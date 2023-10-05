04.10.2023, 20:46 5326
В Минпросвещения утвердили сроки школьных каникул
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения РК утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования.
В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.
Осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.
Зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.
Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта включительно.
В министерстве напомнили, что для учеников первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней - с 5 по 11 февраля включительно.
Ранее Министерство просвещения подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования". Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.
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27.09.2023, 19:00 17201
Казахстан слишком много "берет" от своих рек
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На четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой. Воздействие человека на водные артерии центрального, западного и южного Казахстана привели к их экологическому загрязнению, а рост водозабора и потерь воды поставил под вопрос новые проекты в АПК и промышленности Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей, сообщает energyprom.kz.
Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных. Наблюдается ухудшение качества поверхностных вод объектов, используемых в качестве источников питьевой воды", - делают выводы аналитики Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК. Специалисты ведомства провели оценку современного состояния рек в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2023-2029 годы.
В документе приведены расчеты антропогенной нагрузки. Ее определили как долю забора воды от общего оценочного объема ресурсов каждого водохозяйственного бассейна. Оказалось, что самая высокая нагрузка - у Нура Сарысуского бассейна. 87,5% воды рек центральной части страны полностью вовлечены в хозяйственный оборот и используются для производственных нужд. С учетом того что реки этой территории еще и считаются экологически грязными, бассейну присуждена самая высокая, пятая категория антропогенной нагрузки.
Забор воды в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне значительно меньше, чем в Нура Сарысуском: 57,2%. Бассейн отнесен к четвертой категории нагрузки - очень высокой. Проблема водообеспечения Кызылординской и Туркестанской областей давно известна и во многом зависит от других стран. 90% ресурсов стока Арало-Сырдарьинского речного бассейна поступает из Узбекистана и Кыргызстана. За последние 60 лет водная экосистема Приаралья всего Центрально-Азиатского региона потеряла 27,3% объема. Потери составили 7 куб. км из 25,7 куб. км воды. Безусловно, этот минус отразился на Казахстане.
Шу-Таласский водохозяйственный бассейн также очень сильно зависит от соседей: 75% стока формируется на территории Кыргызстана. Мы берем воду из рек этого бассейна в основном для орошения земель. Судя по данным МЭПР РК, главная проблема водопользования на этой территории - большие потери воды при транспортировке.
Ишимский водохозяйственный бассейн отнесен ко второй, умеренной категории нагрузки только потому, что у него относительно невысокий процент водозабора: всего 14,8%. Однако проблемы водообеспечения территории бассейна, которая включает и Астану, очень серьезны. Интенсивная урбанизация привела к тому, что главному городу страны не хватает воды. Единственный источник водоснабжения мегаполиса - Астанинское водохранилище - рассчитан на снабжение 500 тысяч человек, а в столице только официальная численность населения уже превысила 1,3 млн человек. Пять лет назад расход воды астанчанами составлял 269 тысяч куб. м в сутки, а к 2026 году он вырастет на 26,4% и достигнет 340 тысяч куб. м в сутки.
Впрочем, рост объемов воды для бытовых нужд наблюдается во всем Казахстане, а не только в столице. Если в 2020 году все водозаборы страны использовали около 1 куб. км воды, то по итогам 2022-го этот показатель вырос до 1,3 куб. км. Доля воды именно для коммунальных нужд невысока: в среднем за 2020-2022 годы - всего 4,3%. Основная же часть всего антропогенного "изъятия" из речных бассейнов приходится на сельское хозяйство (57%). В абсолютных значениях это 14,2 куб. км из 24,9 куб. км. Главная "головная боль" сельскохозяйственного водоснабжения страны - слишком большие потери.
В среднем с 2020 по 2022 годы потери при транспортировке воды по магистральным каналам составили 19,8% от забранного объема. С учетом потерь в межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах на полях, а также устаревших способов полива - 40%", - сообщается на сайте МЭПР.
К сожалению, пока Казахстан не может похвастаться какими-либо серьезными успехами в деле внедрения водосберегающих технологий. Например, на юге, где без поливной воды фермерам крайне сложно получить хороший урожай, такие технологии внедрены всего на 3% площади орошаемых земель. Ключевая проблема - дефицит инвестиций.
Другой антропогенный фактор, сильно влияющий на состояние речных систем - техногенный. По данным гидромониторинга РГП "Казгидромет", в первом полугодии этого года чистыми в Казахстане считались только три из 33 рек. Это Илек, Иртыш и его приток Черный Иртыш. Однако можно подвергнуть сомнению экологическую "идеальность" Иртыша. Протекая по территории промышленного Усть-Каменогорска, Иртыш и его приток Ульба получают свою "дозу" тяжелых металлов и токсичных веществ от крупных металлургических предприятий города. Это подтверждают результаты научного исследования, проведенного в текущем году учеными Семея. Причиной таких хороших результатов для такой грязной реки может быть особенность забора воды. Дело в том, что в отчетах РГП "Казгидромет" используются данные с гидропостов на Иртыше выше по течению, на границе с Китаем (село Боран), и уже после прохождения рекой территории РК - на границе с Россией. Данных с постов в Усть-Каменогорске или Семее нет.
