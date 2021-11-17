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Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"

16.11.2021, 15:30 12556
Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"
Фото: МЦРИАП РК
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан, ОАЭ и Россия подписали письмо по реализации космического проекта "Гагаринский старт". Соглашение подписано в рамках работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерство цифрового, развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Космическое агентство ОАЭ и Госкорпорация "Роскосмос" подписали совместное письмо по реализации первого коммерческого космического проекта "Гагаринский старт" на космодроме Байконур", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

 
Как проинформировали в ведомстве, проект "Гагаринский старт" направлен на привлечение иностранных инвестиций на космодром "Байконур" и предусматривает модернизацию исторически значимой площадки №1 - "Гагаринский старт", с которой был осуществлен первый полет Юрия Гагарина в космос.
 
Проектом предполагается создание трехстороннего совместного предприятия РК-РФ-ОАЭ с паритетным участием трех сторон по 33,3%, которое в последующем будет осуществлять управление процессом модернизации и стартовой площадкой №1 для обслуживания запусков ракет-носителей "Союз-2".
 
Ключевой целью проекта "Гагаринский старт" является сохранение важной стартовой площадки №1 космодрома Байконур и обеспечение ее бесперебойной работы, при этом у каждой из сторон будет допуск к пусковым услугам.
 
 

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В Казахстане временно отключат телевидение и радио

05.11.2021, 20:54 67852
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - 11 ноября, с 03.00 до 17.00, будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба МИОРРК.
 
АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.
 
Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
 

Казахстан и Facebook договорились о противодействии вредоносному контенту

01.11.2021, 17:26 95176
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System (CRS)). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.

 
Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.
 

Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить правительству Казахстана доступ к "Системе уведомления о контенте", которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства", - заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен.

 
Министерство информации и общественного развития, со своей стороны, с удовлетворением отмечает достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Facebook.
 
Как сообщили в ведомстве, 28 октября командой Facebook проведен тренинг для специалистов министерства по работе с "Системой уведомления о контенте", а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября министерство уже приступит к работе в Системе.
 

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с министерством по различным аспектам", - подчеркнули в пресс-службе МИОР.

 
Министерство выражает уверенность, что использование "Системы уведомления о контенте" позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.
 

На космодроме Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2"

30.10.2021, 20:44 107785
БАЙКОНУР. 30 ОКТЯБРЯ - На космодроме Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-20". В настоящее время проводится внешний осмотр блоков, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Роскосмос
 

Следующий этап работ - стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков "В" и "Г". Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра "Южный" и Ракетно-космического центра "Прогресс". Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" запланирован на начало декабря со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации "Старт Тудей", и его личный ассистент Йозо Хирано".

 
Напомним, 5 октября с космодрома стартовал "Союз МС-19", на борту которого находился первый в мире киноэкипаж. Кроме профессионального космонавта, командира экипажа Антона Шкаплерова, в космос для съемок фильма отправились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. 6 октября космонавты прибыли на МКС, где сняли сцены для художественного фильма "Вызов". 17 октября капсула с космонавтами успешно приземлилась в Казахстане
 

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