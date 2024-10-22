21.10.2024, 11:26 2506
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
ВВП в Беларуси вырос на 4,5% г/г в январе-сентябре 2024 года после 4,9% г/г январе-августе 2024 года. Промышленность продолжает оставаться основным драйвером экономики, обеспечив около 2 п.п. прироста ВВП, благодаря увеличению выпуска на 7,4% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август. Вклад торговли составил около 0,7 п.п. на фоне роста розничной торговлина 11,8% г/г и оптового товарооборота на 6% г/г за январь-сентябрь. Сельскохозяйственный сектор показал рост выпуска на 5,1% г/г, обеспечив примерно 0,4 п.п. прироста экономики. Также наблюдается рост инвестиционной активности: инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август.
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,0% г/г в январе - сентябре 2024 года после 3,7% г/г в январе - августе. Наибольшее расширение экономической активности зафиксировано в несырьевых секторах: сельское хозяйство(11,4% г/г), строительство (10,1% г/г), транспорт и складирование (8,0% г/г), связь (6,4% г/г). Динамику строительного сектора во многом поддержали правительственные меры по строительству жилья для пострадавших от паводков. Кроме того, положительная динамика отмечена в торговле (6,3% г/г) и обрабатывающей промышленности (4,8% г/г).
Инфляция в Кыргызстане повысилась до 4,9% г/г в сентябре с 3,8% г/г месяцем ранее. Продовольственная инфляция ускорилась до 2,0% г/г в сентябре после 0% г/г в августе и 0,4% г/г в июле. Это в основном связано с ростом цен на мясо (+5,3% за месяц), вызванным высоким внешним спросом. Инфляция в сфере услуг повысилась до 9,3% г/г в сентябре с 7,3% г/г месяцем ранее, что связано с удорожанием услуг образования (+14,2% за месяц). Рост цен на алкоголь и табачные изделия на 10,2% г/г связан с повышением акцизов. Инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 5,6% г/г. Аналитики полагают, что в IV квартале 2024 года. инфляция будет находиться в целевом диапазоне 5-7%.
Федеральный бюджет в России за январь-сентябрь 2024 года исполнен с профицитом 0,2 трлн рублей, для сравнения - за аналогичный период прошлого года дефицит составил 1,5 трлн рублей. Улучшение баланса бюджета обусловлено опережающим ростом доходов (+6,6 трлн рублей или 33,2% г/г) по сравнению с расходами (+4,9 трлн рублей или 23,3% г/г). Нефтегазовые доходы увеличились на 2,8 трлн рублей, или 49,4% г/г, что обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля. Ненефтегазовые доходы выросли на 3,8 трлн рублей (26,9% г/г), сформировав почти 60% прироста доходов бюджета. Их рост обусловлен увеличением поступлений от НДС на фоне расширения экономической активности и доходами от активов фонда национального благосостояния. Несмотря на текущий профицит, планируемое выполнение бюджета с дефицитом в 3,1 трлн рублей (1,6% ВВП) по итогам года предполагает увеличение расходов, что может усилить проинфляционные риски.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
14.10.2024, 12:51 15086
Дегустация алматинских яблок прошла в южной столице
Фото: Depositphotos
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10 октября в Казахском национальном аграрном университете (КазНАИУ) прошла акция под названием "Лучшее яблоко Алматы". Цель мероприятия заключалась в том, чтобы получить объективные данные о вкусовых характеристиках десяти лучших сортов яблок. Для этого была сформирована дегустационная комиссия, включавшая представителей различных возрастных и национальных групп.
Эксперты и участники мероприятия, среди которых были агрономы, простые горожане, оценивали каждый сорт яблок по вкусовым качествам. По итогам дегустации были определены места для каждого сорта, что позволило аграриям и садоводам выделить лучшие в этом году. Акция стала важной частью программы по поддержке и популяризации алматинских яблок.
Напомним, министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах правительства сообщил, что алматинский апорт официально зарегистрирован брендом Казахстана.
