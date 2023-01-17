В Казахстане приостановят телерадиовещание 18 января

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В начале 2023 года в СМИ появились сообщения об утечке персональных данных клиентов сети спортивных магазинов "Спортмастер" из стран СНГ.





Список содержал в себе более 260 000 строк с данными граждан Казахстана. Актуальность данных захватывает период с 15.09.2012 по 18.05.2018 гг. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт, сообщает в пресс-служба АО "Государственная техническая служба".





Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников, начато внутреннее расследование. По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации.





В KZ-CERT отметили, что информацию, полученную в результате утечки, злоумышленники могут использовать в социальной инженерии, а именно при осуществлении звонков и рассылки фишинговых сообщений с целью получения конфиденциальных и банковских данных, к тому же просим обратить внимание, что эту же информацию злоумышленники могут использовать при взломе страниц пользователей в социальных сетях, не подключивших двухфакторную аутентификацию.