18.05.2023, 20:49 3746
Реактор ИВГ.1М начал работу на низкообогащенном урановом топливе
Это очередное значимое достижение Казахстана в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия
Фото: Минэнергетики РК
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 18 мая исследовательский реактор ИВГ.1М Национального ядерного центра Республики Казахстан начал работу на низкообогащенном урановом (НОУ) топливе после завершения работ по конверсии и оформления всех разрешительных документов, сообщает пресс-служба Минэнергетики.
Реактор был выведен на заданный уровень мощности, все системы реакторной установки отработали в штатном режиме.
Это очередное значимое достижение Казахстана в деле укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Проект является частью совместных усилий РК и США по минимизации использования высокообогащенного урана (ВОУ) и снижения риска незаконного распространения делящихся ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения.
По итогам успешно проведенного первого "рабочего" пуска состоялось заседание круглого стола "Энергетический пуск реактора ИВГ.1М с НОУ топливом: Достижения и перспективы" с участием Министерства энергетики РК, Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в РК, Кыргызстане и Таджикистане Алана Хэмсона, директора офиса по конверсии Национальной администрации по ядерной безопасности США Кристофера Ландерса, представителей посольства США в Казахстане, научных организаций Казахстана и США.
Стороны отметили прогресс в деле конверсии реакторов и минимизации применения высокообогащенного урана в Казахстане, успешность проведенных работ и их высокую научно-техническую значимость. Выполнение работ по конверсии позволило не только получить обновленный реактор с топливом низкого обогащения с улучшенными выходными техническими параметрами, но и значительно улучшить техническое состояние реакторных и вспомогательных систем, а также инфраструктуры комплекса "Байкал-1", расположенного на СИП.
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17.05.2023, 19:51 8331
Единая нотариальная система все еще работает некорректно
Нотариусам предлагают получать справки через eGov.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" и председатель Республиканской нотариальной палаты ознакомились с работой нотариусов и удостоверились в работоспособности системы ЕГКН, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В связи с переходом на новую систему единого государственного кадастра недвижимости в первые дни наблюдалась временная некорректная работоспособность услуг по линии недвижимости. Госкорпорация провела необходимые операции и устранила неполадки. Для нас было главным в первую очередь обеспечить бесперебойную работу нотариусов, портала eGov.kz и ЦОНов. Теперь мы подключаем все остальные структуры, задействованные в системе", - сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
На сегодняшний день нотариусы работают в штатном режиме. Единственным моментом осталось подключить справки, которые раньше заказывали через ЕНИС. Сейчас в связи переходом на ЕГКН мы завершаем работы по интеграции систем. Продумано временное решение для того, чтобы нотариусы могли совершать сделки, пока мы не наладим систему. На данный момент нотариусы могут запрашивать справки посредством сервиса запроса третьих лиц через портал eGov.kz. По завершении технических работ нотариусы смогут пользоваться привычным для них сервисом. К слову, с 10 мая было принято 8114 заявлений от ЕНИС, из них исполнено 4367", - добавила председатель РНП Асель Жанабилова.
Отметим, что ЕНИС интегрирована с десятками различных информационных систем, в том числе с ИС ЕГКН. С 5 по 9 мая текущего года были проведены технические работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости".
06.04.2023, 13:30 89136
Whoosh запускает тестирование самокатов с новыми технологиями
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор кикшеринга Whoosh запускает пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями, сообщает пресс-служба компании.
Компания протестирует технологии на самокатах Ninebot последней версии. Устройства будут оснащены дашбордом - новым экраном, реагирующим на события и дающим подсказки пользователю, и модулем компьютерного зрения, который считывает данные среды вокруг самоката и помогает реагировать на них. Арендовать такой самокат для поездки сможет любой пользователь через приложение Whoosh.
Тестирование технологий начнется в Москве в 2023 году. До 200 самокатов будут работать в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и протестировать разные алгоритмические модели: различные скоростные зоны, покрытия, инфраструктуру взаимодействия с объектами окружающей среды.
По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 годах.