По апорту могу с определенным чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт - он алматинский, что он казахстанский. Географический указать, что это казахстанский бренд, уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", - сообщил глава Минюста журналистам.
01.10.2024, 08:34 53951
Что ждет казахстанцев в октябре
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Что ожидает казахстанцев в октябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Референдум
6 октября в Казахстане состоится всенародный референдум по АЭС. Голосование пройдет 6 октября с 07.00 до 20.00. Опубликовать итоги референдума ЦИК должна в течение 7 дней. На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге.
В референдуме будут задействованы комиссии трех уровней: ЦИК, территориальные и участковые комиссии.
Участвовать в референдуме смогут 12 176 968 граждан.
Сколько дней отдыха ждет жителей Казахстана в октябре
В Казахстане 25 октября отмечают День Республики. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.
Всего в октябре у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных, при шестидневной - пять.
Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт
Ремонт Атырауского НПЗ планируется провести с 1 по 25 октября 2024 года.
По данным Минэнерго, в настоящее время совокупные запасы дизтоплива в стране составляют 498 тысяч тонн, бензина марки Аи-92 - 275 тысяч тонн, бензина марки Аи-95 - 58 тысяч тонн.
Кроме того, в связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган запланирована остановка комплекса подготовка нефти и газа с 3 октября на 38 календарных дней.
Сроки капитального ремонта учтены в балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Стоимость проезда в поездах повысится на 20%
Изменение стоимости произойдет с 1 октября текущего года. Решение обусловлено макроэкономической ситуацией.
Темпы инфляции, включая рост цен на товары и услуги, которые формируют себестоимость пассажирских перевозок, значительно превышают темпы роста субсидий и тарифов", - сообщили inform.kz в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней.
Цена билета на поезда "Тальго" будет составлять 19 493 тенге. В стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге, плацкарта - 12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6314 тенге. В вагонах, где отсутствует система кондиционирования воздуха, будет предоставлена скидка до 20%.
Отопительный сезон
В конце сентября отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астане. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях.
По данным Минэнерго, в секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана. Запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
В Алматы поэтапное подключение к теплоснабжению начнется, как только на территории мегаполиса установится устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха плюс 8 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток, сообщили в акимате.
С 1 октября 2024 года коллекторские агентства обязаны проводить процедуры урегулирования задолженности граждан
Это необходимо для оказания поддержи гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как будет работать механизм урегулирования задолженности?
Коллекторское агентство в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязано уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.
При этом по задолженности граждан, выкупленной до 1 октября, коллекторы обязаны будут в течение 20 дней с момента введения обязанности о проведении процедуры урегулирования задолженности (1 октября) информировать своих должников о праве подать соответствующее заявление на изменение условий исполнения обязательства.
В свою очередь должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования, включая следующие:
- отсрочка или рассрочка платежей по основному долгу и (или) вознаграждению;
- изменение очередности погашения задолженности;
- изменение срока банковского займа или микрокредита;
- изменение в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);
- изменение или полная отмена комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
- полное либо частичное прощение задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;
- самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;
- представление отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;
- реализация недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.
К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие причины обращения.
Коллекторское агентство обязано принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление должника. Если предоставленных сведений недостаточно, коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения. При этом должнику предоставляется 5 рабочих дней, чтобы их предоставить. Если документы не получены в срок, то коллектор вправе оставить заявление без рассмотрения.
После представления полного пакета документов коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ.
Министерство здравоохранения изменило правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями
Изменения касаются периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.
В новой редакции говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.
В число специалистов, осуществляющих динамическое наблюдение, входят врач ПМСП/профильный специалист, медсестра, социальный работник, психолог.
По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения", - говорится в документе.
При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований.
При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).
В документе также подробно расписано, как проходит осмотр у врача или планового специалиста, критерии отбора пациентов для динамического наблюдения в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ) и т.д.
Приказ вступит в силу с 8 октября 2024 года.
