказание за утечку медицинских данных студенток КазНУ
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
На брифинге в правительстве министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек рассказал, кто понес наказание за скандальную утечку персональных данных студенток Казахского национального университета имени аль-Фараби.
Нурбек рассказал, что часть сотрудников была уволена, а некоторые были привлечены к административной ответственности.
Также понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет. Стоит вопрос о расторжении контракта с этим медцентром", - заявил министр.
Напомним, утечка конфиденциальной интимной информации о студентках произошла в КазНУ имени аль-Фараби в феврале текущего года.
Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
22.07.2024, 16:15 56956
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
ВВП в Беларуси вырос на 5% г/г в январе-июне 2024 года после 5,2% г/г в январе-мае. Промышленность (+7,1% г/г) по-прежнему выступает основным локомотивом экономики, формируя около 40% прироста ВВП. Поддержку оказывает и высокий уровень конечного потребления: розничный товарооборот увеличился на 11,5% г/г. Еще один драйвер роста - сельское хозяйство (+10,2% г/г), что во многом связано с опережением сроков уборки зерновых и заготовки кормов. Инвестиции сохраняют высокий рост (+7,6% г/г) на фоне стимулирующих мер правительства. Формируется тенденция восстановления отрасли информационных технологий. Прогнозируем рост ВВП на уровне 3,4% по итогам года.
Экономика Казахстана ускоряет рост. По итогам января-июня 2024 года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) увеличился на 3,9% г/г, после 3,7% г/г в январе-мае. Высокие темпы роста сохраняются в сфере информации и связи (+8,7% г/г), строительстве (+8,6% г/г) и транспортом секторе (+7,3% г/г). Мы прогнозируем, что в 2024 года. ВВП Казахстана вырастет на 5,0%.
Промышленное производство в Кыргызстане увеличилось на 1% г/г в январе-июне 2024 года. Высокий рост продемонстрировали энергетика (+9,0% г/г), производство неметаллических минеральных продуктов (+8,9% г/г), нефтепереработка (+55,8% г/г), текстильная и швейная промышленность (+8,6% г/г), пищевая промышленность (+17,9% г/г). Сдерживающее влияние на динамику индустриального сектора экономики оказывают добыча руд и металлургия (снижение на 5,3% г/г и 11,4% г/г соответственно).
Первые признаки замедления деловой активности в России. Индикатор бизнес-климата, по данным мониторинга предприятий Банка России, в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п., но по-прежнему выше среднего уровня 2023 года. Динамика индекса в большей степени определялась снижением оценок текущих бизнес-условий (2,6 п. в июле после 7,3 п. месяцем ранее), что, вероятно, обусловлено дальнейшим ужесточением условий кредитования. При этом ожидания компаний в отношении спроса остаются достаточно оптимистичными. Вместе с тем высокая загрузка мощностей (80,8% во II квартале) и растущий дефицит работников указывают на ограниченные возможности дальнейшего расширения производства. Ожидаем рост ВВП на 3% по итогам года.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.07.2024, 01:08 80051
"Здесь был Али!" Арест казахстанца-вандала в Помпях вновь поднял проблему сохранения сакральной истории в РК
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
История с арестом казахстанского туриста, который нацарапал слово "Ali" на стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеев, облетела мировые СМИ и возродила дискуссию об ужесточении ответственности за культурный вандализм. Директор Археологического парка Помпеев Габриэль Зухтригель назвал действия казахстанца нецивилизованным поступком, а самого туриста - преступником. Из-за многочисленных актов вандализма со стороны приезжих итальянцы инициировали законодательные поправки, которые теперь обязывают правонарушителей не только платить штраф за последствия своего бескультурья, но и закрывать счета за реставрацию поврежденной части объекта. Наказывать деньгами и сообщать об этом всему миру - вот новая концепция борьбы с вандалами, которая принята в Италии, сообщает ranking.kz.
Главная интрига истории - размер штрафа, который теперь придется заплатить казахстанцу. На сайте Археологического парка говорится, что в настоящее время проводится техническая экспертиза, после которой нарушителю выставят счет. Благодаря новому закону Италии, вступившему в силу в апреле этого года, за ущерб памятникам и другим культурным объектам страны нарушитель может быть наказан штрафом в размере от 10 до 60 тысяч евро. В переводе в нацвалюту РК - это от 5 млн до 30 млн тенге.