Остальные 30 водных объектов, на которых расположены гидропосты, относятся ко 2-5-му классам качества воды. Без специальной обработки пить воду из этих рек нельзя. Больше половины (19) из этих рек отнесены экологами к 4-му классу. Использовать их воду в промышленности и сельском хозяйствовании можно, а вот в питьевых целях - лишь после глубокой очистки. К таким грязным рекам относятся, в числе прочих, Урал и Сырдарья. Последняя течет из Узбекистана уже загрязненная нефтепродуктами, фенолами и азотистыми соединениями. В Казахстане в этот "коктейль" добавляются пестициды. К самым грязным рекам, вода которых непригодна для любых видов водопользования, отнесены Тобол, Талас, Обаган и Кигаш. Их воды мутные, с высоким содержанием взвешенных частиц.
Концепция развития системы управления водными ресурсами предполагает не только констатацию фактов и проблем, но и предложения возможных путей решения. Так вот, для улучшения экологической ситуации казахстанских речных бассейнов эксперты МЭПР РК предлагают несколько довольно капиталоемких проектов. Профильное ведомство считает необходимым провести очистку озер Боровое и Щучье, русла рек Иртыш, Кигаш, Нура, Тобол и других, восстановление дельты Сырдарьи. Из эфемерных пунктов - создание методического пособия по реабилитации малых рек, разработка рациональных схем очистки и использования сточных вод.
Целевые индикаторы программы - улучшение качества воды в грязных реках уже с 2026 года. Правда, пока не ясно, насколько реально улучшится ситуация, если даже на уровне министерства изменения видят только в изменении класса качества воды на одну ступень. Прилагаемый к концепции план действий также оставляет без ответов массу вопросов о намерениях правительства по увеличению бассейна Северного Аральского моря. В документе указано, что за шесть лет объем этого водоема увеличится с 20 куб. км до 27 куб. км. При этом расти показатели должны с 2025 года. Известно лишь, что технико-экономическое обоснование по проекту появится в декабре текущего года. Мы еще вернемся к этой теме.
Если Казахстан не поменяет свое отношение к водным ресурсам, к 2029 году авторы концепции прогнозируют замедление темпов социально-экономического развития из-за дефицита воды.
По предварительным оценкам, в ближайшие шесть лет речной сток казахстанских водных бассейнов будет уменьшаться. Например, в настоящее время его суммарный фактический объем составляет 102,3 куб. км. К 2029 году показатель уменьшится на 2,9%, до 99,3 куб. км. Это будет происходить за счет сокращения притока воды с территорий соседних стран. Сильнее всего ситуация может поменяться на территории Арало-Сырдарьинского бассейна, который может недосчитаться 1,6 куб. км, или 8,6% объема. Напомним: это произойдет, если ничего не предпринимать. Серьезных потерь можно ожидать также в Иртышском и Балхаш-Алакольском бассейнах: 1,2 куб. км и 0,9 куб. км соответственно. В "плюсе" будут Нура-Сарысуский, Тобол-Тургайский и Шу-Таласский бассейны. Прирост эксперты МЭПР РК объясняют возросшими темпами таяния ледников.
25.09.2023, 12:00 23956
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн особей
Фото: Depositphotos
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Казахстан вошел в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем "Алтын Дала" и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам, сообщает energyprom.kz.
Природоохранная инициатива "Алтын Дала" (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тысяч этих животных. А ведь степи Казахстана - это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции - по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции - в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская - на территории одноименного плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии.
Основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная - непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Ее ведут инспектора территориальных инспекций и РГП "ПО "Охотзоопром". Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.
Благодаря колоссальным усилиям сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО "Охотзоопром", территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума - 1,3 млн особей", - отмечают специалисты Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
О сложности и опасности работы инспекторов "Охотзоопрома" активно заговорили после трагедий в Карагандинской и Акмолинской областях три года назад. В январе 2019-го при попытке задержания браконьеры, охотившиеся на сайгаков, убили госинспектора Ерлана Нургалиева и ранили его коллегу Петра Ницыка. В июле того же года похожий случай произошел в Акмолинской области. Преступники, которых преследовали сотрудники РГП, открыли по инспекторам огонь. Двух егерей - Каныша Нуртазинова и Самата Оспанова - ранили, один из них погиб. За проявленную самоотверженность инспекторов, защищавших сайгаков ценой своих жизней и здоровья, представили к государственным наградам.
Эти трагические случаи послужили поводом для ужесточения наказания за незаконную охоту на сайгаков. К слову, в обоих случаях преступники были пойманы. За убийство егеря Нургалиева и ранение Ницыка трое браконьеров получили пожизненные сроки, еще четверо фигурантов дела были осуждены на шесть лет за незаконную охоту. Во втором случае осужденный приговорен к лишению свободы на 18 лет.
