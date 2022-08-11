Лишь 2-3% казахстанских лабораторий используют современное оборудование - эксперт

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Из 944 казахстанских аккредитованных лабораторий лишь пара десятков используют современное испытательное оборудование, сообщил сегодня на брифинге руководитель департамента методологии и нормирования Национального центра аккредитации Алмат Орынгалиулы.
Из 944 аккредитованных лабораторий максимум только пара десятков лабораторий могут продемонстрировать преимущества по применению современного испытательного оборудования и ориентированность по проведению работ на уровне требований стран - импортеров казахстанской продукции", - рассказал о проблеме спикер, выступая на площадке СЦК.
В этом, по его словам, причина того, что казахстанскую продукцию часто не допускают на территорию зарубежных стран.
Результаты испытания, проведенные в РК, не соответствовали результатам испытаний зарубежных лабораторий", - отметил спикер.
Он подчеркнул, что в испытаниях нуждается любая продукция: от еды до бытовой химии.
От их результатов зависит качество нашей жизни", - заявил эксперт.
Между тем казахстанские лаборатории не соответствуют современным требованиям.
На текущий момент 60% оборудования производства России; 30% оборудования - старше 15 лет; имеются даже образцы 1960-70 годов производства", - сообщил Орынгалиулы.
По его словам, как правило, все работы ведутся ручным методом, а давно пора вести их автоматизированным.
Для модернизации необходимо актуализировать методы испытания, в которых устанавливаются минимальные требования к точности, погрешности оборудования. Если они будут повышены, тогда за этим последует модернизация. Модернизация должна проходить постепенно, с учетом того, что оборудование дорогое, - одномоментная модернизация невозможна. Необходимо как минимум 5-10 лет", - отчитался спикер.