День учителя и начало осенних каникул
С прошлого года День учителя отмечается в Казахстане 5 октября. Празднование этой даты было синхронизировано со Всемирным днем учителей.
Осенние каникулы продлятся семь календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).
Погода в октябре
Октябрь - середина осени, осуществляется переход от осени к предзимью.
По данным Казгидромета, в течение первой декады на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.
В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:
- на западе республики ночью от +3, +12°С до -3, +5°С, днем от +18, +27°С до +13, ь+22°С;
- на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0, +8 до -1, -6°С, днем от +17, +25°С до +5, +13°С.
На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:
- на юго-западе, на юге ночью от +10, +18°С до +7, +15°С, днем от +23, +28°С до +20, +25°С;
- на юго-востоке ночью от +5, +13°С до +10, +15°С, днем от +20, +25°С до +15, +20°С.
В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10, +18°С, в южной половине и на западе республики до +20, +28°С.
Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
Предполагается колебание температуры воздуха:
- в западных регионах ночью от -2, +6°С до 0, -8°С, днем от +13, +23°С до +3, +12°С;
- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3, +10°С до -1, -10°С, днем от +10, +20°С до -2, +5°С;
- на юге, юго-западе, юго-востоке РК ночью от +3, +11°С до -1, -6°С, днем от +18, +25°С до +8, +18°С.
18.09.2024, 13:02 60271
Инфляция и продбезопасность: обзор экономики Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Сентябрь-октябрь традиционно является периодом, вызывающим определенные переживания со стороны потребителей - не вырастут ли цены к зиме, не будет ли дефицита основных социально-значимых продуктов, обеспечена ли республика самым необходимым? Как отмечают эксперты, нынешний осенне-зимний сезон в по всем параметрам должен пройти спокойно, риски каких-либо шоков для экономической устойчивости Кыргызстана сведены к минимуму, а продовольственная безопасность обеспечена с запасом, сообщает ИАЦ "Кабар".
Во-первых, в Кыргызстане в этом году собран хороший урожай. Во-вторых, те социально значимые продукты и товары, которые страна производит в объеме недостаточном для внутреннего потребления, Кыргызстан по дружественным ценам из государств - партнеров по ЕАЭС.
Соседние страны, оптимально эффективно выстроив логистику, наладили выгодный товарообмен. Самый простой пример, это взаимодействие Кыргызстана с Узбекистаном, объемы отгрузки отечественного картофеля в эту страну в этом году были увеличены более чем в два раза, обратно Кыргызстан получает то, что необходимо потребителям. Торговля в больших объемах, отлаженная на межгосударственном уровне, позволяет доставить товар на прилавки магазинов с минимальными издержками, что стабилизирует ситуацию на рынках продовольствия.
В августовском отчете Евразийского банка развития отмечается, что среднегодовая инфляция в Кыргызстане замедлилась до 4,1%.
Такой динамике способствует ослабление ценового давления в продовольственном сегменте", - отмечается в докладе ЕАБР.
Аналитики финансового института полагают, что до конца года показатель целевой инфляции в стране до конца года, если и изменится, то на десятые доли процента. Один из важных индикаторов экономической устойчивости будет даже ниже весьма оптимистичных прогнозных значений на начало текущего года. А это является важным фактором не только доступности продовольствия, но и устойчивости национальной валюты, то есть всего того, что влияет на социальную стабильность.
За последние 2-3 года, как отмечают эксперты, Кыргызстан серьезно продвинулся вперед, и дело не только в запуске 100 предприятий и социальных объектов. Власти республики сосредоточились именно на тех направлениях, от которых напрямую зависит благосостояние населения и уверенность в завтрашнем дне.
Доктор экономических наук Толонбек Абдыров акцентирует внимание на том, что для решения вопросов продовольственной безопасности были созданы девять кластеров, сейчас их количество увеличено до 17, на их финансирование государство выделило около 20 миллиардов сомов. И эта работа принесла хорошие, положительные результаты.