Мы сравнили меру наказания за культурный вандализм в Казахстане и других странах. Оказалось, что в нашей республике размеры штрафов, которые применяют к желающим оставить свой след в истории, нацарапав свое имя на памятнике, несопоставимо малы в сравнении с развитыми государствами. Например, родители несовершеннолетних казахстанцев, решивших "увековечить" свои "подвиги" надписями на скалах с петроглифами и прочими вандалистскими пакостями, могут быть оштрафованы на 55,4 тысячи тенге. За акты вандализма со стороны совершеннолетних денежное наказание уже выше - от 184,6 до 590,7 тысячи тенге. Также взрослого нарушителя могут направить на исправительные работы или арестовать на срок до 40 дней. Более серьезным штрафным санкциям могут подвергнуть только за незаконные археологические раскопки - до 18,5 млн тенге.
За последние несколько лет в Казахстане было рассмотрено 50 административных дел, связанных с нарушением законов в отношении объектов историко-культурного населения. Еще 65 фактов нарушения КоАП зафиксировано по статье "Вандализм несовершеннолетних", которая включает осквернение не только объектов культуры и истории, но и различных природных парков. В прошлом году в сравнении с 2018 годом административные дела по таким статьям КоАП стали открывать в два раза чаще.
В статистике уголовных дел счет проступков и преступлений по фактам вандализма последние несколько лет шел на сотни. Например, в 2018 году их было 296, в 2022 году меньше - всего 181. В прошлом году число таких правонарушений резко снизилось до 26. Важно отметить, что эти данные Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) обобщены по всем зафиксированным фактам вандализма. Выделить из них преступления именно за разрушение памятников, сакральных мест не представляется возможным.
Именно вандализм в местах исторических памятников культуры и археологии под открытым небом в Казахстане вызывает наибольшую озабоченность экспертов. СМИ пестрят публикациями о фактах уничтожения сакральных наскальных рисунков в разных регионах Казахстана. Притом это происходит как в небольших масштабах - скажем, оставить свой автограф на петроглифах "Здесь был Ali", так и в случаях более серьезного ущерба с полным уничтожением наскальных рисунков. По оценке активистов объединения "Охотники за петроглифами", такими темпами в ближайшие годы Казахстан может безвозвратно утратить до 25% всей наскальной живописи страны.
В Казахстане до сих пор не создана интерактивная карта петроглифов, хотя эксперты-археологи и мажилисмены не раз поднимали этот вопрос перед правительством. По подсчетам волонтеров, счет таких древних рисунков идет на десятки тысяч. На карте мы представили только самые крупные сакральные места в разных регионах страны, которые известны своими уникальными наскальными изображениями. Один из комплексов - Тамгалы в Алматинской области - даже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитый рисунок солнечного всадника на мамонте привлекает ученых из разных стран мира. Некоторые археологи выдвигали предположение, что Тамгалы может быть даже старше египетских пирамид. Тамгалы, пожалуй, единственный памятник истории и археологии, в котором не просто проведена музеефикация, но и построен визит-центр, сделаны ограждения к наскальным рисункам, проведена необходимая инфраструктура. К числу охраняемых также отнесен комплекс в каменном гроте в местечке Акбаур в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
На скалах с рисунками повсеместно оставляют надписи, как например, в Сауыскандыке, Арпаузене, Карасае, Тамды, Байконыре, Ешкиольмесе, Кокентау. А в Аккайнаре своими дембельскими приветами служащие, проходящие сборы на полигоне близ Отара, фактически уничтожают целое святилище. Если в других странах из скалы, на которой всего 5-10 петроглифов создают туристические достопримечательности, то мы не можем достойно представить и организовать охрану десятков тысяч петроглифов. Они не менее ценны, чем папирусы Древнего Египта или глиняные таблички с шумерской клинописью. Можно сказать, что Казахстан - обладатель древних каменных библиотек под открытым небом. Из более чем 300 зафиксированных скоплений петроглифов большая часть изучены лишь частично, не оцифрованы и не защищены от разрушения", - написали в своем обращении заместителю премьер-министра депутаты мажилиса.
Народные избранники считают, что власти должны озаботиться присвоением статуса памятникам и созданием охранных зон вокруг них по типу Тамгалы или Акбаура сразу же после обнаружения петроглифов.
