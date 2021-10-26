90% государственных услуг перешли в электронный формат - Мусин

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в рамках "Правительственного часа" в мажилисе рассказал о совершенствовании процессов оказания государственных услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, на сегодняшний день 90% государственных услуг (624 из 690 госуслуг) оказываются в электронном формате. При этом Министерство принимает меры для того, чтобы казахстанцы могли получать госуслуги не только на портале eGov и в ЦОНах, но и через другие каналы и платформы. С учетом массового использования смартфонов, МЦРИАП внедряет новые сервисы для упрощения процесса получения госуслуг, исключая лишние барьеры и бумажную волокиту, а также выводит госуслуги на популярные мобильные платформы среди граждан.

Одним из нововведений является новый формат работы ЦОНов, а именно - получение услуг без физического посещения ЦОНа, только по видеозвонку, что в дальнейшем позволит разгрузить очереди в ЦОНах. Также услуги по регистрации или перерегистрации автомобиля уже доступны через приложения банков, и клиентам не нужно идти в спецЦОН. В мобильном приложении eGov реализован сервис "Цифровые документы", где доступны 18 видов документов в электронном формате. Их можно предъявлять во всех ЦОНах Казахстана, в аэропортах, банках, на железнодорожных вокзалах и в отделах обслуживания мобильных операторов. На данный момент сервисом "Цифровые документы" пользуются 5,3 млн казахстанцев", - рассказал министр.

В частности, по итогам сентября 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта составила 167 561, онлайн-оформления увеличились до 36% (63 057 заявок).

Для повышения качества оказания госуслуг Центр цифровой трансформации при МЦРИАП внедряет новые подходы и анализирует жизненные ситуации. В их числе проактивное оказание услуг для граждан, вывод услуг на популярные среди казахстанцев приложения банков, применение цифровых документов, биометрическая идентификация.

Мусин также подчеркнул, что изменился подход к работе госорганов с обращениями граждан.

Раньше было много различных каналов для подачи обращений, чиновники могли отписывать запросы друг другу, существовала неудобная система подачи исков в суд. Казахстанцам приходилось бегать по инстанциям и собирать кипу различных документов. Решить эти вопросы помогает созданная система электронных обращений "e-Otinish". Это единая информационная система для всех обращений граждан, которые рассматриваются в рамках вступившего в силу Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК). "e-Otinish" позволяет отслеживать и контролировать ход обращения и в случае неудовлетворительного ответа обжаловать ответ госоргана".

Мусин также рассказал, что сейчас в четырех регионах РК (Акмолинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях) тестируется пилотный проект - мобильное приложение "ЦОН".

Уже скоро казахстанцы смогут пользоваться мобильным приложением "ЦОН". В сентябре был утвержден список госуслуг, которые в пилотном режиме будут доступны через приложение. На первом этапе 24 оператора в четырех регионах через видеозвонок будут предоставлять госуслуги гражданам. Это совершенно новый формат работы ЦОНов", - отметил Мусин.

В новом приложении будут доступны следующие функции:

- проведение QR-оплаты, что исключает необходимость ожидать очереди в кассы;

- осуществление SMS-уведомления о смене прописки:

1) при прописке граждан собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал;

2) гражданин, которого выписали, также получает соответствующее сообщение.

Сервис позволяет предотвратить регистрацию посторонних лиц и предупредить граждан о снятии с прописки.

Кроме того, МЦРИАП планирует переход на мультиплатформенную модель цифровизации. Данная модель позволит решить проблему с разрозненностью и интеграцией 400 информационных систем различных госорганов, что приведет к открытости и ориентированности на потребности граждан в сфере государственной деятельности.