17.08.2023, 21:22 7511
Станция "Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о кратере Зееман
Фото: telegram/ Госкорпорация Роскосмос
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Москва. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Земли - Луны, провела съемку лунной поверхности, сообщает госкорпорация Роскосмос.
На снимке - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", - проинформировали в Роскосмосе.
Подчеркивается, что невидимый с Земли кратер Зееман - уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна.
Отмечается, что полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".
Напомним, 11 августа стало известно, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный.
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12.08.2023, 14:26 21581
Китайские ученые заявили о прорыве в технологии лазерного оружия
Речь идет о системе охлаждения, которая позволяет лазеру работать долго и без перебоев
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Пекин. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские военные ученые заявили о создании прорывной системы охлаждения для лазерного оружия.
Система охлаждения позволяет лазеру работать долго и без перебоев. Без нее лазерный луч из-за нагрева воздуха вокруг него терял точность и производительность", - цитирует РБК газету South China Morning Post, которая в свою очередь ссылается на статью исследователей, опубликованную в китайском научном журнале Acta Optica Sinica.
Это огромный прорыв в улучшении характеристик высокоэнергетических лазерных систем", - заявила команда ученых под руководством специалиста по лазерному оружию Юаня Шэнфу в своей статье.
SCMP пишет, что лазерное оружие является "желанным для вооруженных сил по всему миру", так как способно "поражать со скоростью света и не требует дорогостоящих боеприпасов". Лазер генерирует высокоэнергетический луч в процессе стимулированного излучения, которое происходит за счет возбуждения атомов или молекул в газовой или кристаллической среде до состояния с более высокой энергией. Возвращаясь в свое основное состояние, эти атомы или молекулы испускают фотоны, которые и используются для создания лазерного луча.
Направление луча задается с помощью зеркал или линз, причем система должна быть высокоточной, иначе произойдет отклонение луча от заданного курса. Однако луч, проходящий через воздух, нагревает содержащиеся в нем газы, что создает турбулентный поток. Это может привести к рассеиванию луча и снижению его точности. Кроме того, из-за нагрева газа могут портиться зеркала и линзы. Все это снижает эффективность лазерного оружия", - пишет сайт.
Для избежания подобных последствий и была разработана система охлаждения. Как пишет газета, технология позволяет полностью устранить выделяемое вредное тепло. Таким образом, выделение луча может "поддерживаться в течение неопределенного времени". Система состоит из источника воздуха, теплообменника, средств регулирования расхода газа, его впрыска и всасывания. Были проведены испытания ее эффективности.
SCMP добавляет, что лазерное оружие может использоваться Китаем для выведения из строя беспилотников, ракет и самолетов. Кроме того, некоторые военные ученые предполагают, что Пекин намерен применять его против космических спутников, например Starlink компании SpaceX Илона Маска.
11.08.2023, 17:13 24701
Российская лунная миссия стартовала с космодрома Восточный
Посадка на лунную поверхность ожидается 21 августа
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Москва. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.10 по московскому времени, сообщает Big Asia со ссылкой на Роскосмос.
Сейчас аппарат взят на управление, 16 августа он выйдет на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается его мягкая посадка.
Основная задача "Луны-25" - отработка технологии мягкой посадки. "Луна-25" может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов и также исследовать, как на поверхность Луны влияют космические лучи и электромагнитные излучения", - говорится в информации.
По данным Роскосмоса, "Луна-25" оснащена несколькими камерами, которые снимут посадку, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. Станция сможет проводить заранее запрограммированную съемку и делать снимки по команде с Земли.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что задачи миссии носят мирный характер.
Пуск "Союза" с "Луной" стал третьим в этом году с космодрома Восточный.
Индийская организация космических исследований (ISRO), которая на днях также запустила миссию на Луну, направила Роскосмосу поздравления с успешным запуском. В ведомстве отметили, что Луна станет местом пересечения космических программ Индии и РФ.
Индийская лунная станция "Чандраян-3" уже достигла окололунной орбиты и сделала первые снимки. Посадка модуля запланирована на 23 августа.
18.07.2023, 13:46 56691
В июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С использованием оборудования "Единый шлюз доступа к интернету" (ЕШДИ) в июне текущего года заблокировано свыше 29 млн кибератак. Об этом сообщили в АО "Государственная техническая служба".
Отмечается снижение количества инцидентов информационной безопасности, в особенности инцидентов типа ВПО (на 41,45% по сравнению с предыдущим отчетным периодом) и ботнет (на 46,81% по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наиболее распространенными типами ботнета за отчетный период стали - Mozi.Botnet, njRAT.Botnet и Lethic.Botnet", - сообщили в техслужбе.
В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета на наличие угроз и инцидентов информационной безопасности обнаружен ряд уязвимостей, которые несут риски компрометации и доступа к данным.
К примеру, выявленная уязвимость CWE-521: Weak Password Requirements, использует ненадежный пароль сервера, что облегчает злоумышленникам компрометацию учетных данных. А уязвимость CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor несет потенциальные риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Для устранения в производственной среде необходимо отключать режим отладки, поскольку он приводит к раскрытию информации о веб-приложениях", - говорится в сообщении.
