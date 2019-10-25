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В Нур-Султане запустили коммерческую сеть 5G

24.10.2019, 14:04 12097
В Нур-Султане запустили коммерческую сеть 5G
Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - "Казахтелеком" запустил в Нур-Султане первую в Казахстане коммерческую сеть 5G, передает Kazakhstan Today.
 
Теперь технология пятого поколения доступна в сети Altel на территории международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. 
 

Казахтелеком" обеспечил покрытие коммерческой сетью будущего в режиме Non-Stand-Alone в диапазоне радиочастот 3,5 ГГц, который является самым рекомендуемым и популярным спектром в мире для 5G. Воспользоваться технологией смогут владельцы устройств, поддерживающих формат 5G и являющиеся абонентами Altel и Теле2, уточнили в пресс-службе компании. 

 

Запущенная сегодня сеть является первой в Казахстане коммерческой зоной 5G, которая будет работать на территории Astana Hub на постоянной основе. Нами неслучайно было выбрано место запуска данной сети - именно здесь разработчики смогут тестировать и реализовывать новые цифровые продукты и проекты на базе 5G. Подобные зоны будут появляться и в других регионах для различных кейсов. В этом году мы планируем запуск коммерческой технологии в Шымкенте для реализации бизнес-кейса FWA - фиксировано-беспроводного доступа", - сообщил главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов 

 
Технология 5G отличается высокой скоростью передачи данных, большой емкостью и сверхнадежным соединением с низкой задержкой и возможностью массового подключения устройств IoT для самых разнообразных задач. 
 

Впервые сеть 5G запускается на территории Делового центра EXPO и уже доступна на территории технопарка Astana Hub. Сегодня сеть 5G внедрена только в 2-3 странах мира, и уже доступна у нас в Казахстане. Во время форума Digital Bridge сеть будет доступна на постоянной основе. Это замечательная новость для ІТ-специалистов и стартапов, которые принимают участие в эти дни на Форуме. Мы рады, что "Казахтелеком" запустил сеть 5G в преддверии технологического форума Digital Bridge", - сообщил исполнительный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Аділет Нургожин.

 
Сети 5G будут использоваться как для предоставления услуг мобильной связи и доступа в Интернет для населения, так и для кейсов IoT, "умный" город, "умное" производство и других применений. Фактически сети 5G станут основой для цифровой трансформации компаний и развития цифровой экономики. 
 
В ближайших планах у компании запуск тестовых зон в городах Алматы и Шымкенте.

Ранее премьер-министр РК поручил разработать проекты эффективного использования 5G и ускорить подключение сел к Интернету. Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, при переходе на 5G тарифы на Интернет повышаться не будут.
 

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