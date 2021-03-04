Магистранты КазНУ разработали портативное устройство, измеряющее уровень загрязненности воздуха

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - Магистранты КазНУ имени аль-Фараби разработали новое устройство, которое измеряет уровень загрязненности воздуха и в режиме реального времени сканирует качество воздуха, передает Kazakhstan Today.

Уникальный прибор был создан в лаборатории компьютерных наук при НИИ "Механики и математики" КазНУ совместно с индустриальным партнером ТОО "DigitalAlem". Молодые ученые работали над новым проектом около полутора лет и презентовали общественности собственную систему мониторинга окружающей среды. Ноу-хау представляет из себя небольшое устройство, которое анализирует уровень загрязнения воздуха, подключается посредством Bluetooth к телефону пользователя и передает данные на сервер. Прибор также определяет местоположение человека. Он весит 150 граммов, работает на батарейках и его можно заряжать через сеть.

По предварительным подсчетам магистрантов, себестоимость устройства составляет более тридцати тысяч тенге. Заведующий лабораторией компьютерных наук Едиль Нурахов так объяснил принцип работы прибора:

Разработанные нами модули с помощью различных датчиков осуществляют забор воздуха и передают данные на сервер посредством GSM/GPRS передатчика. Сервер хранит данные в виде структурированной базы данных. Они обрабатываются математическими моделями, которые позволяют визуализировать экологическую картину города на карте, определять динамику загрязнения и делать прогнозы на дальнейшее изменения с учетом различных факторов".

Молодые ученые КазНУ отмечают, что новое изобретение сегодня, когда уровень загрязнения в Алматы очень высок, актуально как никогда. И найдет своего потребителя в лице жителей города и представителей бизнеса. Горожане с помощью портативного устройства смогут определять экологический фон в помещениях или района города, а предприниматели смогут выбрать бизнес-ниши, чтобы сформировать перечень эко-продуктов.

Разработчики нового устройства подчеркнули, что в рамках концепции "SmatrSiti", используя новое устройство, можно разработать эффективный инструмент для сохранения экологии города.

Напомним, Минэкологии планирует мониторить деятельность крупных загрязнителей окружающей среды.

В конце февраля стало известно, что Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.

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