Во избежание возможных рисков и угроз ИБ службой выработаны рекомендации и проведены мероприятия по оповещению посредством электронной почты собственников/владельцев ИР и IP-адреса, по которым выявлены уязвимости.
В службе напомнили, что соблюдение парольной политики (использовать цифры, специальные символы, буквы верхнего и нижнего регистра, соблюдать требования по длине - не менее 8 символов, а также регулярно менять пароль) способствует защите ваших данных.
Как сообщалось ранее, за четыре месяца 2023 года техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.
Киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в РК.
17.07.2023, 19:49 60346
Ученые зафиксировали три сильные вспышки на Солнце
Одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи
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Москва. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщает РИА Новости.
В Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова сообщили, что в 11.26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 18.08 мск и 20.46 мск произошли еще две вспышки М1.8 и М4.0 соответственно.
Ученые прогнозируют 16-17 июля "вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий КВ-радиосвязи.
Напомним, пользователи мобильной связи Kcell в понедельник, 17 июля, утром пожаловались на проблемы со связью. В компании подтвердили перебои со связью в некоторых городах Казахстана.
Справка: вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
29.06.2023, 11:48 93241
В Китае первый полет совершил летающий автомобиль GOVE
Во время презентации новинка вертикально поднялась на высоту 18 метров
Фото: Кадр из видео
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Пекин. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китайской Народной Республке первый полет совершил летающий автомобиль GOVE.
Революционную разработку представил автопроизводитель Guangzhou Automobile Group, сообщает bigasia.ru.
Во время презентации новинка вертикально поднялась на высоту 18 метров, а затем плавно начала полет.
Пока это концепт модели под названием GOVE. Он состоит из двух частей - одноместного дрона с шестью винтами и четырехколесного шасси, которое служит зарядным устройством для летательного аппарата.
Летающий автомобиль имеет продуманную систему питания с несколькими резервными конструкциями. Даже если один силовой агрегат выйдет из строя, дрон сможет с легкостью продолжить полет. GOVE также оборудован системой распознавания препятствий", - заявил директор исследовательского института GAC Ву Цзянь.
06.06.2023, 11:03 141381
Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, Министерством цифровизации, РГП "ИПЦ" и АО "НИТ" запустили новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz.
Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире или прописать других людей в своей квартире. Также собственник может самостоятельно выписать тех, кто уже не проживает у него. Если вы не собственник жилища и хотите прописаться у кого-то, то необходимо ввести ИИН собственника и сервис сам запросит его согласие.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: "Мы продолжаем добавлять новые сервисы в суперприложение Kaspi.kz. Наши любимые клиенты могут переоформить автомобиль, обновить водительские права, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и решить много других повседневных задач легко и просто с экрана своего мобильного телефона. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, и также другим государственным органам за успешную совместную работу. Мы вместе улучшаем жизнь казахстанцев, делая государственные услуги еще более удобными и доступными для каждого казахстанца".
МВД продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению главы государства.
Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности МВД особое внимание обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны на смартфонах. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договоры, ждать определенное время", - сообщили в МВД.
Популярность услуг в мобильных приложениях БВУ растет ежегодно, - отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП РК. - К примеру, за прошлый год свыше 1 млн услуг были получены через внешние платформы. В целом вывод госуслуг в мобильные приложения банков второго уровня направлен на повышение удобства получения госуслуг и обеспечение их доступности. Сегодня мы выводим одну из наиболее популярных услуг - "Регистрация по месту жительства" в приложение Kaspi.kz. Теперь прописаться по месту жительства либо выписать кого-либо из своей недвижимости будет возможно через приложение Kaspi.kz. Совместная работа Министерства, БВУ и заинтересованных госорганов будет продолжена в данном направлении".
Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас, не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.
01.06.2023, 10:02 152271
Казахстанский беспилотник "Шагала-М" успешно прошел испытания
Он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казахстан инжиниринг" успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата "Шагала-М", рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
В ходе обновления БПЛА были улучшены его тактико-технические характеристики, а именно: его скорость, высота и дальность полета.
Председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.
Преимущество в том, что для "Шагала-М" не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты - СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент", - рассказал генеральный директор ТОО "R&D центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов.
В 2023 году в МИИР РК разработаны правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.
В свою очередь в "Казахстан инжиниринг" на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.
24.05.2023, 20:06 164586
С Байконура к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-23"
Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 мая, с 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Выведение "Прогресса МС-23" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Это был седьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе пятый - с Байконура и второй - с кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" этот полет стал 60-м, для кораблей семейства "Прогресс" - 176-м в истории (из них 87 - к МКС).
На "Прогрессе МС-23" доставляются 2491 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.
На "грузовике" отправлено универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос. Для проведения эксперимента "Парус-МГТУ" в корабле находится пусковое устройство со студенческим наноспутником, который предстоит запустить вручную космонавтом в ходе российской внекорабельной деятельности для отработки технологии развертывания солнечного паруса.
Также на "Прогрессе МС-23" доставляется видеоспектральная система для наблюдения земной поверхности в интересах эксперимента "Ураган", перчаточный бокс "Главбокс-С", аппаратура и оборудование для выполнения экспериментов "Асептик", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и "Вампир".
На ракету "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Прогресс МС-23", были нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию первого полета в космос женщины - Валентины Терешковой.
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