Как правило, преступников, которые охотятся на сайгаков, судят по одной из двух статей УК РК: "Незаконная охота" (статья 337) и "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" (статья 339). Эти нарушения считаются экологическими преступлениями. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, общее количество таких уголовных дел за последние несколько лет сократилось на 42,6%. Если в 2017 году насчитывалось 434 зарегистрированных правонарушения, то по итогам прошлого года - 249. Число уголовных дел в отношении браконьеров уменьшилось на четверть - со 135 до 101. Количество уголовных дел в отношении тех, кто продает части редких животных или растений, сократилось на 50,5%, с 299 до 148 случаев.
Активную работу казахстанских инспекторов по выявлению браконьеров, охотящихся на степную антилопу, в этом году отметили и эксперты международного Альянса по сохранению сайгака. В конкурсе за выдающиеся достижения в сохранении этого животного одну из номинаций получил казахстанец, руководитель Западного регионального филиала РГП "ПО "Охотзоопром" Арман Кужахметов. За последние три с половиной года команда филиала выявила 85 экологических уголовных правонарушений. Международная организация признала: именно благодаря пресечению незаконной охоты уральская популяция сайги в Казахстане показывает хороший рост.
Вернемся к вопросу о численности сайгаков в нашей стране. 1,3 млн особей - показатель, за который ООН отметила Казахстан, - уже давно не актуальная цифра. Судя по результатам весеннего авиаучета этого года, в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн. По данным РГП "ПО "Охотзоопром", наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тысячи особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тысячи животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года с учетом весеннего окота общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных.
Рост популяции этих редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017 по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41-56%.
Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внес значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия (цель № 15 - "Защита и восстановление экосистем суши").
Сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т. д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято. Вопрос должен решаться с учетом лучших мировых практик и рекомендаций ООН.
Было бы очень хорошо, если бы удалось экстраполировать успешный опыт сохранения сайги на другие редкие и краснокнижные виды животных - например, архаров, джейранов и прочих.
19.09.2023, 10:12 38541
Города не резиновые: к чему в Казахстане привела бесконтрольная урбанизация?
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Как отмечает finprom.kz, "дикая" для столицы Казахстана история с нехваткой воды в многоэтажках привела к обсуждению проблем не только с источниками водоснабжения Астаны в частности, но и с неконтролируемой урбанизацией мегаполисов в целом.
В кулуарах правительства чиновники заговорили о планах ограничения миграции в столицу. Конкретные сроки введения миграционного регулирования пока неизвестны, поправки в законодательство находятся на стадии разработки. По предварительной информации, возможным рычагом контроля могут быть ограничения на регистрацию.
Впрочем, дефицит воды в столице - лишь верхушка айсберга инфраструктурных проблем, которые проявились из-за того, что темпы развития крупнейших городов отстают от необходимых при таком росте населения. Почти каждый четвертый казахстанец сегодня проживает в одном из трех мегаполисов. И если пять лет назад общая доля жителей Астаны, Алматы и Шымкента составляла 20,8%, то в текущем году она выросла до 23,8%.
В каждом из трех мегаполисов ежегодно наблюдается стабильный прирост за счет внутренней миграции из регионов, хотя темп у каждого города свой. Например, в столицу более активно люди начали переезжать с 2017 года. Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в целом численность жителей Астаны с 2012 года увеличилась на 82,3%. Если десять лет назад в столице проживали 742 тысячи человек, то в 2023-м - уже около 1,4 млн граждан.
В Алматы ситуация похожая: за десять лет население увеличилось более чем на 700 тысяч человек, составив почти 2,2 млн человек. В относительных показателях это плюс 49,1%. Все эти годы динамика была более-менее ровной, в пределах 3%-4% в год. Исключением стали только 2015-й и 2022-й.
Шымкент, получивший статус города республиканского значения шесть лет назад, в плане численности населения прибавляет ежегодно по 3%-8%. При этом максимальный скачок был зафиксирован именно в 2022 году.
Судя по демографическим прогнозам специалистов АО "Центр развития трудовых ресурсов", до 2030 года можно ожидать продолжения миграционных перетоков в крупнейшие города страны. В ближайшие семь лет численность населения в Астане вырастет еще на 30,5%, до 1,8 млн человек (без учета мер регулирования), в Южной столице - на 17,5%, до 2,5 млн человек, в Шымкенте - на 22,2%, до 1,5 млн человек.
Наибольшую долю всех переезжающих в мегаполисы составляют жители ближайших к каждому городу регионов. Например, в Алматы из 75,7 тысяч мигрантов в прошлом году две трети были из южных областей. В Шымкент в основном переезжали из Туркестанской области (72,8%). В Астане же из 76 тысяч переехавших лишь 19,3% внутренних мигрантов составили жители Акмолинской области, остальные были из разных частей страны. Покорять столицу ехали из Карагандинской (8%) и Туркестанской (9,6%) областей, а также из Алматы (7%).