Мы видим перспективу развития микромобильности именно в совершенствовании технологий и работе с данными. Самокат должен стать смарт-устройством, которое не просто доставляет пользователя из пункта А в пункт Б, но помогает ему при поездке, делает опыт использования нативным и понятным. Эти разработки - еще один большой шаг в развитии микромобильного транспорта, который поможет нам лучше понимать пользователя и работать с безопасностью поездок, комфортом использования сервиса. Мы запустили пилотную эксплуатацию на базе самой современной модели самоката, чтобы проанализировать, как технологии покажут себя в разных городских условиях. Мы сосредоточены на создании работающих технологий, которые будем внедрять в модель самоката собственной разработки в будущем", - заявил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.
Отмечается, что дашборд размещен на руле самоката, его задача - стать новым каналом взаимодействия устройства с пользователем, заменив смартфон. На дашборде будут выводиться понятные графические и текстовые сигналы, помогающие при поездке: подсказки по эксплуатации самоката, помощь в парковке, маршрут поездки и навигация. Сигналы на дашборде будут видны при любых погодных условиях. Экран износостойкий и вандалоустойчивый.
С помощью технологии компьютерного зрения, внедренной в самокат, компания планирует глубже анализировать поведение пользователей, собирать обезличенные данные и сценарии реагирования на окружающую среду при поездках. Вместе с другими направлениями аналитики (аналитика поездок вдвоем, анализ дорожного покрытия и наиболее популярных маршрутов) эти данные помогут Whoosh развивать операционные процессы. Модуль компьютерного зрения будет распознавать движение в местах большого скопления людей и подавать пользователю сигналы о снижении скорости. Технология также будет реагировать на пересечение пешеходных переходов сигналом "необходимо спешиться" и советовать приоритетные маршруты для движения на самокате
30.03.2023, 08:07 107971
Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей
Системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации Future of Life.
Свои подписи под обращением поставили глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также некоторые эксперты в области ИИ, сообщает РИА Новости.
Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной… Если такая приостановка не может быть быстро сделана, правительства должны вмешаться и ввести мораторий", - говорится в тексте.
В письме утверждается, что, согласно результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества.
Отмечается, что лаборатории и специалисты должны использовать предложенный перерыв для создания и внедрения набора протоколов безопасности для более мощных систем.
Авторы обращения также призвали разработчиков ИИ наладить сотрудничество с политиками для создания системы управления в этой области. Речь идет о новых регулирующих органах, надежной системе проверки и сертификации, а также контроле более продвинутых систем ИИ.
Как отмечают в письме эксперты, сейчас необходимый контроль не обеспечивается и лаборатории пытаются обогнать друг друга, разрабатывая все более мощные системы, чье поведение не могут предсказать даже создатели.
28.03.2023, 21:09 113436
Эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана
На первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 28 марта, в Астане эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана (INIR). Закрытие работы миссии - 31 марта, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Миссию МАГАТЭ представляют эксперты секции по развитию ядерной инфраструктуры Мехмет Джейхан и Тибо Рейсет, а также внешний эксперт из Великобритании Стивен Мортин.
В работе миссии также участвуют представители казахстанской стороны - МЭ, МЭПР, АО "Казатомпром", ТОО "КАЭС", НЯЦ, ИЯФ и НТЦ БЯТ.
В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ на первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана, которая является важным инструментом по разработке и внедрению безопасного, надежного и устойчивого использования ядерной энергии.
В ноябре 2022 года Центр по обогащению урана выполнил первую поставку в Казахстан обогащенного урана, предназначенного для казахстанско-китайского завода "Ульба-ТВС" по производству ядерного топлива для реакторов китайских АЭС.
13.03.2023, 08:30 139151
С космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Протон-М"
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 02.13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту", - говорится в сообщении.
Это четвертый пуск российских ракет космического назначения в 2023 году. Для "Протона-М" данный полет стал 115-м, для "Бриза-М" - 107-м в истории.
Ракета-носитель и разгонный блок изготовлены государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос").
