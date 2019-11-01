В Баку прошёл третий Евразийский день инноваций Huawei

Баку. 31 октября. Kazakhstan Today - В Баку в ходе Евразийского дня инноваций компании Huawei обсудили пути наращивания темпов развития цифровой экономики Евразийского региона, передает Kazakhstan Today.

23 октября в столице Азербайджана Баку прошёл третий Евразийский день инноваций Huawei. В нынешнем Дне инноваций, темой которого стало "Выстраивание полностью взаимосвязанной интеллектуальной Евразии", приняли участие более 200 гостей, включая сотрудников всемирно известных аналитических центров, экспертов, учёных, представителей СМИ и партнёров из индустрии ИКТ в регионе. Они совместно обсудили пути наращивания развития цифровой экономики в Евразийском регионе, а также продемонстрировали применение инновационных технологий, например, 5G, облачных вычислений и других, в таких сферах, как государственные услуги, энергетика, образование и транспорт, рассчитывая с помощью данной платформы ускорить высококачественное развитие цифровой экономики в Евразийском регионе.

Уделяя большое внимание инвестициям в фундаментальные исследования, Huawei придерживается курса на открытые инновации

В 2019 году Huawei заняла 61-е место среди 500 крупнейших компаний мира. Понадобилось немалое количество факторов, чтобы совершить это превращение из небольшого частного предприятия 32 года назад в компанию из списка Fortune 500. Но ключом к успеху стал долгосрочный фокус на инвестировании в исследования и разработки. Huawei придаёт большое значение технологическим инновациям и исследованиям и неуклонно отчисляет на R&D не менее 10%, а в последние годы около 15% годовой выручки. В 2018 году Huawei вложила в исследования и разработки $14,8 млрд, заняв 5-е место в мировом рейтинге 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, а накопленные расходы Huawei в этой сфере за последние десять лет превысили $73 млрд. Исследования и разработки - это не спринт, а марафон, так что раз зайдя на дистанцию, с неё уже нельзя сходить. В течение следующих нескольких лет Huawei постепенно увеличит годовой расход на R&D на $15-20 млрд. Соответственно, ежегодное количество заявок на патенты и количество лицензий Huawei продолжит расти. Компания упорно придерживается курса на то, чтобы "ставить клиентов во главу угла", и, ориентируясь на их потребности, с помощью инновационных продуктов и решений помогает клиентам повысить рентабельность и неустанно создаёт ценность для клиентов.

Мобильный Интернет, порожденный технологиями 3G и 4G, глубоко изменил жизнь людей. В свою очередь, связь 5G не только фокусируется на общении между людьми, но ещё больше направлена на подключение материальных объектов к Сети с предоставлением скорости доступа оптоволоконного порядка, сверхнизкой задержкой, массовыми соединениями и сверхвысокой ёмкостью. Технология 5G получит новые применения в самых разных отраслях и приведёт общество всего мира к состоянию полной взаимосвязанности. Huawei продолжает лидировать в технологическом развитии отрасли 5G. Будучи единственным поставщиком в отрасли, который может предоставить комплексные решения 5G, Huawei заключила более 60 коммерческих контрактов и отгрузила 400 000 базовых станций, находясь далеко впереди по конкурентоспособности решений и объёму поставок.

Huawei в полной мере использует глобальные инновационные ресурсы, идёт по пути открытых инноваций и привлекает профессиональные кадры со всего мира для проведения совместной исследовательской работы, помогая ученым стать маяком, озаряющим мир и одновременно дающим свет Huawei. Компания Huawei сотрудничает с более чем 300 университетами и более чем 900 исследовательскими структурами по всему миру для реализации 7840 проектов с инвестициями в $1,8 млрд и подписала более 1000 контрактов на внешнее сотрудничество в области R&D. В то же время мы твёрдо верим, что уважение и защита прав интеллектуальной собственности - это необходимый путь для осуществления инноваций. Благодаря лицензированию интеллектуальной собственности или кросс-лицензированию мы делимся своими собственными правами интеллектуальной собственности с миром и активно продвигаем коммерциализацию инновационных достижений. Мы публикуем многие результаты исследований в виде статей. Каждый год мы передаём большое количество технических проектов и кодов Международной организации по стандартизации и сообществу открытого исходного кода, чтобы ускорить развитие отрасли.