При анализе структуры межрегиональной миграции были использованы данные только по количеству прибывших мигрантов. Мы не брали в расчет тех, кто по тем или иным причинам уезжали из мегаполисов. И хотя таких граждан тоже было немало, общее миграционное сальдо в Астане, Алматы и Шымкенте является положительным.
Нехватка воды из-за бесконтрольного роста многоэтажного жилого фонда в Астане - далеко не единственная проблема столицы. В список "болезней роста" нужно добавить дефицит мощностей системы теплоснабжения, которая уже прошлой зимой работала на пределе своих возможностей. Сложным вопросом остается и соответствие социальной инфраструктуры реальной численности населения. В столице не хватает детских садов и школ. Дефицит ученических мест составляет 20 тысяч, очередь детей в детсады превышает 45 тысяч человек. В Алматы аналогичная история, есть проблемы с устройством детей в садик или школу.
Я вынужден констатировать, что сегодня в государственном земельном фонде города нет свободных земельных участков для строительства и расширения социальной инфраструктуры, а также мест досуга и общественных пространств. Эти проблемы мы будем решать исключительно путем строительства или пристроек, либо выкупа зданий и земельных участков у частных собственников", - признался аким мегаполиса Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района.
Самый густонаселенный город с наиболее высокими показателями развития имеет и серьезные бытовые проблемы. По словам градоначальника, все, кто живет южнее проспекта аль-Фараби, получают питьевую воду низкого качества. Три из пяти частных коммунальных компаний-поставщиков используют для водоснабжения техническую воду. К тому же она в 3,5 раза дороже, чем в среднем по городу.
В Шымкенте жилье почти половины населения города не подключено к городской системе канализации. Уровень охвата централизованными системами водоотведения по итогам 2022 года составил всего 54% (чуть более 500 тысяч человек). В плане развития города на 2021-2025 годы обозначено, что состояние инфраструктуры водоотведения в Шымкенте очень низкое, износ существующих сетей составляет 73%. Существующих очистных сооружений недостаточно. За прошлый год в городе было построено два канализационных коллектора и одна канализационная насосная станция. Благодаря этому к системе подключили 65 тысяч человек. При этом еще полмиллиона человек (жители частного сектора) всё так же вынуждены самостоятельно решать проблемы водоотведения - строить септики или уличные туалеты.
Общие для всех мегаполисов проблемы - транспортная загруженность и высокий уровень загрязнения атмосферы. Обе столицы уже не первый год возглавляют антирейтинг РГП "Казгидромет" как самые экологически грязные города страны. Шымкент хоть и чище, но уровень загрязнения всё равно считается повышенным.
Сравнив данные трех городов по нескольким индикаторам качества жизни, можно отметить, что только Астана и Алматы имеют более высокие показатели благосостояния трудящихся, чем в целом по стране. Шымкент по многим параметрам не дотягивает до республиканского уровня. Здесь значительно ниже заработная плата и валовой региональный продукт (а это напрямую влияет на экономику города).
Несмотря на неудобства и лишения, с которыми вынуждены мириться жители больших городов - долгое ожидание в пробках, очереди, загазованный воздух, - для многих мигрантов возможности мегаполисов перевешивают все минусы. Многие индикаторы качества подтверждают: жители таких крупных городов имеют меньшую долю расходов на продукты, там легче найти работу, лучше условия для занятия спортом, намного больше объектов культуры, больниц, вузов и т. д.
Вместе с тем купить квартиру в мегаполисах сложнее, чем в областных центрах. Согласно исследованиям, проведенным учеными Евразийского национального университета имени Гумилева, по индексу доступности жилья Шымкент и Алматы занимают последние места. Чтобы купить квартиру в доме, построенном по госпрограмме, в Шымкенте нужно копить 12 лет, в Южной столице - 10,7 года. В Астане показатель чуть меньше: 8,7 года. При этом в Актобе, к примеру, на свое жилье можно накопить за 5,6 года, в Уральске - за 6,2 года.
08.09.2023, 17:37 62116
Казахстан вошел в число самых коррумпированных стран мира
Фото: Depositphotos
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В рейтинге US News 2023 по наименее коррумпированным странам Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств, сообщает finprom.kz.
Рейтинг основан на опросах вовлеченных граждан, учитывались 73 ключевых критерия в 10 основных категориях.
Казахстан по коррумпированности среди стран СНГ "обогнали" только Россия и Беларусь. Менее коррумпированными, чем Казахстан, считаются Узбекистан, Азербайджан и Украина*.
Лучшие страны в плане отсутствия коррупции - Швейцария, Канада, Швеция, Австралия и Нидерланды, а вот худшей оказалась Россия.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
Тем временем в РК по итогам января-августа текущего года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 1,2 тыс. коррупционных уголовных преступлений - на 17,7% меньше, чем годом ранее. В том числе 855 случаев относились к тяжким преступлениям, 283 случая - к преступлениям средней тяжести, 43 случая - к особо тяжким преступлениям, 41 случай - к преступлениям небольшой тяжести.
