Huawei запустила платформу Huawei Mobile Services для казахстанских разработчиков

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Компания HUAWEI совместно с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub запустила платформу Huawei Mobile Services (HMS) для казахстанских разработчиков. Специалисты смогут принять участие в интеграции как действующих приложений на платформу, так и в создании новых решений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Платформа HMS и магазин приложений AppGallery с 2020 года используются на всех выпускаемых мобильных устройствах HUAWEI. В Казахстане продажи смартфонов с новой платформой также стартовали в прошлом году.

По данным компании, в Республике Казахстан более миллиона смартфонов HUAWEI, и год из года их количество неуклонно растет. Опираясь на эти данные, компания HUAWEI совместно с Astana Hub подписали меморандум о сотрудничестве по развертыванию платформы HMS, в рамках которого казахстанским разработчикам будет предоставлена возможность открыть для себя доступ к миллионам новых пользователей через Huawei App Gallery. Таким образом, у разработчиков появится возможность выхода на китайский рынок (так, в 2020 году более 700 российских приложений вышли на китайский рынок). Стоит отметить, что доля дохода с платежей внутри системы или размещения рекламы равна или более 70%.

На данный момент на продажи смартфонов HUAWEI в Казахстане приходится двухзначная доля, и интеграция официальных мобильных приложений в магазин приложений AppGallery обеспечит жителям Казахстана полноценный доступ к государственным приложениям. Что касается коммерческих приложений, интеграция в экосистему AppGallery не только увеличит клиентскую базу для коммерческих услуг и сервисов в самом Казахстане, но и поможет увеличить экспорт как в регион Евразия, так и на глобальные рынки", - отметил вице-президент экосистемы компании HUAWEI в регионе Евразия Михаил Комков.

По данным компании, на сегодняшний день, помимо известных мировых приложений, на платформе представлены популярные казахстанские приложения, в том числе ряд банков, сервисы по доставке еды, eGov и другие.

Сотрудничество с HUAWEI даст нам возможность предоставить казахстанским пользователям, которые привыкли к гаджетам этой марки, более качественное обслуживание и широкие возможности использования смартфона. Подобные инициативы не только способствуют развитию цифровизации страны, но и открывают возможности для роста и развития IT-специалистов. И здесь хотелось бы выразить благодарность команде HUAWEI за оказанную поддержку в развитии экосистемы Казахстана и надежное партнерство", - сказала директор офиса корпоративных инноваций и цифровых компетенций Astana Hub Жанерке Егеубаева.

Платформа представляет собой экосистему, состоящую из приложений для пользователей, а также программных пакетов или Kit-ов для разработчиков.

Сейчас доступно 56 Kit-ов и почти 13 тыс. интерфейсов для доступа к ним. Для разработчиков магазин приложений - это возможность получить доступ ко всем пользователям HUAWEI в мире", - прокомментировали в компании.

Подать заявку на участие, а также получить более подробную информацию можно по ссылке https://astanahub.com/l/HMS. Среди основных требований к участникам - иметь готовое приложение, которое будет интегрировано на HMS или быть разработчиком приложений (с портфолио).

Huawei Mobile Services (HMS) разработана в 2019 году, когда по инициативе США сотрудничество компании Google с HUAWEI было ограничено. За год экосистема вошла в тройку самых популярных экосистем в мире, составив компанию Google Play от компании Google и App Store от Apple. 10 сентября 2020 года на общемировой конференции в китайском городе Шенчьжень было объявлено, что платформа HMS является открытой и доступной для всех производителей.

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