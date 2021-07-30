Соцсеть LinkedIn разблокировали в Казахстане

ФОТО: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
О разблокировке рассказали в Министерстве информации и общественного развития страны. По данным ведомства, после полученного от них уведомления администрация соцсети удалила противоправный контент.
Администрация LinkedIn рассмотрела ранее направленное МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Казахстана в материалах, размещенных на площадке LinkedIn. Представители LinkedIn требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент. Министерство приняло меры по восстановлению доступа к интернет-ресурсу для казахстанских пользователей", - объяснили в ведомстве.
Напомним, что о блокировке доступа к социальной сети в Казахстане стало известно 27 июля. Профильное министерство объяснило, что обнаружило нарушения законодательства РК - рекламу онлайн-казино и фейковые аккаунты от имени реальных людей, не являющихся их владельцами.
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