Ранее Кыргызстан закрывал потребности только по трем из девяти главных позиций по социально-значимым видам продовольствия. Картофель, овощи и бахчевые, молочную продукцию мы производили с избытком, от 160 до 180 процентов от потребности. Что касается сахара, муки, яиц, мяса, растительного масла и фруктов, то с этими продуктами у нас возникали сложности, мы перекрывали половину требуемых республике объемов, а по отдельным товарам и того меньше. Но сейчас, после запуска кластеров, мы уже имеем совершенно иную картину По мясу мы довели покрытие внутренних потребностей до 85-88 %", - отмечает Толонбек Абдыров.
По его словам, того же уровня достигло и производство яиц, их выпуск за короткий срок увеличен в два раза.
Это хороший результат, который мы достигли за пару лет, и двигаемся дальше. По растительному маслу, муке и сахару тоже есть подвижки. Но здесь важно иметь в виду и то, что нужные объемы этих продуктов мы получим в рамках партнерских межгосударственных отношений в ЕАЭС, по фиксированным ценам. С этой точки зрения, продовольственная безопасность Кыргызстана обеспечена в полной мере", - добавил он.
Важным, по мнению экспертов, является то, что большинство расчетов в рамках поставок продовольствия между странами ЕАЭС, осуществляется в национальных валютах. Между Кыргызстаном и Россией действует пара сом-рубль, с Казахстаном - сом-тенге и так далее. Внутренний рынок избавлен от давления доллара, что поддерживает устойчивость национальных платежных средств в Евразийском экономическом союзе.
Что касается цен, если вы заметили, то и антимонопольные органы, и правительство, держат этот вопрос на постоянном контроле. Стоимость продовольствия у нас не скачет, по некоторым позициям мы, наоборот, наблюдаем снижение. Предпосылок для подорожания продуктов сейчас нет. Пока мы наблюдаем определенную нестабильность на мировых рынках, из-за засух и наводнений, там дорожает растительное масло, мясо и сахар. Поэтому важно, что в Евразийском экономическом союзе мы имеем определенную защиту от внешних шоков, так как в приоритете ЕАЭС насыщение продовольствием внутренних рынков и социальная стабильность", - подчеркивает Толонбек Абдыров.
Эксперты отмечают, что значительную роль в достижении социально-экономической устойчивости сыграло то, что власти Кыргызстана смогли выстроить с ближайшими и историческими партнерами прагматичные, взаимовыгодные отношения в экономической сфере, отвечающие национальным интересам и способствующие комплексному региональному развитию. Отношения в Евразийском союзе развиваются на принципах взаимовыгодного взаимодействия и поддержки. Как считают экономисты, это один из определяющих факторов прогресса, наблюдающегося как в Кыргызстане, так и в других государствах ЕАЭС.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.09.2024, 00:06 79726
Ant Group прогнозирует увеличение использующих мобильные платежи в Китае международных пользователей на 300%
Фото: Ant Group
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Китайская компания Ant Group прогнозирует рост числа международных пользователей, использующих мобильные платежи в КНР, на 300% в 2024 году, сообщает Ant Group.
Президент и финансовый директор Ant Group Сирил Ханна на конференции 2024 INCLUSION заявил, что объемы транзакций среди въезжающих туристов, использующих мобильные платежные сервисы, поддерживаемые Ant, выросли в шесть раз в период с марта по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот всплеск создал значительные возможности для бизнеса местных продавцов. Число китайских продавцов, регулярно обслуживающих зарубежных путешественников с помощью мобильных платежных решений компании за тот же период увеличилось втрое.
С 2019 года Ant Group при поддержке Народного банка Китая сотрудничает с международными сетями платежных карт и зарубежными цифровыми кошельками для внедрения инноваций в области входящих мобильных платежей - коллективное усилие, известное как Китайское партнерство по упрощению процедур платежей. Во время Азиатских игр в Ханчжоу в 2023 году компания Ant представила два мобильных платежных решения для иностранных посетителей, и с тех пор число поддерживаемых международных платежных партнеров продолжало расти.
