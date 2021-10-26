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90% государственных услуг перешли в электронный формат - Мусин

25.10.2021, 14:11 15580
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в рамках "Правительственного часа" в мажилисе рассказал о совершенствовании процессов оказания государственных услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра, на сегодняшний день 90% государственных услуг (624 из 690 госуслуг) оказываются в электронном формате. При этом Министерство принимает меры для того, чтобы казахстанцы могли получать госуслуги не только на портале eGov и в ЦОНах, но и через другие каналы и платформы. С учетом массового использования смартфонов, МЦРИАП внедряет новые сервисы для упрощения процесса получения госуслуг, исключая лишние барьеры и бумажную волокиту, а также выводит госуслуги на популярные мобильные платформы среди граждан. 
 

Одним из нововведений является новый формат работы ЦОНов, а именно - получение услуг без физического посещения ЦОНа, только по видеозвонку, что в дальнейшем позволит разгрузить очереди в ЦОНах. Также услуги по регистрации или перерегистрации автомобиля уже доступны через приложения банков, и клиентам не нужно идти в спецЦОН. В мобильном приложении eGov реализован сервис "Цифровые документы", где доступны 18 видов документов в электронном формате. Их можно предъявлять во всех ЦОНах Казахстана, в аэропортах, банках, на железнодорожных вокзалах и в отделах обслуживания мобильных операторов. На данный момент сервисом "Цифровые документы" пользуются 5,3 млн казахстанцев", - рассказал министр. 

 
В частности, по итогам сентября 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта составила 167 561, онлайн-оформления увеличились до 36% (63 057 заявок).
 
Для повышения качества оказания госуслуг Центр цифровой трансформации при МЦРИАП внедряет новые подходы и анализирует жизненные ситуации. В их числе проактивное оказание услуг для граждан, вывод услуг на популярные среди казахстанцев приложения банков, применение цифровых документов, биометрическая идентификация. 
 
Мусин также подчеркнул, что изменился подход к работе госорганов с обращениями граждан. 
 

Раньше было много различных каналов для подачи обращений, чиновники могли отписывать запросы друг другу, существовала неудобная система подачи исков в суд. Казахстанцам приходилось бегать по инстанциям и собирать кипу различных документов. Решить эти вопросы помогает созданная система электронных обращений "e-Otinish". Это единая информационная система для всех обращений граждан, которые рассматриваются в рамках вступившего в силу Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК). "e-Otinish" позволяет отслеживать и контролировать ход обращения и в случае неудовлетворительного ответа обжаловать ответ госоргана". 

 
Мусин также рассказал, что сейчас в четырех регионах РК (Акмолинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях) тестируется пилотный проект - мобильное приложение "ЦОН". 
 

Уже скоро казахстанцы смогут пользоваться мобильным приложением "ЦОН". В сентябре был утвержден список госуслуг, которые в пилотном режиме будут доступны через приложение. На первом этапе 24 оператора в четырех регионах через видеозвонок будут предоставлять госуслуги гражданам. Это совершенно новый формат работы ЦОНов", - отметил Мусин.

 
В новом приложении будут доступны следующие функции: 
 
- проведение QR-оплаты, что исключает необходимость ожидать очереди в кассы; 
 
- осуществление SMS-уведомления о смене прописки: 
 
1) при прописке граждан собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал; 
 
2) гражданин, которого выписали, также получает соответствующее сообщение. 
 
Сервис позволяет предотвратить регистрацию посторонних лиц и предупредить граждан о снятии с прописки.
 
Кроме того, МЦРИАП планирует переход на мультиплатформенную модель цифровизации. Данная модель позволит решить проблему с разрозненностью и интеграцией 400 информационных систем различных госорганов, что приведет к открытости и ориентированности на потребности граждан в сфере государственной деятельности. 
 

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Группа компаний "Камкор Менеджмент" займется производственной кооперацией с российским АО "Тулажелдормаш"

22.10.2021, 14:46 41905
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Группа компаний "Камкор Менеджмент" и АО "Тулажелдормаш" (группа ПТК) проработали план производственной кооперации. Об этом сообщил директор по продажам российского машиностроительного холдинга Антон Чернов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь не имеющая аналогов в мире путевая техника в рамках экспортных поставок предложена на принципах контракта жизненного цикла, с пакетом комплексного пост-гарантийного сопровождения и локализацией сервисных мощностей. Рады, что наши казахстанские партнеры готовы к высокотехнологичной и производственной поддержке этой работы", - сказал Антон Чернов, подводя итоги визита в Казахстан.