В ответ на запрос депутатов заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила, что в Казахстане ведется работа по консервации и реставрации петроглифов, их изучение. За 2022-2023 годы в разных регионах было реставрировано 100 наскальных рисунков, удалено более 50 так называемых антропогенных повреждений.
Скандальных историй о штрафах казахстанцев за культурный вандализм в сакральных местах в открытом доступе нет. Это понятно: пока возле непризнанных музеев под открытым небом не установлены охранные зоны и нет ответственных за их сохранность, нет и доказательной базы против вандалов. Тот же самый провинившийся казахстанец в Помпеях никогда не был бы привлечен к штрафу, если бы рядом с Археологическим парком не дежурили карабинеры.
Одна из главных проблем, по которым охранные зоны не установлены вокруг всех известных памятников наскальной живописи в Казахстане - нехватка финансирования. Активистка движения "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова в интервью СМИ рассказывала, что большая часть работы по поиску петроглифов в урочище Аккайнар на юге Казахстана проводилась за счет волонтеров. А тех денег, которые выделялись Институту археологии для исследований, хватило на фиксацию и паспортизацию только 10 скоплений петроглифов. Чтобы провести более масштабную работу в таких больших комплексах, нужно снаряжать и финансировать научную экспедицию.
О необходимости сохранности и охраны памятников в каждой своей научной статье говорит самый известный археолог Казахстана Зейнолла Самашев. Ученый с мировым именем, открывший миру тайны Долины царей в Чиликты (ВКО), в монографии о петроглифах Сауыскандыка упомянул об угрозе потери исторического наследия из-за промышленной добычи поблизости редкоземельного металла ванадия. Эта же проблема получила большой общественный резонанс в Архарлы в Алматинской области - на территории холмов с сакральными рисунками шла добыча щебня. Ущерб удалось предотвратить только благодаря активному вмешательству общественников.
01.07.2024, 09:22 206081
Что ждет казахстанцев в июле
Рассказать друзьям
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле
6 июля в Казахстане отмечается День столицы, который подарит казахстанцам дополнительный выходной день. Он выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 6, 7, 8 июля.
Всего в июле у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 22 рабочих и девять выходных дней.
В Казахстане начнут блокировать подозрительные денежные переводы
Нацбанк РК сообщил о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.
Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.
Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля - с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.
Новые предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года", - говорится в приказе.
Также в приказе утверждены цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа за тысячу кубометров (без учета НДС) на внутреннем рынке можно посмотреть здесь.
В Казахстане с 1 июля повысятся цены на сжиженный газ
В частности, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге. При этом предельная розничная цена незначительно повысится - от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.
В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества
Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
В эти дни в столице будут усилены меры безопасности. В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения.
Вводится обязательная маркировка на лекарства
Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.
Первый туристический поезд из Сианя в Алматы прибудет 1 июля
Ранее руководство АО "НК "КТЖ" и мэрии Сианя провели переговоры по запуску первого туристического поезда из КНР в Алматы. Стороны договорились запустить состав из Сианя 26 июня 2024 года и организовать его прибытие в Алматы 1 июля. В составе девять вагонов, которые доставят 246 пассажиров.
Подчеркивается, что поезд будет проходить через погранпереход "Хоргос - Алтынколь".
Прогноз погоды на июль 2024 года
В первой декаде июля на большей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, на северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури.
Прогнозируется спад жары:
- на севере, востоке страны ночью до +10, +15°С, днем до +18, +28°С;
- в центре республики ночью до +10, +18°С, днем до +22, +28°С;
- на юго-востоке ночью до +15, +20°С, днем до +22, +30°С.
Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12, +17°С до +20, +28°С, днем от +27, +32°С до +35, +43°С.
В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую территорию республики.
Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозируется колебание температуры воздуха:
- на западе страны ночью от +15, +22°С до +19, +25°С, днем от +28, +33°С до +33, +38°С;
- на севере, в центре и востоке ночью от +7, +17°С до +15, +23°С, днем от +17, +27°С до +30, +37°С;
- на юге и юго-западе ночью от +14, +23°С до +20, +28°С, днем от +30, +36°С до +35, +43°С;
- на юго-востоке ночью от +10, +18°С до +17, +25°С, днем от +25, +36°С до +33, +40°С.