Благодаря Alipay+, трансграничному сервису мобильных платежей и цифровизации, которым управляет Ant International, иностранные гости могут расплачиваться своими домашними электронными кошельками по всему Китаю. В настоящее время Alipay+ поддерживает 13 ведущих электронных кошельков и платежных приложений в Азии для использования в 80-миллионной торговой сети Китая, что на 10 платежных партнеров больше, чем в 2023 году. К ним относятся AlipayHK, Kaspi.kz, MPay, электронный кошелек Touch 'n Go, Hipay, NayaPay, Changi Pay, OCBC Digital, Kakao Pay, Naver Pay, Toss Pay, TrueMoney и GCash.
Другой вариант позволяет посетителям привязать основные международные банковские карты - Visa, Mastercard, JCB, Discover®, Diners Club International и UnionPay International - к приложению Alipay, чтобы получить доступ к широкому спектру местных услуг, включая покупки, рестораны, услуги такси и общественный транспорт, не прибегая к китайскому языку. Ожидается, что число платежных систем, поддерживаемых Alipay, увеличится до 7, поскольку American Express недавно получила одобрение на внедрение кошелька для входящих платежей в Китае.
Помимо увеличения объемов платежей, приезжающие туристы пользуются дополнительными сервисами, доступными с помощью цифровых кошельков, что позволяет им лучше ориентироваться на местности. Число пользователей кошельков-партнеров Alipay+, которые используют цифровые купоны, увеличилось на 105% по сравнению с предыдущим кварталом за последние шесть месяцев. Партнеры Alipay+ wallet также внедрили более 160 мини-программ для путешествий по Китаю, которые помогут посетителям получить доступ к таким услугам, как хранение багажа, аренда аккумуляторов, массажных кресел и даже когтерезов.
Въездной туризм в Китай переживает уверенный подъем, чему способствует сочетание государственной политики и инициатив частного сектора, таких как Международная программа создания зон, благоприятных для потребителей. Эти усилия значительно облегчили такие проблемы, как визовые требования, доступность платежей и транспортные возможности, облегчив людям знакомство с Китаем", - заявил заместитель генерального секретаря Всемирного туристического альянса Лю Юйфэн.
Как сообщил президент подразделения глобальных сетевых сервисов American Express Мохаммед Бади, American Express и Alipay обсудили потенциальные области сотрудничества для углубления партнерства.
Недавно мы получили одобрение от Государственного управления по обмену иностранной валюты на решение для входящих платежей, которое мы очень ценим. И American Express, и Alipay будут делиться дополнительной информацией с нашими клиентами, следите за обновлениями", - проинформировал он.
Главный исполнительный директор OCBC в Китае Ang Eng Siong отметил, что OCBC стал первым сингапурским банком, предложившим глобальные трансграничные платежные услуги через приложение Alipay +, что позволило сингапурским клиентам легко совершать платежи в миллионах торговых точек в рамках глобальной экосистемы Alipay +, в том числе на материковой части Китая.
По мере того, как Alipay+ продолжает расширять свои глобальные сервисы, мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и улучшать качество обслуживания пользователей, стремясь завоевать признание на еще более широких рынках", - заявил Ang Eng Siong.
По его словам, в первой половине 2024 года число пользователей, использующих Alipay+ через приложение OCBC, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а сумма транзакций выросла почти втрое.
Мы были воодушевлены значительным ростом популярности мобильных платежей среди иностранных посетителей и, как следствие, увеличением количества транзакций для наших торговых партнеров, особенно после запуска международной программы "Зоны, благоприятные для потребителей". Ant Group стремится к дальнейшему повышению качества въездных поездок за счет технологических инноваций и партнерских отношений", - сообщил президент и финансовый директор Ant Group Сирил Хан Синьи.
В марте 2024 года Ant Group совместно со своими партнерами запустила в Пекине международную программу "Зоны, благоприятные для потребителей", чтобы улучшить доступность и простоту использования цифровых платежных систем для международных путешественников, и с тех пор распространила ее на 70 городов, включая Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин и Чэнду. Программа также охватывает 500 популярных туристических мест, таких как набережная Вайтань в Шанхае и знаменитое западное озеро Ханчжоу.