Большинство преступлений пришлось на дачу взятки: 460 случаев, против 417 случаев годом ранее (годовой рост - на 10,3%). Вторую и третью строчки заняли получение взятки (320 случаев, минус 20% за год) и коррупционное мошенничество (141 случай, минус 44,9%).
Среди "популярных" преступлений также оказались злоупотребление должностными полномочиями, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, посредничество во взяточничестве и превышение власти или должностных полномочий.
По итогам января-августа суду предали 567 обвиняемых в совершении коррупционных уголовных преступлений - на 0,2% больше, чем за январь-август прошлого года. При этом численность лиц, в отношении которых было вынесено постановление о признании подозреваемыми, составила 940 человек, а всего было выявлено 748 человек, совершивших преступления в секторе.
Среди лиц, преданных суду, 20,8% обвиняемых составили сотрудники государственных органов внутренних дел: 118 человек, плюс 21,6% за год.
Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (101 человек), а также служащие Министерства финансов (31 человек).
Непосредственно среди сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции суду был предан 1 человек, против 7 человек годом ранее.
На протяжении года в секторе может регистрироваться больше правонарушений. Данные за каждый период указываются с накоплением, и если какие-то активные дела перемещаются в раздел прекращенных, то из списка зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) за период они исключаются. То же касается численности пострадавших: статистика относится только к тем уголовным делам, которые зарегистрированы и не считаются прекращенными по итогам периода. Такая же ситуация и с подозреваемыми.
03.09.2023, 10:47 74996
Расхожий штамм: гипермутант коронавируса "пирола" может стать доминирующим
Фото: Depositphotos
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ВОЗ предупредила о повышении заболеваемости коронавирусом во всем мире на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Помимо сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта омикрона, заявили опрошенные "Известиями" специалисты. В частности, опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали пиролой, - он обнаружен уже более чем в десяти странах, а новое число мутаций в его генотипе дает основание полагать, что он лучше обходит иммунитет после болезни и вакцинации.
Штамм на новенького
Подвид коронавируса BA.2.86, получивший название "пирола", может стать международным во всем мире, заявили вирусологи. Об обнаружении этого варианта во Франции 1 сентября сообщили местные СМИ. В целом пиролу уже зафиксировали более чем в десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании. В органах здравоохранения Великобритании даже предложена программа повторной вакцинации населения от COVID-19 из-за нового подварианта.
То, что отличает новый штамм пирола от других, - это огромное количество мутаций, произошедших за короткое время. То есть от изначального омикрона и от его подвариантов, таких как кракен, он отличается более чем на 30 мутаций. Это необычная эволюция вируса, взрывная, которая становится возможной в организме иммунодефицитных пациентов (больных ВИЧ или пациентов, проходящих химиотерапию), которые болеют очень долго. В таких случаях вирус накапливает огромное количество ошибок в геноме", - рассказал руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
Очень часто такие гипермутанты не передаются другим людям и остаются в организме одного пациента. В случае же с пиролой штамм начал распространяться активно, и его уже находят в сточных водах ряда европейских стран. Причем заражаются им и те, кто уже переболел омикроном, рассказал Альберт Ризванов.
О появлении нового штамма заявил ранее Центр по контролю за заболеваемостью (CDC) в США. Также BA.2.86 составлял около 2% от всех вариантов SARS-CoV-2 в сточных водах Швейцарии, пробы которых взяты еще 5 и 6 августа, что говорит о его широком распространении в этой стране.
Причина волнений
Подтвердил версию о том, что пирола зародилась в организме человека с иммунодефицитом, и научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Он напомнил, что именно так и появился омикрон.
Судя по всему, эволюционно он развился даже раньше, чем кракен и другие варианты. Основные мутации у него произошли как раз в спайк-белке, с помощью которого коронавирус и закрепляется в человеческом организме. По сути, мы получили новую ветвь, и когда он наберет силу в плане захвата популяции, то мы получим волну, которая будет сравнима с первым всплеском омикрона", - подчеркнул эксперт.
При этом говорить о том, что само заболевание станет тяжелее, не приходится, отметил Михаил Болков. В популяции уже закрепилась иммунная память, и она способна защитить организм от опасных форм течения инфекции. Но перспективы сохраниться в человеческой среде надолго у этого штамма есть.
Ему понадобится несколько месяцев, чтобы начать доминировать, если не появится новый, более успешный вариант коронавируса или новая инфекция", - отметил Михаил Болков.
По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, одна из американских лабораторий проверила антигенные и инфекционные свойства S-белка пиролы.
Гипермутированный спайк-белок BA.2.86 действительно сильно отличается от разных омикронов по нейтрализующим антителам, но эта комбинация мутаций также существенно понизила инфекционность, и на восстановление инфекционности эволюции потребуется немало времени (надо отметить, что S-ген не единственный фактор успеха инфекции, хотя обычно главный из них). Сыворотки тех пациентов, которые были привиты китайской вакциной и переболели после этого один раз, в большинстве своем не способны нейтрализовать пиролу. У дважды переболевших после прививок ситуация не такая печальная, и нейтрализация нового штамма ослабла, но менее чем втрое", - сказал эксперт.
