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Соцсеть LinkedIn разблокировали в Казахстане

29.07.2021 5995
Соцсеть LinkedIn разблокировали в Казахстане
ФОТО: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Казахстане разблокировали социальную сеть для деловых контактов LinkedIn, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О разблокировке рассказали в Министерстве информации и общественного развития страны. По данным ведомства, после полученного от них уведомления администрация соцсети удалила противоправный контент.
 

Администрация LinkedIn рассмотрела ранее направленное МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Казахстана в материалах, размещенных на площадке LinkedIn. Представители LinkedIn требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент. Министерство приняло меры по восстановлению доступа к интернет-ресурсу для казахстанских пользователей", - объяснили в ведомстве.

 
Напомним, что о блокировке доступа к социальной сети в Казахстане стало известно 27 июля. Профильное министерство объяснило, что обнаружило нарушения законодательства РК - рекламу онлайн-казино и фейковые аккаунты от имени реальных людей, не являющихся их владельцами.
 

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