С помощью постоянных вложений и инноваций мы стимулируем устойчивое развитие

Непрерывные инвестиции сделали Huawei одним из крупнейших в мире патентообладателей. К концу 2018 года было получено 87 805 патентов. Инновационные возможности и достижения Huawei широко признаны во всей отрасли, и Huawei также активно по различным каналам передаёт эти результаты на нужды производства и общества. Рука об руку с партнёрами Huawei предоставляет инновационное и безопасное сетевое оборудование для операторов связи, снабжает промышленных клиентов открытыми, гибкими и безопасными продуктами инфраструктуры ИКТ, а также оказывает стабильные и надёжные, безопасные, а также устойчиво эволюционирующие облачные услуги клиентам в соответствующей сфере. К концу 2018 года более 500 операторов по всему миру, 211 компаний из мировых топ-500 и 48 компаний из мировых топ-100 выбрали Huawei в качестве партнёра в сфере цифровой трансформации. Мы работаем над устранением цифрового разрыва и стремимся сделать так, чтобы технологические достижения могли приносить благо каждому человеку, каждой семье, каждой организации.

Согласно данным МСЭ и GSMA, 66,3% домохозяйств во всем мире до сих пор не имеют доступа к Интернету, около половины населения по-прежнему не может подключиться к Интернету, а у 2 млрд человек нет возможности воспользоваться хорошими услугами мобильной широкополосной связи, включая и большое число городских жителей. Huawei стремится устранить цифровой разрыв в масштабах всего мира и за счёт постоянных инноваций делать технологии проще, удобнее и материально доступнее, чтобы ещё больше людей могли получить дивиденды от цифровизации и интеллектуализации и чтобы принести людям безгранично яркую жизнь и ещё больше возможностей.

Доводя технологии до совершенства, мы с помощью инновационных технологий открываем путь к ещё более прекрасному интеллектуальному миру

Используя инструменты ИИ, такие как распознавание изображений и оптическое распознавание символов, приложение StorySign переводит популярные детские книги на язык жестов, создавая для глухонемых детей возможность читать.

Развёрнутое компанией Rainforests во влажных тропических лесах Коста-Рики оборудование на солнечной энергии для мониторинга звуков леса покрывает 2500 квадратных километров тропических лесов. Используя масштабные возможностями хранения данных и интеллектуального анализа Huawei Cloud, оно осуществляет обработку и точную идентификацию сложных звуковых сигналов тропического леса в режиме реального времени, мгновенно распознавая шум бензопил и грузовиков, чтобы предотвратить незаконную вырубку.

Помощь незащищённым социальным группам, защита планеты Земля и достижение гармоничного развития между человеком и природой являются актуальными темами, к которым приковано внимание всех слоёв общества. Приложения, сочетающие в себе возможности 5G, облачных технологий, интернета вещей и искусственного интеллекта, прямо сейчас формируют мир, где мириады вещей способны к восприятию, взаимосвязаны между собой и интеллектуальны. Интеллектуальный мир приходит к каждому рядовому человеку, каждому крупному и малому предприятию, каждой отрасли. Благодаря совершенствованию технологий мир становится всё прекраснее.

День инноваций Huawei проводится с 2013 года. География мероприятия охватила Лондон, Милан, Мюнхен, Париж, Сингапур, Сидней и другие города. С 2017 года День инноваций Huawei переместился в Евразию и уже побывал в таких городах, как Астана и Ташкент. В нём принимает участие более 200 гостей, включая сотрудников всемирно известных аналитических центров, экспертов, учёных, представителей СМИ и партнёров из индустрии ИКТ в регионе, которые совместно обсуждают пути наращивания развития цифровой экономики в Евразийском регионе, а также демонстрируют применение инновационных технологий, например, 5G, облачных вычислений и др., в таких сферах, как государственные услуги, энергетика, образование и транспорт, рассчитывая с помощью данной платформы ускорить высококачественное развитие цифровой экономики в Евразийском регионе.

Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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