На главном форуме конференции генеральный директор Ant International Пэн Ян, отметил влияние цифровых инноваций на открытие недорогостоящих путей роста для малого и среднего бизнеса в основных подразделениях сингапурской компании.
Alipay+ создала глобальную сеть из 90 миллионов торговых партнеров на 57 рынках, чтобы упростить путешествия по всему миру; в то время как WorldFirst и Antom предлагают безопасные и быстрые цифровые платежные решения, адаптированные к потребностям малого и среднего бизнеса, глобальных продавцов и платформ. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства в области цифровизации и инклюзивности во всех регионах", - добавил он.
О группе Ant
Компания Ant Group берет свое начало с Alipay, которая была основана в 2004 году для установления доверительных отношений между онлайн-продавцами и покупателями. За прошедшие годы Ant Group выросла и стала одной из ведущих открытых интернет-платформ в мире. С помощью технологических инноваций Ant Group поддерживает своих партнеров в предоставлении инклюзивных и удобных цифровых услуг для жизни и цифровых финансовых услуг потребителям и малым и средним предприятиям. Кроме того, компания внедряет новые технологии и продукты для поддержки цифровой трансформации отраслей и содействия промышленному сотрудничеству. Сотрудничая с глобальными партнерами, компания позволяет продавцам и потребителям совершать и получать платежи и переводить денежные средства по всему миру.
О компании Ant International
Компания Ant International со штаб-квартирой в Сингапуре обеспечивает будущее глобальной торговли благодаря цифровым инновациям, которые помогут процветать всем и каждому бизнесу. В тесном сотрудничестве с партнерами мы помогаем торговцам всех размеров по всему миру реализовать свои стремления к росту с помощью широкого спектра высокотехнологичных решений для цифровых платежей и финансовых услуг.
Об Alipay+
Alipay+ - это набор международных решений для цифровых платежей, маркетинга и оцифровки, которые помогают связать продавцов по всему миру с потребителями. Путешествуя за границу, потребители получают возможность совершать бесперебойные платежи и получать широкий выбор предложений, используя свои предпочтительные способы оплаты. Малые и средние предприятия могут использовать цифровые инструменты Alipay+ для повышения эффективности и достижения многоканального роста.
14.08.2024, 14:19 121521
Регион операций ЕАБР демонстрирует высокий рост, поддерживаемый промышленным производством и внутренним спросом
Фото: Depositphotos
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Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) представили очередной выпуск макроэкономического обзора по шести государствам - участникам банка.
Аналитики ЕАБР отмечают, что в большинстве стран-участниц сохраняется высокий рост: агрегированный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,6% г/г по итогам января - июня 2024 года, после роста на 3,9% в 2023 году.
В январе - июне показатель экономической активности в Армении увеличился на 10,4% г/г благодаря динамичному росту выпуска в промышленном секторе, в первую очередь обработки драгоценных металлов.
Экономика Беларуси увеличилась на 5% г/г за январь - июнь 2024 года, чему во многом способствовали высокий рост промышленного производства и сельского хозяйства, при сохранении положительной динамики роста в большинстве других отраслей.
Экономика Казахстана восстанавливается от последствий весенних паводков, о чем свидетельствуют опережающие индикаторы. Рост ВВП за первое полугодие 2024 года составил 3% г/г, поддерживаемый увеличением промышленного производства и сферы услуг.
Темп роста ВВП Кыргызской Республики увеличился до 8,7% г/г в январе - июле 2024 года, чему во многом способствовала высокая инвестиционная активность.
Промышленное производство в России остается ключевым драйвером роста экономики. По итогам первого полугодия 2024 года прирост ВВП составил 4,7% г/г, однако постепенно появляются признаки замедления экономической активности.
Таджикистан сохраняет высокие темпы роста ВВП на уровне 8,2% г/г в первом полугодии 2024 года благодаря сильному внутреннему спросу, как в части потребления, так и инвестиций.
