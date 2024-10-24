Макроэкономический обзор ЕАБР: мировая экономика и Евразийский регион

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Евразийский банк развития представил очередной выпуск макроэкономического обзора.





В макрообзоре отмечено, что высокий темп роста экономики в странах-участницах сохраняется благодаря активному внутреннему спросу: совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2% г/г по итогам января - августа 2024 года. после роста на 3,9% в 2023 года.





В макрообзоре также обозначено, что снижение ключевых ставок в развитых странах вслед за снижением инфляции создает предпосылки для начала открытия рынков капитала для развивающихся экономик.





Мировая экономика и регион





Динамика экономической активности в мире существенно не изменилась за последние месяцы. Темп роста ВВП остается высоким в США, низким - в Европе и замедляется в Китае. В целом, обозначенные тенденции соответствуют представленным в предыдущем макроэкономическом обзоре. Наиболее важными макроэкономическими новостями за последние два месяца стали снижение процентной ставки ФРС, продолжение снижения ставок ЕЦБ и смягчение денежно-кредитной политики Народным банком Китая.





Экономика США продолжает энергично расти. Консенсус прогнозов экспертов в отношении роста ВВП страны в III квартале 2024 года был пересмотрен в сторону увеличения - в общей сложности на 0,4 п.п. за август и сентябрь, до 2,4% г/г. Вероятно, рост может сложиться еще выше, на это указывает динамика опережающих индикаторов: совокупный PMI за сентябрь составил 54,0 п. - намного выше, чем в среднем за последние два года. Рост экономики в основном обеспечивает непроизводственная сфера. PMI сферы услуг по итогам августа был зафиксирован на уровне 55,2 п. - вблизи максимума последних двух лет. PMI обрабатывающих отраслей промышленности, напротив, упал до 47,3 п. - это минимум за 15 месяцев. Индустриальный сектор тормозит экономику в условиях сокращения объемов новых заказов и внешнего спроса. На данный момент влияние сферы услуг на рост американского ВВП остается преобладающим, однако в среднесрочной перспективе ситуация, по нашим ожиданиям, изменится. Охлаждение потребительской активности домохозяйств, сталкивающихся с замедлением роста занятости и зарплат, будет сдерживать динамику сферы услуг и экономики, в целом. При этом снижение ставок поддержит экономику, дав шанс на "мягкую посадку" - возвращение ВВП к устойчивому росту без погружения в рецессию.





Темпы роста экономики еврозоны остаются низкими. ВВП еврозоны увеличился на 0,2% во II квартале после 0,3% в I квартале 2024 года. Из 20 экономик союза шесть, продемонстрировали нулевые или отрицательные квартальные темпы роста ВВП по итогам II квартала 2024 года. Ожидания представителей большинства секторов европейской экономики - сферы услуг, торговли и особенно промышленности - пессимистичны в отношении перехода к уверенному росту деловой активности в ближайшие месяцы. Совокупный PMI за сентябрь упал до 49,6 п., Промышленность переживает спад. PMI для обрабатывающих отраслей составил 45 п. после 45,8 п. в августе. Рост непроизводственных отраслей перестал перевешивать сокращение активности в промышленности после того, как PMI услуг сократился до 51,4 п. с 52,9 п. в августе. Сказывается менее стимулирующая, чем в США, бюджетная политика и нарушение логистических цепочек.





Китайская экономика остается драйвером мирового роста, но демонстрирует признаки замедления в III квартале. Консенсус экспертных прогнозов предполагает снижение роста ВВП Китая до 4,5% г/г в III квартале - после 5,3% г/г в I квартале и 4,7% г/г во II квартале. По итогам сентября совокупный PMI составил 50,3 п., снизившись с 53,2 п. в среднем за II квартал. Замедление экономической активности затронуло как обрабатывающую промышленность, так и сферу услуг. Аналитики по-прежнему ожидают, что китайская экономика ускорит рост под влиянием принятых правительством и Народным банком Китая мер, но, вероятно, основной экономический эффект придется на следующий год.





Снижение ключевых ставок ведущими центральными банками развитых стран вслед за снижением инфляции. В сентябре 2024 года ФРС США снизила ставку сразу на 0,5 п.п. - до 4,75 - 5%. ЕЦБ, начавший снижение ставок еще в июне, в сентябре вновь опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 3,65%. Рынки ожидают, что ФРС и ЕЦБ находятся в начале долгого цикла снижения ставок, который составит около восьми стандартных шагов в США и еврозоне с учетом уже принятых в этом году решений.





Подробнее с содержанием макроэкономического обзора можно ознакомиться на сайте банка.





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