30.06.2024, 13:57 100236
Содействие более качественному развитию отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
С 2 по 4 июля 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В рамках визита он примет участие в Астанинском саммите ШОС. Это будет его второй визит в Казахстан менее чем за два года, после прошедшего в сентябре 2022 года. А Казахстан станет единственной страной, которую посетил председатель КНР Си Цзиньпин дважды после пандемии COVID-19. Вышесказанное в полной мере отражает высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений. В ходе визита главы двух государств проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству в различных областях и международным и региональным вопросам, а также разработают новые стратегические планы и договоренности по развитию двусторонних отношений, что придаст мощный импульс более качественному развитию отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
- Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина откроет новую страницу в истории отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. С момента установления дипломатических отношений 32 года назад под руководством и личной опекой глав двух государств китайско-казахстанские отношения постоянно развивались и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Механизмы сотрудничества между двумя странами на всех уровнях действуют бесперебойно. Казахстан всегда поддерживал позицию Китая по вопросам, связанным с Тайванем и Синьцзяном. Китай в свою очередь поддерживает Казахстан в реализации стратегии развития "Нового Казахстана". Визит председателя Си Цзиньпина отражает исключительную важность китайско-казахстанских отношений в дипломатии Китая и будет способствовать дальнейшему усилению политического взаимного доверия, укреплению традиционной дружбы между двумя странами, чтобы совместно разработать новый план развития отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
- Государственный визит председателя Си Цзиньпина позволит добиться нового прогресса в совместном китайско-казахстанском строительстве "Одного пояса и одного пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь". Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" изначально имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. Объем торговли между Китаем Казахстаном достиг 41 миллиарда долларов в 2023 году, увеличившись на 32% в годовом исчислении, а Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. С января по май этого года объем торговли между двумя сторонами достиг 17,62 млрд долларов, увеличившись на 18% в годовом исчислении, и продолжает сохранять хорошую динамику роста. По состоянию на 30 апреля число грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через КПП Хоргос и Алашанькоу в этом году, превысило 5 тысяч, что играет важную роль в поддержании стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок в мире. Сотрудничества между двумя сторонами в таких новых областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция и новая энергетика, находится на подъеме и создает новые точки для сотрудничества между двумя сторонами. Пилотная зона свободной торговли в Синьцзяне в полной мере раскроет преимущества своего местоположения и внесет позитивный вклад в высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном и строительство Евразийского международного транспортного коридора. Данный визит углубит стыковку стратегий развития между двумя странами и положит начало следующему "золотому десятилетию" совместного китайско-казахстанского строительства "Одного пояса и одного пути".
- Государственный визит председателя Си Цзиньпина направлен на установление новых связей между народами двух стран. Китай и Казахстан являются дружественными соседями, связанными общими горами и реками, и общими интересами, и переплетены сообществом единой судьбы. Наши народы, делясь тысячелетней историей дружественных контактов, представляют собой свидетелей блестящей эпохи Великого Шелкового пути. В последние годы гуманитарные и культурные обмены между двумя странами продолжают углубляться, а сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, туризма, археологии, средств массовой информации и других областях приносит плодотворные результаты. Вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, ускоряется взаимное создание культурных центров. В Казахстане заработала первая "Мастерская Лу Бань", центр китайской традиционной медицины обслуживает местное население, и открылся филиал Северо-Западного политехнического университета Китая, а в Пекине успешно прошла церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае. Прогресс гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя странами становится все больше и больше, а основы дружбы становятся все крепче и крепче. Данный визит в дальнейшем углубит китайско-казахстанские культурные обмены и сотрудничество, а также выстроит новый мост между двумя народами.
- Государственный визит председателя Си Цзиньпина выведет на новый уровень китайско-казахстанское международное сотрудничество. Современный мир переживает глубокие перемены, невиданные за последнее столетие, и в мировом сообществе наблюдается хаос. Китай и Казахстан, активно пропагандируя общие ценности всего человечества, постоянно воплощают в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, объединяют усилия для реализации Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации. Обе страны продолжают тесно сотрудничать в рамках многосторонних организаций таких как ООН, ШОС, СВМДА и формат "Китай - Центральная Азия", заняв четкую позицию против односторонности, гегемонии и запугивания, чтобы гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и рациональном направлении. Благодаря данному визиту обе страны укрепят координацию и сотрудничество в международных делах, чтобы защищать общие интересы развивающихся стран, и внесут большой "вклад Китая и Казахстана" в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления.
