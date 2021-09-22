Первый в СНГ электронный портал выплат гарантийного возмещения запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов запускает в пилотном режиме электронный портал выплат гарантийного возмещения, не имеющий аналогов на территории СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Подобные сервисы реализованы в технологически развитых странах: Южной Корее, Финляндии, Тайване; в Канаде и Германии ведутся работы по внедрению онлайн-выплат, сообщается на сайте фонда.

Единая информационная система объединяет реестры вкладчиков всех банков, лишенных лицензии. Это позволяет вкладчику проверить сумму гарантийного возмещения к выплате по депозитам во всех лишенных лицензии (ликвидируемых) банках, а также получить возмещение по ним с помощью одного заявления. Наличие в системе личного кабинета позволяет также самостоятельно отслеживать статус рассмотрения поданного заявления".

За выплатой гарантийного возмещения через электронный портал выплат могут обратиться исключительно владельцы счетов, карточек и депозитов. Заявление подается при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП), далее вкладчику необходимо будет пройти двухфакторную биометрическую идентификацию через видео или SMS-код, отправленный на номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Подробные инструкции доступны на портале.

Прием онлайн-заявлений от вкладчиков будет осуществляться поэтапно. В настоящее время воспользоваться новым сервисом могут вкладчики АО "Казинвестбанк" и АО "Эксимбанк Казахстан".

В фонде напомнили, что представителям по доверенности, наследникам и иным правообладателям вкладчиков АО "Казинвестбанк" и АО "Эксимбанк Казахстан" для получения возмещения необходимо будет подать письменное заявление в КФГД.

В ближайшее время подача заявлений через электронный портал выплат станет доступна и для вкладчиков других банков, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций: АО "Delta Bank", АО "Qazaq Banki", АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "Банк Астаны"".

Вкладчикам АО "Валют-Транзит Банк" за получением гарантийного возмещения необходимо обратиться в КФГД или ликвидационную комиссию банка по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 51/4, телефоны: 8 (721) 299-64-05 (12).

Все замечания и предложения по работе электронного портала выплат можно отправлять на электронный адрес [email protected] КФГД будет признателен вкладчикам за обратную связь и предложения по совершенствованию портала.

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