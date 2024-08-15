Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР

Фото: Посольство КНР в РК

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С момента основания Китайской Народной Республики под руководством Коммунистической партии Китая дипломатия Китая твердо проводит независимую внешнюю политику мира, углубляет и расширяет глобальное партнерство и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира. От пяти принципов мирного сосуществования до трех глобальных инициатив (инициатива по глобальному развитию, инициатива по глобальной безопасности и инициатива глобальной цивилизации) и концепции построения сообщества единой судьбы человечества, Китай продолжает предлагать и привносит китайскую мудрость и китайский вариант для глобального управления.





Пять принципов мирного сосуществования - это основные принципы, предложенные китайским правительством и совместно отстаиваемые правительствами Индии и Мьянмы, которые следует соблюдать при установлении нормальных отношений и проведении обменов и сотрудничества между странами. В декабре 1953 года премьер-министр Чжоу Эньлай при встрече с индийской делегацией в Пекине, впервые выдвинул пять принципов мирного сосуществования. В апреле 1954 года правительства Китая и Индии подписали в Пекине "соглашение о торговле и сношениях между Тибетским регионом Китая и Индией" и единогласно согласились включить в соглашение пять принципов мирного сосуществования в качестве руководства для отношений между двумя странами. В июне 1954 года премьер-министр Чжоу Эньлай был приглашен посетить Индию и Мьянму. Китай-Индия, Китай-Мьяньма соответственно выступили с совместными заявлениями, официально подтвердив пять принципов мирного сосуществования в качестве принципов, регулирующих отношения между двумя странами, заявив, что эти принципы применяются не только между двумя странами, но и в общих международных отношениях. В апреле 1955 года на бандунгской конференции премьер-министр Чжоу Эньлай предложил пять принципов - уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование, которые стали основными нормами внешних отношений Китая и сыграли важную историческую роль в содействии единству и сотрудничеству между народами Азии и Африки.





Китай является не только сторонником пяти принципов мирного сосуществования, но и их верным последователем. На основе пяти принципов мирного сосуществования Китай разрешил исторически сложившиеся пограничные вопросы с большинством своих соседей и установил дипломатические отношения со многими странами мира. За последние 70 лет пять принципов мирного сосуществования не только стали основой для проведения Китаем независимой внешней политики мира, но и были приняты другими государствами. Фактически, они стали базовыми нормами международных отношений и международного права. Они сыграли важную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире, а также в развитии дружественного сотрудничества между странами и внесли восточную мудрость в правильное регулирование межгосударственных отношений.





В последние годы международная ситуация претерпевает невиданные за столетие сложные и глубокие изменения, ускоряются многие процессы, Китай в свою очередь всегда придерживается пути мирного развития, идет в ногу со временем и предлагает китайские решения глобального управления, так и возникло формирование сообщества единой судьбы человечества. Конечная цель его концепции заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания. Построение сообщества единой судьбы человечества консолидирует в себе величайший общий знаменатель стремления людей всех стран построить лучший мир. Оно воплощает в себе величайший общий знаменатель стремления народов всех стран построить лучший мир и представляет собой план Китая относительно того, какой именно мир и как его построить.





Концепция построения сообщества единой судьбы человечества является наследием, развитием и сублимацией пяти принципов мирного сосуществования. От предложения пяти принципов мирного сосуществования до торжественного обещания миру, что Китай никогда не намерен претендовать на гегемонию, не намерен расширяться и не намерен влезать в какие-либо сферы влияния. От выбора пути мирного развития к построению сообщества единой судьбы человечества концепции дипломатии Китая продолжают обогащаться и развиваться, но ее основные принципы и ценностные ориентации одного происхождения, они развиваются посредством наследования и обновляются посредством развития. пять принципов мирного сосуществования и построение сообщества единой судьбы человечества основаны на прекрасной традиционной китайской культуре любви и стремления к миру. Они решают самые важные проблемы современного мира и соответствуют общим чаяниям большинства стран и народов за мир, развитие и сотрудничество. Они придерживаются и продвигают общие ценности всего человечества, вносят уникальную восточную мудрость в структуру международных обменов, глобального управления и цивилизационных обменов, обладают сильным влиянием, жизненной силой и вдохновением.





Китай и Казахстан являются добрыми соседями, друзьями и партнерами, связаны общими горами и реками и переплетены сообществом единой судьбы. За более чем тридцать лет дипломатических отношений, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. Китай и Казахстан активно участвуют в глобальном управлении и являются активными участниками и вкладчиками пяти принципов мирного сосуществования и построения сообщества единой судьбы человечества, которые подали хороший пример сотрудничества в продвижении мировой многополярности и реформировании системы глобального управления.





В этом году исполняется 70 лет со дня провозглашения пяти принципов мирного сосуществования и первый год "второго десятилетия" построения сообщества единой судьбы человечества. Китай готов работать со всеми странами мира, включая Казахстан, чтобы следовать и продвигать пять принципов мирного сосуществования, активно практиковать общие ценности всего человечества, добросовестно реализовывать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, способствовать равноправному и упорядоченному многополярному миру и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, совместно способствовать построению сообщества единой судьбой человечества, а также вносить новый вклад в содействие мира, безопасности, процветания и прогресса всего мира.





Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо









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