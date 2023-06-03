01.06.2023, 10:02 7766
Казахстанский беспилотник "Шагала-М" успешно прошел испытания
Он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казахстан инжиниринг" успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата "Шагала-М", рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
В ходе обновления БПЛА были улучшены его тактико-технические характеристики, а именно: его скорость, высота и дальность полета.
Председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.
Преимущество в том, что для "Шагала-М" не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты - СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент", - рассказал генеральный директор ТОО "R&D центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов.
В 2023 году в МИИР РК разработаны правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.
В свою очередь в "Казахстан инжиниринг" на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.
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24.05.2023, 20:06 21671
С Байконура к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-23"
Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 мая, с 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Выведение "Прогресса МС-23" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура и второй - с кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" этот полет стал 60-м, для кораблей семейства "Прогресс" - 176-м в истории (из них 87 - к МКС).
На "Прогрессе МС-23" доставляются 2491 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.
На "грузовике" отправлено универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос. Для проведения эксперимента "Парус-МГТУ" в корабле находится пусковое устройство со студенческим наноспутником, который предстоит запустить вручную космонавтом в ходе российской внекорабельной деятельности для отработки технологии развертывания солнечного паруса.
Также на "Прогрессе МС-23" доставляется видеоспектральная система для наблюдения земной поверхности в интересах эксперимента "Ураган", перчаточный бокс "Главбокс-С", аппаратура и оборудование для выполнения экспериментов "Асептик", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и "Вампир".
На ракету "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Прогресс МС-23", были нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию первого полета в космос женщины - Валентины Терешковой.
18.05.2023, 20:49 33371
Реактор ИВГ.1М начал работу на низкообогащенном урановом топливе
Это очередное значимое достижение Казахстана в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия
Фото: Минэнергетики РК
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 18 мая исследовательский реактор ИВГ.1М Национального ядерного центра Республики Казахстан начал работу на низкообогащенном урановом (НОУ) топливе после завершения работ по конверсии и оформления всех разрешительных документов, сообщает пресс-служба Минэнергетики.
Реактор был выведен на заданный уровень мощности, все системы реакторной установки отработали в штатном режиме.
Это очередное значимое достижение Казахстана в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Проект является частью совместных усилий РК и США по минимизации использования высокообогащенного урана (ВОУ) и снижения риска незаконного распространения делящихся ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения.
По итогам успешно проведенного первого "рабочего" пуска состоялось заседание круглого стола "Энергетический пуск реактора ИВГ.1М с НОУ топливом: Достижения и перспективы" с участием Министерства энергетики РК, Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в РК, Кыргызстане и Таджикистане Алана Хэмсона, директора офиса по конверсии Национальной администрации по ядерной безопасности США Кристофера Ландерса, представителей посольства США в Казахстане, научных организаций Казахстана и США.
Стороны отметили прогресс в деле конверсии реакторов и минимизации применения высокообогащенного урана в Казахстане, успешность проведенных работ и их высокую научно-техническую значимость. Выполнение работ по конверсии позволило не только получить обновленный реактор с топливом низкого обогащения с улучшенными выходными техническими параметрами, но и значительно улучшить техническое состояние реакторных и вспомогательных систем, а также инфраструктуры комплекса "Байкал-1", расположенного на СИП.
17.05.2023, 19:51 38081
Единая нотариальная система все еще работает некорректно
Нотариусам предлагают получать справки через eGov.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" и председатель Республиканской нотариальной палаты ознакомились с работой нотариусов и удостоверились в работоспособности системы ЕГКН, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В связи с переходом на новую систему единого государственного кадастра недвижимости в первые дни наблюдалась временная некорректная работоспособность услуг по линии недвижимости. Госкорпорация провела необходимые операции и устранила неполадки. Для нас было главным в первую очередь обеспечить бесперебойную работу нотариусов, портала eGov.kz и ЦОНов. Теперь мы подключаем все остальные структуры, задействованные в системе", - сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
На сегодняшний день нотариусы работают в штатном режиме. Единственным моментом осталось подключить справки, которые раньше заказывали через ЕНИС. Сейчас в связи переходом на ЕГКН мы завершаем работы по интеграции систем. Продумано временное решение для того, чтобы нотариусы могли совершать сделки, пока мы не наладим систему. На данный момент нотариусы могут запрашивать справки посредством сервиса запроса третьих лиц через портал eGov.kz. По завершении технических работ нотариусы смогут пользоваться привычным для них сервисом. К слову, с 10 мая было принято 8114 заявлений от ЕНИС, из них исполнено 4367", - добавила председатель РНП Асель Жанабилова.
Отметим, что ЕНИС интегрирована с десятками различных информационных систем, в том числе с ИС ЕГКН. С 5 по 9 мая текущего года были проведены технические работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости".
06.04.2023, 13:30 118886
Whoosh запускает тестирование самокатов с новыми технологиями
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор кикшеринга Whoosh запускает пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями, сообщает пресс-служба компании.
Компания протестирует технологии на самокатах Ninebot последней версии. Устройства будут оснащены дашбордом - новым экраном, реагирующим на события и дающим подсказки пользователю, и модулем компьютерного зрения, который считывает данные среды вокруг самоката и помогает реагировать на них. Арендовать такой самокат для поездки сможет любой пользователь через приложение Whoosh.
Тестирование технологий начнется в Москве в 2023 году. До 200 самокатов будут работать в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и протестировать разные алгоритмические модели: различные скоростные зоны, покрытия, инфраструктуру взаимодействия с объектами окружающей среды.