В большинстве стран региона продолжается рост инвестиционной активности. В Армении инвестиционная деятельность поддерживается стабильным увеличением государственных капиталовложений и жилищного строительства. В Беларуси и России инвестиции, направленные на импортозамещение, растут, в том числе за счет вложения государственных финансовых ресурсов. Казахстан расширяет стратегию развития машиностроения, планируя масштабировать программу на другие отрасли. Рост инвестиций в Кыргызстане поддерживается вложениями в энергетику, транспорт и добывающие отрасли. Таджикистан продолжает наращивать инвестиции в строительство объектов энергетики.
Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении, Кыргызстане и Таджикистане инфляция опустилась ниже целевого ориентира. В Беларуси рост стоимости потребительской корзины остается в рамках целевого коридора. В то же время в России и Казахстане инфляция держится выше цели.
В макрообзоре обозначено, что экономическая активность в крупнейших экономиках мира не будет оказывать стимулирующего влияния на экономику региона операций ЕАБР. В США ожидается замедление темпов роста ВВП, экономика еврозоны восстанавливается медленными темпами, деловая активность в Китае снизилась во II квартале 2024 года, но остается на высоком уровне. На фоне растущих опасений относительно экономической активности в развитых странах центральные банки начали снижать процентные ставки или планируют это сделать в ближайшее время. Аналитики не исключают риски замедления деловой активности в ключевых мировых экономиках и дают оценки потенциальных последствий для экономик стран региона в рамках рискового сценария.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
12.08.2024, 11:35 127311
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Армении выросла до 1,4% г/г в июле после 0,8% г/г месяцем ранее. Этому преимущественно способствовал разворот динамики цен в продовольственном сегменте. Продукты питания подорожали впервые за 14 месяцев. В июле несколько ускорился рост цен на услуги, составив 3,1% г/г после 2,7% г/г месяцем ранее. Несмотря на ускорение, инфляция остается ниже целевого интервала ЦБ РА. Банк прогнозирует рост цен на уровне 1,5% г/г к концу года.
Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 173,5 млн долларов за июль и составили 8532 млн долларов на 1 августа. Рост обусловлен увеличением стоимости золота на 4,1% в июле. Резервы в иностранной валюте незначительно снизились, несмотря на чистую продажу иностранной валюты на 147,8 млн долларов на внутреннем рынке в июле. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о повышении значимости других валют в формировании активов Национального банка.
Опережающие индикаторы, сигнализируют о расширении деловой активности в Казахстане. Совокупный индекс PMI в июле вырос до 51,5 п. и обновил максимум за последние 10 месяцев, чему во многом способствует рост производительности в сфере услуг и обрабатывающих отраслях. Индекс деловой активности, рассчитываемый НБ РК, растет шестой месяц подряд. Улучшение показателя отмечено в строительстве, услугах и производстве. "Часы" бизнес-цикла, также сигнализируют о том, что в предстоящие 6 месяцев экономика продолжит функционировать в зоне роста.
ВВП Кыргызстана вырос на 8,7% г/г в январе-июле 2024 года. Высокая инвестиционная активность продолжила играть роль ключевого драйвера экономики. Потребительская активность также окрепла: объем оптовой и розничной торговли вырос на 33% г/г в январе-июле 2024 года после 18,3% г/г в январе-июне 2024 года. Аналитики предположили, что всплеск связан с разгаром туристического сезона. В январе-июле также ускорился рост выпуска в сельском хозяйстве до 6,6% г/г с 3,3% г/г в январе-июне 2024 года.
Дефицит бюджета в России за январь-июль 2024 года сократился на 1,2 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Улучшение сальдо бюджета обусловлено опережающим ростом доходов по сравнению с расходами. Нефтегазовые доходы увеличились на 2,6 трлн рублей, или на 61,6% г/г, что обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля к доллару на 14,5% г/г. Ненефтегазовые доходы выросли на 2,6 трлн рублей, или на 25,5% на фоне расширения деловой активности.