Как сообщалось ранее, опасения ВОЗ вызывает также линия EG.5 "эрис", ее внесли в перечень вариантов под наблюдением.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Продеус выразил уверенность в том, что новый подвид появится и в России. Однако он не считает это причиной для паники. Но подчеркивает: контролировать ситуацию необходимо.
Коронавирусная инфекция и посткоронавирусный синдром тяжело переносятся людьми с хроническими и тяжелыми заболеваниями, такими как диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек. Поэтому просто нужно быть аккуратными, не ходить в те места, где много простывших людей, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и, самое главное, заботиться о прививке от гриппа и предупреждать гриппозную инфекцию, которую я как врач сейчас опасаюсь значимо больше", - отметил он.
Пошел в рост
Накануне ВОЗ в еженедельной эпидемиологической сводке отчиталась, что в период с 31 июля по 27 августа более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире - число случаев инфицирования выросло на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями. А в период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Такой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в августе можно считать сезонным, так как именно в этом месяце люди возвращаются в города, начинают ходить по магазинам и готовить детей к школе, в общественном транспорте растет число пассажиров, рассказал Андрей Продеус. Специалист добавил, что в сентябре, когда начинаются занятия в школах и люди чаще общаются в закрытых помещениях, чем на улице, передача вируса облегчается еще больше, что также провоцирует рост заболеваемости. Также он отметил, что появление новых штаммов всегда приводит к новым всплескам болезни.
Это просто констатация: обратите внимание. Для врачебной аудитории это сигнал к тому, что среди пациентов с насморком могут быть люди с риновирусом или коронавирусом, будьте готовы провести необходимую диагностику", - пояснил Продеус.
Рост заболеваемости в данном случае не связан с сезонностью, уверен врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
В Европе ученые уже пришли к выводу, что коронавирус не имеет сезонности. То есть ковид использует любое снижение популяционного иммунитета, чтобы увеличить количество зараженных людей", - сказал он.
В целом, как подчеркнули в ВОЗ, COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой. Организация призвала поддерживать борьбу с его распространением, в том числе проводить бустерную вакцинацию.
Авторы:
Мария Недюк
Наталия Быкадорова
Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
25.08.2023, 18:33 90701
Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Как известно, в Алматинской области планируют построить атомную электростанцию. Споры по поводу строительства не утихают на протяжении нескольких лет. Казахстанцы разделились на два лагеря. Одни опасаются повторения трагической судьбы Чернобыльской АЭС, другие поддерживают идею строительства станции.
Между тем в мире набирает обороты использование мирного атома. Также стоит отметить, что в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым.
По данным аналитиков, Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 гигаватта, с осени 2021 года. Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 гигаватт.
Также, по прогнозу, дефицит электроэнергии продлится до 2025 года. К 2029 году дефицит будет максимальным в размере 5,5 млрд киловатт в час. При этом сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в гораздо больших объемах, отмечают они.
На электроэнергетическую безопасность республики, помимо всего прочего, негативно влияли майнеры - как "белые", так и в основном "серые". Именно нагрузка майнинга на сеть приводила к веерным отключениям в РК, о чем неоднократно говорили госорганы и писали многие СМИ.
Тем временем премьер-министр Алихан Смаилов на октябрьском заседании правительства отметил, что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65%. Схожие показатели износа и у оборудования теплоэлектроцентралей, причем в некоторых городах эта цифра составляет 80%. Необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей. Кроме того, для обеспечения стабильного роста экономики потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.
В прошлом году экс-министр энергетики Болат Акчулаков подчеркнул, что Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики.
Он напомнил, что страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, имеет свое производство компонентов ядерного топлива, а также доступ к услугам по изотопному обогащению урана.
Кроме того, на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производство ядерного топлива, рассказал он.
Вопрос строительства АЭС рассматривался Министерством энергетики РК как одно из наиболее перспективных направлений, что подтверждается и мировым опытом. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области, информирует tengrinews.kz.
По словам управляющего директора НПП "Атамекен", заслуженного энергетика, независимого эксперта Жакып Хайрушев, сегодня объемы этого дефицита весьма внушительные, сообщает zakon.kz.
В настоящее время у нас дефицит достигает 1,5 тысячи мегаватт. Если бы сегодня у нас была АЭС, то этот дефицит был бы перекрыт. 1,5 тысячи - это, наверное, пять-шесть областных центров, таких как город Уральск, как Западно-Казахстанская область. Потребление там составляет в настоящее время 250-300 мегаватт - это пиковые нагрузки. Поэтому такие области, как ЗКО, пять-шесть областей Казахстана - вот что такое 1,5 тысячи", - заявил он.
