Китайский космический корабль "Тяньчжоу-2" пристыковался к модулю на орбите

ПЕКИН. 30 МАЯ - Китайский космический корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с модулем орбитальной станции "Тяньхэ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным агентства Синьхуа , в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая сообщили, что весь процесс стыковки длился примерно восемь часов.

Запуск "Тяньчжоу-2" состоялся 29 мая с космодрома Вэньчан, расположенного на побережье южной островной провинции Хайнань. Грузовик доставила в космос ракета-носитель "Чанчжэн-7 Y3". На борту корабль принес оборудование и топливо.

Тяньхэ" вывела на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-5B" в конце апреля. Это базовый модуль будущей национальной космической станции Китая. Он стал самым крупным космическим аппаратом, который был создан в КНР: длина модуля составляет 16,6 метра, диаметр - 4,2 метра. В нем будет находиться жильё для космонавтов, а также центр контроля и управления.

Развернуть станцию планируют к 2022 году. Это будет уже третья орбитальная станция. Предыдущую вывели в сентябре 2016 года, а первую - в 2011. В марте 2019 года "Тяньгун-2" свели с орбиты и затопили.

Китай планирует завершить проверку ключевых технологий и строительство космической станции на орбите путем многократных запусков в течение двух лет.

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