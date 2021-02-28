Минэкологии планирует мониторить деятельность крупных загрязнителей окружающей среды

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время отчетной встречи перед отраслевым Общественным советом обозначил важность принятия системных мер в отношении крупных загрязнителей, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане работает порядка 8-10 ТЭЦ и действует 4-5 крупных предприятий, которые осуществляют значительные выбросы в атмосферу. Необходимо сфокусировать все усилия на них. На сегодня нами уже определены комплексные меры в данном направлении", - отметил министр.

Глава ведомства также проинформировал совет об итогах прошлого года и назвал основные задачи на текущий год. Среди итогов - принятие Экологического кодекса в новой редакции, утверждение Дорожных карт по улучшению экологической ситуации в регионах в 16 регионах, внедрение механизма энергетической утилизации отходов "Waste to Energy" и другие.

В 2021 году мы ставим задачи по разработке подзаконных актов Экокодекса, утверждение нацпроекта "Жасыл Казакстан", утверждение Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, проведение природоохранных акций. И это лишь часть запланированных мер", - озвучил Магзум Мирзагалиев.

Отвечая на вопрос исполнительного директора ОЮЛ "Коалиция за "зеленую" экономику и развитие G-GLOBAL" Асхата Сулейменова касательно основных задач национального проекта "Жасыл Казакстан", Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что будет включен ряд индикаторов.

Если говорить о новом Экокодексе, то он охватывает системные меры, результат которых будет виден с течением определенного времени, так как это целый комплекс мер по переводу производства на "зеленые рельсы". Сейчас же в рамках "Жасыл Казакстан" важно предусмотреть сопутствующие системные задачи, определить наиболее острые проблемы. Это и решение вопросов качества воздуха, масштабное озеленение, экономия воды, уменьшение сбросов и другие", - добавил министр.

Кроме того, были рассмотрены вопросы посадки 2 млрд деревьев в Казахстане, меры по увеличению площади орошаемых земель. Министр также разъяснил нормы нового Экологического кодекса.

По итогам заседания отчет министра был одобрен членами общественного совета.

Отметим, в состав Общественного совета по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов входят общественные деятели, руководители экологических ассоциации Казахстана, ученые, экологи, представители госорганов.









Алматы входит в ТОП-5 наиболее загрязненных городов мира. По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа, Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, преобладающим фактором загрязнения воздуха в городе Алматы являются три ТЭЦ и только потом выхлопные газы автотранспорта.





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