Ракета-носитель "Протон-М" используется с 2001 года для выведения полезных нагрузок на различные околоземные орбиты и отлетные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ. За два десятилетия эксплуатации она прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить ее энергомассовые и экологические характеристики. Сегодняшний пуск стал 429-м для ракет семейства "Протон" с 1965 года.
03.03.2023, 18:06 155166
Казахстанцы смогут подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности самостоятельно
Фото: Правительство для граждан
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Сегодня был представлен инновационный проект терминала документирования.
По словам министра цифры РК Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.
Ранее для того, чтобы подать заявку, клиенту приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь благодаря терминалу документирования процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется", - отметил министр.
Услуга по получению паспорта и удостоверения личности является одной из самых популярных в Казахстане.
За прошлый год более 2,3 миллиона граждан обратились в ЦОНы за оказанием услуги. Для оптимизации обслуживания граждан, сокращения времени приема госкорпорацией установлен терминал, позволяющий самостоятельно подать заявку на получение документов. На сегодняшний день четыре терминала установлены в ЦОНе города Астаны.
Подчеркивается, что в дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.
Мы стремимся к полному безбумажному оказанию государственных услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в ЦОН, могли получить услугу быстро и качественно. Кроме того, при разработке терминала учтены все риски и обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
Отмечается, что, для того чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо самостоятельно заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду через БВУ.
Кроме того, госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности - 690 тенге.
После подачи заявки через терминал услугополучателю необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.
Ранее сенаторы предлагали снизить госпошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним.
02.03.2023, 14:28 159986
Хакеры требовали биткоины от государственного ведомства РК
Один из персональных компьютеров был зашифрован полностью, а системные логи очищены
Фото: vietnews.ru
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Хакеры требовали биткоины от государственного ведомства Республики Казахстан, сообщает Государственная техническая служба.
В одной из организаций квазигосударственного сектора Казахстана обнаружено заражение сети вирусом-шифровальщиком. Для дешифровки злоумышленники потребовали выплату в биткоинах", - проинформировали в пресс-службе.
Специалистами было установлено, что один из персональных компьютеров был зашифрован полностью, а системные логи очищены.
Для всех пользователей организации была создана лишь одна учетная запись - "X". С помощью перебора паролей, используя протокол RDP (протокол удаленного рабочего стола от Microsoft), злоумышленник получил доступ к инфраструктуре и удалил антивирусное программное обеспечение на каждой рабочей станции. После удаления антивирусного ПО на все устройства был загружен шифровальщик", - добавили в ГТС.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт ОДКБ.
01.03.2023, 21:37 161916
В Жетысуской области с участием инвесторов из Саудовской Аравии построят ветроэлектростанцию
Начать строительство планируется в 2025 году
Фото: пресс-служба Минэнерго РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова совместно с председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Казахстанская делегация встретилась с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом и с руководствами крупных компаний, таких как Saudi Aramco, SABIC и ACWA Power.
В ходе встречи в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение о принципах по реализации проекта по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) между Министерством энергетики РК, АО "Самрук-Казына" и ACWA Power.
Подписанное соглашение направлено на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт в Жетысуской области (Джунгарские Ворота), начать строительство планируется в 2025 году.
Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных концепцией перехода Казахстана к "зеленой" экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию "зеленой" электроэнергии в стране.
Также в рамках встречи были обсуждены вопросы реализации и развития нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, в том числе дальнейшего развития ВИЭ.
По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность подписания межведомственного соглашения с определением совместных перспективных направлений для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.
Напомним, 8 декабря 2022 года в Астане и Пекине одновременно состоялась конференция по развитию в Казахстане возобновляемых источников энергии. В рамках конференции был обнародован отраслевой исследовательский доклад о перспективах сотрудничества Китая и Казахстана в сфере "зеленой" энергетики. В докладе систематически рассматривается история развития сектора "зеленой" энергетики Казахстана и китайско-казахстанского сотрудничества, начиная от развития "зеленых" источников энергии в РК и заканчивая преимуществами технологий "зеленой" энергетики Китая и его инвестиционного опыта. Кроме того, в документе освещаются широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем.
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