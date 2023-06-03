Казахстанский беспилотник "Шагала-М" успешно прошел испытания

Он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казахстан инжиниринг" успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата "Шагала-М", рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.





В ходе обновления БПЛА были улучшены его тактико-технические характеристики, а именно: его скорость, высота и дальность полета.





Председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.





Преимущество в том, что для "Шагала-М" не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты - СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент", - рассказал генеральный директор ТОО "R&D центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов.





В 2023 году в МИИР РК разработаны правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.





В свою очередь в "Казахстан инжиниринг" на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.