Конечно же, атомная генерация не снизит потребность в электричестве одномоментно, но он убежден, что если бы АЭС построили еще 10 лет тому назад, то этот вопрос сейчас бы на повестке не стоял.
В целом, говоря о перспективах и эффекте от строительства АЭС, как энергетики, так и атомщики в первую очередь отмечают наличие базового источника энергии и тепла, обеспечивающего энергоустойчивость и энергонезависимость Казахстана. Также будет обеспечен доступ к новым инновационным ядерным технологиям за счет планируемого строительства новых АЭС только поколения 3 и 3+.
Эксперт в области энергетики Жакып Хайрушев считает, что сегодня на пути к принятию ядерной энергии в качестве источника "зеленой" энергии существует несколько предрассудков: это укоренившееся в течение нескольких десятилетий заблуждение, приравнивающее атомную энергию к ядерному оружию, пишет inform.kz.
Это необоснованный страх перед катастрофами Чернобыля в 1986 году и на АЭС Фукусимы в 2011 году.
При этом, по словам спикера, в случае аварии на Фукусиме никто не погиб, а причиной стало цунами у побережья Японии. Риск, который был с самого начала, но расценивался, как наименее вероятный, и, к сожалению, воплотился в жизнь.
Однако, по данным эксперта, современные реакторы уже учитывают риски, которые были на Фукусиме. Что касается опасений использования атомной энергетики в качестве ядерного оружия, то, как считает Жакып Хайрушев, страхи не имеют под собой оснований.
Недавно, 22 августа, в селе Улькен Алматинской области прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции.
В небольшое село прибыли эксперты атомной отрасли, представители акиматов, депутаты, местные жители и активисты из других городов, отмечает tengrinews.kz.
Последние еще до начала обсуждений развернули перед зданием школы, где намечалось мероприятие, плакаты и транспаранты. Они выступили против строительства АЭС.
Тем не менее многие местные жители уверены, что проект АЭС "даст новое дыхание" Улкену и обеспечит население рабочими местами. Они постоянно поддерживали аплодисментами идею строительства станции.
Немного позже в Министерстве энергетики отметили, что на публичных обсуждениях в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области по вопросу строительства АЭС местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.
После завершения обсуждений выступил президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других близлежащих регионах с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.
По итогам обсуждений в соответствии с регламентом маслихата, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 704, решение о строительстве АЭС будет приниматься маслихатом Алматинской области", - отметили в ведомстве.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Сергей Кислицин рассказал, что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу.
23.08.2023, 12:02 97751
Дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха - это будущее, которое уже становится настоящим - политолог
Фото: Depositphotos
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Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев на своей странице в Сети высказался о проблемах крупнейшего мегаполиса страны - Алматы.
Астана уже столкнулась с водным кризисом. Теперь - Алматы", - заявил политолог.
Напомним, что этим летом жители столицы жаловались на перебои с водой.
В начале июня жители жилого комплекса "Браво" в Астане вышли на улицу, протестуя против отключения воды. Они требуют подключить их жилье к благам цивилизации, потому что в Астане уже несколько дней стоит небывалая жара, а семьи не могут даже нормально искупать детей, потому что в последнюю неделю вода появляется в их кранах только ночью и всего на несколько часов, сообщает Sputnik.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы подчеркнул, что о дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей. Он отметил, что в этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет - это жизненно важные потребности людей.
В конце июля с водной проблемой столкнулись жители Алматы. Как объяснили власти города, "ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями". Повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.
Водные проблемы - что в масштабах страны, что в отдельных регионах - решать некому из-за нехватки специалистов. Да и постановка проблемы ничего не решит в силу отсутствия у государства традиции реализовывать собственные программы и проекты", - подчеркнул Данияр Ашимбаев.
Также политолог затрону проблемы в сфере образования.
Ближе к сентябрю придет понимание того, что прошлогодние первые "Ы" и "Ю" классы станут вторым, а численность новых первых классов в школах вряд ли сократится", - заявил Данияр Ашимбаев.
Стоит отметить, что сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.
Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Нехватка школ, детских садов, поликлиник (и главное квалифицированных кадров) налицо", - отмечает политолог.
В начале этого года депутат мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что в Казахстане остро стоит вопрос нехватки высококвалифицированных медицинских специалистов. В частности, с 2020 года сохраняется дефицит врачей в Казахстане и уже превысил пять тысяч человек. Система отечественного здравоохранения остро нуждается в анестезиологах-реаниматологах, инфекционистах, эпидемиологах, врачах общей практики, сообщает inform.kz.
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
Дефицит в особенности есть на западе республике, отмечает телеканал "Хабар 24". В частности, в Атырауской области открытыми остаются 650 вакансий. В Мангистауской области не хватает 20 преподавателей русского языка. Актуальный вопрос и для соседней Актюбинской области. Чтобы выйти из ситуации, педагоги работают в нескольких школах, нередко преподают те, кто уже вышел на пенсию. Обеспечить образовательные учреждения кадрами стараются и с помощью специальной программы, разработанной профильным министерством.