 
В ходе поездки российские железнодорожные машиностроители посетили Шуское депо по ремонту и сервисному обслуживанию путевых машин компании "Темиржол Жондеу", Атбасарский электровозоремонтный завод и Астанинское локомотиворемонтное депо компании "Камкор Локомотив". 
 
АО "Тулажелдормаш" (группа ПТК) один из крупнейших машиностроительных холдингов железнодорожной сферы России. На производственных мощностях компании производится путевая техника, с не имеющими мировые аналоги характеристиками, предназначенная для строительства, ремонта и обслуживания железнодорожного пути.
 

Вопросы внедрения цифровизации рассмотрели в правительстве

20.10.2021, 16:53 59131
Вопросы внедрения цифровизации рассмотрели в правительстве
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложили о ходе работы по созданию информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН).
 

ЕГКН консолидировал 226 разрозненных баз данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) и государственной базы данных "Регистр недвижимости" (ГБД РН). Доступ к информации о земельном фонде и объектах недвижимости предоставляется посредством публичной кадастровой карты, которая работает в онлайн-режиме и к настоящему времени наполнена на 93,6%. В мае запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений в тестовом режиме. Ввод ЕГКН в промышленную эксплуатацию планируется осуществить до конца 2021 года", - сообщили министры. 

 
В дальнейшем будет сформирована единая платформа, объединяющая ЕГКН, информационные системы государственного градостроительного кадастра, "Адресный регистр" и региональные геоинформационные системы. 
 
В свою очередь, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил о ходе работы по созданию Национального банка данных минеральных ресурсов РК. Данная информационная система обеспечит инвесторам доступность геологических данных по месторождениям Казахстана в онлайн-режиме. Выдача лицензий недропользования будет полностью автоматизирована по принципу "первый пришел - первый получил". 
 

Для госорганов будут доступны инструменты мониторинга недропользователей и аналитики. К настоящему времени внедрение цифровизации позволило исключить такие процессы, как ознакомление с фондовой информацией, подача заявки, подписание соглашения, предоставление копий геологической информации, что сократило срок процедуры получения информации о недрах с 6 месяцев до 1 рабочего дня. ИС "Национальный банк данных минеральных ресурсов РК" планируется внедрить до конца 2022 года". 

 
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов доложил о ходе работ по внедрению пилотного проекта "социального кошелька", предусматривающего начисление социальных выплат в виде электронных денег Нацбанка на электронные кошельки, открытые на базе индивидуальных идентификационных номеров граждан. В качестве инфраструктуры выступит "Система мгновенных платежей".
 

Данный проект позволяет усовершенствовать инструменты социальной поддержки населения и обеспечить возможность проактивного зачисления платежей на счета получателей. Пилотный проект будет внедрен в декабре 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию - в 2022 году, интеграция "социального кошелька" с Национальной товаропроводящей системой - в 2023-2024 годах.

 
Участники заседания также рассмотрели вопросы подготовки к 2025 году не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. В течение пяти лет планируется открыть 20 инновационных школ программирования в регионах РК, передать 50 региональных вузов под шефство IT-компаний и профильных IT-вузов, выделить 20 тыс. грантов школам программирования. При этом с 2023 года во всех средних школах Казахстана планируется внедрить проект "Виртуальный учитель" по предмету "Информатика", который в настоящее время апробируется в 150 школах ВКО с включением данного предмета в ЕНТ.
 
Глава правительства поручил обеспечить своевременность и качество реализации всех проектов по цифровизации экономики, подготовке кадров и развитию IT-отрасли.
 

В Казахстане приземлился киноэкипаж "Союз МС-18"

17.10.2021, 10:51 84646
В Казахстане приземлился киноэкипаж "Союз МС-18"
Фото: твиттер Роскосмоса
КЫЗЫЛОРДА. 17 ОКТЯБРЯ - Киноэкипаж, в который входят россияне космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на "Союз МС-18", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как следует из трансляции "Роскосмоса", в 03.54 по времени Нур-Султана Пересильд, Новицкий и Шипенко закрыли люки между модулем "Наука" и кораблем "Союз МС-18". Перед этим они попрощались с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. 
 
Космический корабль отстыковался от МКС и начать путь к Земле. Затем последовало торможение для спуска с орбиты. Как уточнил космонавт Новицкий, все участники полета чувствуют себя хорошо. 
 

На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо", - отметил он в эфире.

 

Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 10.35 экипаж приземлился в степи в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.

 
После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" поможет выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
 
Экипаж прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов" - первой в истории картины, созданной в космосе. По сюжету девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.



 

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