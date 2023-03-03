Хакеры требовали биткоины от государственного ведомства РК

Начать строительство планируется в 2025 году

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова совместно с председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым в Эр-Рияд, - 1 марта состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова совместно с председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





Казахстанская делегация встретилась с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом и с руководствами крупных компаний, таких как Saudi Aramco, SABIC и ACWA Power.





В ходе встречи в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение о принципах по реализации проекта по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) между Министерством энергетики РК, АО "Самрук-Казына" и ACWA Power.





Подписанное соглашение направлено на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт в Жетысуской области (Джунгарские Ворота), начать строительство планируется в 2025 году.





Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных концепцией перехода Казахстана к "зеленой" экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию "зеленой" электроэнергии в стране.





Также в рамках встречи были обсуждены вопросы реализации и развития нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, в том числе дальнейшего развития ВИЭ.





По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность подписания межведомственного соглашения с определением совместных перспективных направлений для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.