Выдержав испытание временем, китайско-казахстанские отношения стали прочными как скала. Китай готов совместно с Казахстаном использовать этот визит как возможность, продолжая выполнять ведущую роль глав государств, имея в качестве основной линии высококачественное строительство "Одного пояса и одного пути", чтобы продолжать традиционную дружбу, углублять политическое взаимодоверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество, и совместными усилиями строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, характеризующегося высоким уровнем взаимного доверия, а также создать следующие "золотые тридцать лет" китайско-казахстанских отношений.
В рамках визита председатель Си Цзиньпин также примет участие в Астанинском саммите ШОС. Китай готов с другими государствами - членами ШОС приложить совместные усилия к укреплению солидарности, взаимодоверия и многогранного сотрудничества в интересах продвижения дальнейшего развития организации, придать дополнительную стабильность и позитивный импульс международной обстановке, внести вклад в дело формирования сообщества единой судьбы ШОС.
С момента своего создания 23 года назад ШОС смело противостоит турбулентности международной ситуации, энергично продвигая "Шанхайский дух", характеризующийся взаимным доверием, выгодой, равноправием, стремлением к решению вопросов путем консультаций, уважением к многообразию цивилизаций и движением к совместному развитию, а также постоянно углубляет сотрудничество в области политики, безопасности, экономики и других областях. Благодаря совместным усилиям ШОС превратилась в крупнейшую в мире трансрегиональную международную организацию с самой большой численностью населения в мире, огромным экономическим потенциалом и с географическим ареалом. Ее развитие вносит важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе. По мере того как концепция ШОС все глубже укореняется в сердцах людей, "семья ШОС" продолжает расти, а ее роль в международных и региональных делах становится все более заметной, что привносит больше стабильности и позитивной энергии в поддержание прочного мира и общего процветания на Евразийском континенте и во всем мире.
Будучи странами-основателями ШОС, Китай и Казахстан тесно сотрудничают в рамках ШОС и играют важную роль в содействии долгосрочному, здоровому и стабильному развитию ШОС на правильном пути. С июля 2023 года Казахстан председательствует в ШОС, и в качестве председателя приложил все усилия для активизации деятельности ШОС в ключевых сферах. Китай высоко ценит работу казахстанской стороны и намерен совместно с другими государствами-членами способствовать плодотворным результатам Саммита, продолжать работу по совершенствованию и реформированию ШОС и укреплять сотрудничество в различных отраслях, чтобы внести больше "силы ШОС" в содействие безопасности, стабильности, развитию и возрождению в регионе.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
24.06.2024, 11:57 113941
От пяти принципов мирного сосуществования к построению сообщества единой судьбы человечества
Фото: Посольство КНР в РК
Рассказать друзьям
С момента основания Китайской Народной Республики под руководством Коммунистической партии Китая дипломатия Китая твердо проводит независимую внешнюю политику мира, углубляет и расширяет глобальное партнерство и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира. От пяти принципов мирного сосуществования до трех глобальных инициатив (инициатива по глобальному развитию, инициатива по глобальной безопасности и инициатива глобальной цивилизации) и концепции построения сообщества единой судьбы человечества, Китай продолжает предлагать и привносит китайскую мудрость и китайский вариант для глобального управления.
Пять принципов мирного сосуществования - это основные принципы, предложенные китайским правительством и совместно отстаиваемые правительствами Индии и Мьянмы, которые следует соблюдать при установлении нормальных отношений и проведении обменов и сотрудничества между странами. В декабре 1953 года премьер-министр Чжоу Эньлай при встрече с индийской делегацией в Пекине, впервые выдвинул пять принципов мирного сосуществования. В апреле 1954 года правительства Китая и Индии подписали в Пекине "соглашение о торговле и сношениях между Тибетским регионом Китая и Индией" и единогласно согласились включить в соглашение пять принципов мирного сосуществования в качестве руководства для отношений между двумя странами. В июне 1954 года премьер-министр Чжоу Эньлай был приглашен посетить Индию и Мьянму. Китай-Индия, Китай-Мьяньма соответственно выступили с совместными заявлениями, официально подтвердив пять принципов мирного сосуществования в качестве принципов, регулирующих отношения между двумя странами, заявив, что эти принципы применяются не только между двумя странами, но и в общих международных отношениях. В апреле 1955 года на бандунгской конференции премьер-министр Чжоу Эньлай предложил пять принципов - уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование, которые стали основными нормами внешних отношений Китая и сыграли важную историческую роль в содействии единству и сотрудничеству между народами Азии и Африки.
