В Казахстане произошел сбой в работе соцсетей

Москва. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка позволяет повышать и прогнозировать урожайность, оценивать здоровье растений, выбирать оптимальные участки для посадок.

Мультиспектральная спутниковая съемка, как объяснили специалисты, позволяет точно определять минеральный состав почвы, режим освещенности и увлажнения на любой территории. Сегодня активно развиваются системы интеллектуального земледелия, способные с помощью этой информации оптимизировать полевые работы и повысить урожайность, информирует РИА Новости.

Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с китайскими коллегами разработали новую методику "умного" рисоводства, основанную на анализе мультиспектральных данных. По словам авторов, разработка позволяет прогнозировать урожайность, определять оптимальные режимы удобрения и орошения, а также дает ряд других возможностей.

Главный наш результат - новый вегетационный индекс оценки спектрограмм, повышающий точность анализа. Благодаря ему можно детально контролировать протекание жизненного цикла растений, что позволит, например, в некоторых случаях добиться двух урожаев там, где раньше собирали только один", - рассказала автор исследования, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Комаль Кумари.

Кроме того, по словам ученых, методика позволяет оценивать уровень здоровья растений и подбирать земли, наиболее подходящие для выращивания риса. Преимущество разработки перед аналогами, как сообщили авторы, в повышенной точности определения этапов жизненного цикла растений и более корректной оценке урожайности.

Для вычисления вегетационного индекса и анализа спектрограмм с его помощью мы применили инструменты, основанные на машинном обучении", - отметил доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Рустам Парингер.

В дальнейшем ученые планируют адаптировать предложенную методику для работы с другими сельскохозяйственными культурами, а также разработать систему рекомендаций для агрохозяйств по повышению эффективности землепользования с опорой на данные спектральной съемки.

Исследование проводилось совместно со специалистами Китайского университета наук о земле и Гонконгского политехнического университета.



