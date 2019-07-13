Казахстанцы смогут подписывать документы онлайн

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане появилась возможность подписания документов онлайн, передает Kazakhstan Today.

Казахстанцы смогут удаленно ставить свои электронные подписи благодаря новой платформе "ezSigner". Такая интеграция позволит обеспечить идентификацию физического и юридического лица посредством интернет- или мобильного банкинга, без посещения ЦОНа. Новый сервис "ezSigner" разработан специалистами АО "НИТ". Воспользоваться им может каждый, кому необходимо подписать или проверить электронный документ. Для этого потребуется электронная цифровая подпись и программное обеспечение NCALayer, сообщили в пресс-службе компании.

Сервис "ezSigner" использует сертифицированные средства криптографической защиты информации и работает в режиме защищенного соединения. Отмечается, что "ezSigner" не хранит и не передает подписанные и проверяемые электронные документы, а также ключи и регистрационные свидетельства пользователя. Процесс подписания происходит непосредственно на клиентской стороне. По словам разработчиков, данный сервис будет удобен для адвокатов, нотариусов и граждан, которые часто взаимодействует с большим количеством документов, отметили в пресс-службе.

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