Экономика Таджикистана сохраняет высокие темпы роста. По итогам первой половины 2024 года ВВП страны вырос на 8,2% г/г, как и в I квартале. По данным аналитиков, этому способствовала сильная динамика потребления домохозяйств, инвестиций и доходов от экспорта. В январе-июне 2024 года розничные продажи в стране выросли на 14,3% г/г. Инвестиции увеличились на 15,7% г/г в значительной степени за счет расходов на строительство объектов энергетики. Экспорт повысился на 47,1% г/г. Согласно прогнозу ЕАБР, рост ВВП в 2024 года составит 8,0%.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.08.2024, 22:46 139776
В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования превысил $2 млрд
Фото: pexels.com
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Объем одобренного в первом полугодии 2024 года суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане - составил $2,3 млрд. В настоящий момент в активной стадии реализации 96 проектов. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам, отметили в Евразийском фонде стабилизации и развития.
На государства - участники ЕФСР в первые 6 месяцев текущего года пришлось 72,9% одобренного финансирования, или $1,6 млрд. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану, следом идут Армения, Таджикистан и Кыргызстан.
По данным фонда, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития - лидеры по объему одобренного суверенного финансирования в регионе в первом полугодии с общей долей 77,7%. ВБ одобрил финансирование на сумму $1,9 млрд, ЕБРР - на сумму $ 609,1 млн. За ними следуют Исламский банк развития - $195 млн, Азиатский банк развития - $132,9 млн и ЕФСР - $100 млн.
В Казахстане зафиксировано 6 операций суверенного финансирования на сумму $693,5 млн. Среди них 4 операции по предоставлению ТС, одна операция инвестиционного финансирования и одна стабилизационная программа.
Республике Армения, где главным кредитором также выступает ЕБРР, одобрили $527 млн, что превышает показатели всего прошлого года на $178,1 млн. Значительный объем финансов одобрен в сфере транспорта, вопросов государственного управления и экономической политики.
Таджикистану уже в первом полугодии 2024 года одобрен сопоставимый с 2023 годом объем финансирования - $332,4 млн. В секторальном разрезе превалируют проекты в энергетике и транспорте. Основным кредитором страны выступает ИБР со $195 млн одобренного финансирования.
Для Кыргызской Республики в первом полугодии 2024 года одобрено 19 операций на $192,9 млн. Наибольший объем помощи получен в форме инвестиционного финансирования на развитие инфраструктуры. Основной кредитор - ВБ.
ЕФСР в первом полугодии одобрил предоставление Республике Армения финансирования на поддержку экономических преобразований в объеме $100 млн. Средства будут направлены на поддержку бюджета в 2024 году и предоставляются по итогу реализации программы реформ правительства Республики Армения. ЕФСР начал ряд проектов технического содействия в Кыргызстане и Таджикистане. В частности, в Кыргызстане стартовала реализация проекта "Разработка автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков "Рейтинг налогоплательщика" и модуля цифрового профиля налогоплательщика в Кыргызской Республике". В части повышения качества госуправления ЕФСР начал проект по расширению программного бюджетирования в Таджикистане.
Евразийский регион в первом полугодии принял ряд важных международных мероприятий, таких как годовые встречи АБР в Тбилиси, ЕБРР в Ереване, встречи высокого уровня ЦАРЭС в Астане.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
06.08.2024, 13:31 144551
Кто понес наказание за утечку медицинских данных студенток КазНУ
Фото: freepik.com
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На брифинге в правительстве министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек рассказал, кто понес наказание за скандальную утечку персональных данных студенток Казахского национального университета имени аль-Фараби.
Нурбек рассказал, что часть сотрудников была уволена, а некоторые были привлечены к административной ответственности.
Также понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет. Стоит вопрос о расторжении контракта с этим медцентром", - заявил министр.
Напомним, утечка конфиденциальной интимной информации о студентках произошла в КазНУ имени аль-Фараби в феврале текущего года.
Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?