По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 годах.
Мы видим перспективу развития микромобильности именно в совершенствовании технологий и работе с данными. Самокат должен стать смарт-устройством, которое не просто доставляет пользователя из пункта А в пункт Б, но помогает ему при поездке, делает опыт использования нативным и понятным. Эти разработки - еще один большой шаг в развитии микромобильного транспорта, который поможет нам лучше понимать пользователя и работать с безопасностью поездок, комфортом использования сервиса. Мы запустили пилотную эксплуатацию на базе самой современной модели самоката, чтобы проанализировать, как технологии покажут себя в разных городских условиях. Мы сосредоточены на создании работающих технологий, которые будем внедрять в модель самоката собственной разработки в будущем", - заявил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.
Отмечается, что дашборд размещен на руле самоката, его задача - стать новым каналом взаимодействия устройства с пользователем, заменив смартфон. На дашборде будут выводиться понятные графические и текстовые сигналы, помогающие при поездке: подсказки по эксплуатации самоката, помощь в парковке, маршрут поездки и навигация. Сигналы на дашборде будут видны при любых погодных условиях. Экран износостойкий и вандалоустойчивый.
С помощью технологии компьютерного зрения, внедренной в самокат, компания планирует глубже анализировать поведение пользователей, собирать обезличенные данные и сценарии реагирования на окружающую среду при поездках. Вместе с другими направлениями аналитики (аналитика поездок вдвоем, анализ дорожного покрытия и наиболее популярных маршрутов) эти данные помогут Whoosh развивать операционные процессы. Модуль компьютерного зрения будет распознавать движение в местах большого скопления людей и подавать пользователю сигналы о снижении скорости. Технология также будет реагировать на пересечение пешеходных переходов сигналом "необходимо спешиться" и советовать приоритетные маршруты для движения на самокате
30.03.2023, 08:07 137721
Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей
Системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации Future of Life.
Свои подписи под обращением поставили глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также некоторые эксперты в области ИИ, сообщает РИА Новости.
Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной… Если такая приостановка не может быть быстро сделана, правительства должны вмешаться и ввести мораторий", - говорится в тексте.
В письме утверждается, что, согласно результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества.
Отмечается, что лаборатории и специалисты должны использовать предложенный перерыв для создания и внедрения набора протоколов безопасности для более мощных систем.
Авторы обращения также призвали разработчиков ИИ наладить сотрудничество с политиками для создания системы управления в этой области. Речь идет о новых регулирующих органах, надежной системе проверки и сертификации, а также контроле более продвинутых систем ИИ.
Как отмечают в письме эксперты, сейчас необходимый контроль не обеспечивается и лаборатории пытаются обогнать друг друга, разрабатывая все более мощные системы, чье поведение не могут предсказать даже создатели.
28.03.2023, 21:09 143186
Эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана
На первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 28 марта, в Астане эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана (INIR). Закрытие работы миссии - 31 марта, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Миссию МАГАТЭ представляют эксперты секции по развитию ядерной инфраструктуры Мехмет Джейхан и Тибо Рейсет, а также внешний эксперт из Великобритании Стивен Мортин.
В работе миссии также участвуют представители казахстанской стороны - МЭ, МЭПР, АО "Казатомпром", ТОО "КАЭС", НЯЦ, ИЯФ и НТЦ БЯТ.
В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ на первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана, которая является важным инструментом по разработке и внедрению безопасного, надежного и устойчивого использования ядерной энергии.
В ноябре 2022 года Центр по обогащению урана выполнил первую поставку в Казахстан обогащенного урана, предназначенного для казахстанско-китайского завода "Ульба-ТВС" по производству ядерного топлива для реакторов китайских АЭС.
13.03.2023, 08:30 168901
С космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Протон-М"
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 02.13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту", - говорится в сообщении.
Это четвертый пуск российских ракет космического назначения в 2023 году. Для "Протона-М" данный полет стал 115-м, для "Бриза-М" - 107-м в истории.
Ракета-носитель и разгонный блок изготовлены государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос").
Ракета-носитель "Протон-М" используется с 2001 года для выведения полезных нагрузок на различные околоземные орбиты и отлетные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ. За два десятилетия эксплуатации она прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить ее энергомассовые и экологические характеристики. Сегодняшний пуск стал 429-м для ракет семейства "Протон" с 1965 года.
03.03.2023, 18:06 183426
Казахстанцы смогут подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности самостоятельно
Фото: Правительство для граждан
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Сегодня был представлен инновационный проект терминала документирования.
По словам министра цифры РК Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.
Ранее для того, чтобы подать заявку, клиенту приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь благодаря терминалу документирования процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется", - отметил министр.
Услуга по получению паспорта и удостоверения личности является одной из самых популярных в Казахстане.
За прошлый год более 2,3 миллиона граждан обратились в ЦОНы за оказанием услуги. Для оптимизации обслуживания граждан, сокращения времени приема госкорпорацией установлен терминал, позволяющий самостоятельно подать заявку на получение документов. На сегодняшний день четыре терминала установлены в ЦОНе города Астаны.
Подчеркивается, что в дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.
Мы стремимся к полному безбумажному оказанию государственных услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в ЦОН, могли получить услугу быстро и качественно. Кроме того, при разработке терминала учтены все риски и обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
Отмечается, что, для того чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо самостоятельно заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду через БВУ.
Кроме того, госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности - 690 тенге.
После подачи заявки через терминал услугополучателю необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.
Ранее сенаторы предлагали снизить госпошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним.
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