Китай является не только сторонником пяти принципов мирного сосуществования, но и их верным последователем. На основе пяти принципов мирного сосуществования Китай разрешил исторически сложившиеся пограничные вопросы с большинством своих соседей и установил дипломатические отношения со многими странами мира. За последние 70 лет пять принципов мирного сосуществования не только стали основой для проведения Китаем независимой внешней политики мира, но и были приняты другими государствами. Фактически, они стали базовыми нормами международных отношений и международного права. Они сыграли важную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире, а также в развитии дружественного сотрудничества между странами и внесли восточную мудрость в правильное регулирование межгосударственных отношений.
В последние годы международная ситуация претерпевает невиданные за столетие сложные и глубокие изменения, ускоряются многие процессы, Китай в свою очередь всегда придерживается пути мирного развития, идет в ногу со временем и предлагает китайские решения глобального управления, так и возникло формирование сообщества единой судьбы человечества. Конечная цель его концепции заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания. Построение сообщества единой судьбы человечества консолидирует в себе величайший общий знаменатель стремления людей всех стран построить лучший мир. Оно воплощает в себе величайший общий знаменатель стремления народов всех стран построить лучший мир и представляет собой план Китая относительно того, какой именно мир и как его построить.
Концепция построения сообщества единой судьбы человечества является наследием, развитием и сублимацией пяти принципов мирного сосуществования. От предложения пяти принципов мирного сосуществования до торжественного обещания миру, что Китай никогда не намерен претендовать на гегемонию, не намерен расширяться и не намерен влезать в какие-либо сферы влияния. От выбора пути мирного развития к построению сообщества единой судьбы человечества концепции дипломатии Китая продолжают обогащаться и развиваться, но ее основные принципы и ценностные ориентации одного происхождения, они развиваются посредством наследования и обновляются посредством развития. пять принципов мирного сосуществования и построение сообщества единой судьбы человечества основаны на прекрасной традиционной китайской культуре любви и стремления к миру. Они решают самые важные проблемы современного мира и соответствуют общим чаяниям большинства стран и народов за мир, развитие и сотрудничество. Они придерживаются и продвигают общие ценности всего человечества, вносят уникальную восточную мудрость в структуру международных обменов, глобального управления и цивилизационных обменов, обладают сильным влиянием, жизненной силой и вдохновением.
Китай и Казахстан являются добрыми соседями, друзьями и партнерами, связаны общими горами и реками и переплетены сообществом единой судьбы. За более чем тридцать лет дипломатических отношений, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Китай и Казахстан активно участвуют в глобальном управлении и являются активными участниками и вкладчиками пяти принципов мирного сосуществования и построения сообщества единой судьбы человечества, которые подали хороший пример сотрудничества в продвижении мировой многополярности и реформировании системы глобального управления.
В этом году исполняется 70 лет со дня провозглашения пяти принципов мирного сосуществования и первый год "второго десятилетия" построения сообщества единой судьбы человечества. Китай готов работать со всеми странами мира, включая Казахстан, чтобы следовать и продвигать пять принципов мирного сосуществования, активно практиковать общие ценности всего человечества, добросовестно реализовывать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, способствовать равноправному и упорядоченному многополярному миру и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, совместно способствовать построению сообщества единой судьбой человечества, а также вносить новый вклад в содействие мира, безопасности, процветания и прогресса всего мира.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.08.2024, 10:17В Астане 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье 14.08.2024, 09:0525731В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет 14.08.2024, 10:4623871В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию 14.08.2024, 12:0323811Активы на более чем триллион тенге возвращены в Казахстан 14.08.2024, 08:3423656В Алматы неизвестные сломали более 30 молодых деревьев 08.08.2024, 20:31181316Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении 08.08.2024, 19:45170671В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере 09.08.2024, 13:51157251Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете 09.08.2024, 16:01157011В аэропорту Антальи казахстанца с ограниченными возможностями уронили с лестницы 08.08.2024, 15:30156316Руководитель управления спорта Алматы скончался в Париже 31.07.2024, 09:28455981Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 14:17420136Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 13:41418111В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 12:58417861Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 10:34402231Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?