Также, по мнению Данияра Ашимбаева, "системы тепло- и энергоснабжения в Алматы, как и во всей стране, находятся не в лучшей форме".
Напомним, сегодня в Казахстане наблюдается серьезная изношенность электросетей.
По словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, средняя изношенность электросетей по РК составила 66%. Количество технологических нарушений в 2022 году выросло на 183 случая по сравнению с 2021-м. Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях доходит уже до 90%.
В свою очередь высокая степень износа коммунальных сетей приводит к большому количеству аварий. Теперь говорят про масштабный ремонт и модернизацию тепловых сетей, и сразу стало ясно, что для этого требуются "огромные капиталовложения".
В результате страна возвращается к модели "тариф в обмен на инвестиции", по которой, собственно, отрасль энергоснабжения и работала до 2015 года. Тогда предельные тарифы учитывали будущие инвестиционные вложения, которые электростанции должны были освоить.
Повышение тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции" ничего не даст, поскольку существенная часть населения не может оплачивать даже старые тарифы, а перспективу роста неплатежей вряд ли кто у нас анализировал", - отметил политолог.
Также Данияр Ашимбаев затронул наболевшую тему загазованности воздуха.
Проблему загазованности воздуха эксперты акимата предлагали недавно решать с помощью дирижаблей, если память не изменяет", - написал он.
В прошлом году депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Однако, по словам политолога, "главной проблемой была, есть и будет массовая застройка города, как частными ЖК, так и социальным жильем сомнительного качества".
Есть ли понимание этой проблемы на уровне высшего руководства страны? Сильно сомневаюсь. Строительство дает, во-первых, красивую статистику экономического роста и улучшения благосостояния населения, во-вторых, обогащает профильное чиновничество. Представительные органы отмалчиваются, поскольку в них сидит то самое строительное лобби", - заявил Данияр Ашимбаев.
По его мнению, "строительное лобби тесно связано с банковским, политический вес которого всегда зашкаливал".
Отметим, что жители Алматы регулярно жалуются на уплотняющую застройку и многочленные строительные площадки в городе, которые могут стать преградой для проезда спецмашин. Этим летом в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент начался вечером 1 августа. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла.
В ДЧС города отметили, что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованным автомашинами.
Также особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы.
В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
Так что, дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха, качественного образования и здравоохранения - это то будущее, которое уже становится настоящим", - добавил политолог.
22.08.2023, 13:19 100856
Почему казахстанцы не доверяют судебной системе?
Фото: Depositphotos
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Согласно выборочному обследованию "Уровень доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе", проведенному в апреле-мае текущего года Бюро национальной статистики АСПиР РК, полностью доверяют органам судебной системы 55% респондентов, а частичное доверие им оказывают 31% опрошенных, сообщает ranking.kz.
При этом скорее не доверяют 3,7%, а полное недоверие отметили 4% респондентов. Затруднились ответить 6,1% опрошенных.
Основными причинами недоверия к органам судебной системы казахстанцы называют уверенность в том, что те коррумпированы (27,9%), а также зависимость этих органов от исполнительной власти и правоохранительных органов (27,4%). Каждый пятый опрошенный не доверяет органам судебной системы по причине того, что никогда с ними не сталкивался; в то же время 18,7% опрошенных ранее сталкивались с этими органами и не получили положительного результата.
Испытывают страх по отношению к казахстанской судебной системе 16,4% опрошенных, а низкий уровень профессионализма судей отметили 15,5%. Кроме того, каждый десятый респондент, не готовый доверять органам судебной системы, отметил как причину недоверия сведения из средств массовой информации (СМИ).
По результатам исследования уровня экономической свободы, ежегодно проводимого Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation, у Казахстана среди 12 компонентов, благодаря которым складывается индекс, самые низкие показатели были именно по эффективности юридической системы: всего 34 балла из 100.
Среди регионов РК доля респондентов, отметивших, что скорее не доверяют органам судебной системы, чем доверяют, значительно варьируется: от 0,3% в Жетысуской до 16,3% в Мангистауской области. Значительная доля тех, кто скорее не доверяет этим органам, также отмечена в Западно-Казахстанской области (15,2%) и Астане (11,1%).
Что же касается полного недоверия органам судебной системы, здесь среди регионов РК самые серьезные показатели зафиксированы в Западно-Казахстанской области, где доля таких респондентов составила сразу 22,6%. Следом идут Астана (9,3%) и Мангистауская область (7,7%).
Наибольшая доля респондентов, отметивших как одну из причин недоверия к органам судебной системы то, что считают их коррумпированными, среди регионов РК зафиксирована в Кызылординской области: сразу 71,1%. Следом идут Астана (46,2%) и Карагандинская область (42,3%). Наименьшие показатели в этой категории отмечаются в Мангистауской и Туркестанской областях: 4,2% и 8,5% соответственно.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?