Робот-сварщик приступил к работе на Кентауском трансформаторном заводе

Кентау. 12 октября. Kazakhstan Today - На предприятии АО "Кентауский трансформаторный завод" запущен японский робот-сварщик Yaskawa Motoman, который может работать одновременно за 6 человек, передает Kazakhstan Today.

Робот предназначен для увеличения качества сварных швов и повышения производительности предприятия. Сварку, на которую обычный человек тратит 8 часов, он может обеспечить за 20 минут, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Это первый робот-сварщик в Казахстане. Идея создания робота принадлежит Японии. Однако изобрели его в Швеции, а разработали и внедрили программу в производство в Украине. Для работы с роботом три специалиста Кентауского завода прошли стажировку в Украине.

Кентауский трансформаторный завод - ведущий казахстанский производитель трансформаторного оборудования широкого применения, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс и жилищно-коммунальный сектор. Продукция, выпускаемая заводом, отвечает международным стандартам качества и безопасности. За прошедшие года перечень продукции завода достиг более 400 наименований. Рекомендуемый срок технической эксплуатации трансформаторов составляет 25 лет, но фактически при правильной эксплуатации и своевременном сервисном обслуживании трансформатор бесперебойно работает 40-50 лет.

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