16.01.2023, 20:25 2381
В Казахстане приостановят телерадиовещание 18 января
Фото: depositphotos.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 18 января с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сети, сообщает АО "Казтелерадио".
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
Напомним, АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.
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11.01.2023, 19:59 9731
Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина «Спортмастер» утекли в Сеть
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В начале 2023 года в СМИ появились сообщения об утечке персональных данных клиентов сети спортивных магазинов "Спортмастер" из стран СНГ.
Список содержал в себе более 260 000 строк с данными граждан Казахстана. Актуальность данных захватывает период с 15.09.2012 по 18.05.2018 гг. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт, сообщает в пресс-служба АО "Государственная техническая служба".
Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников, начато внутреннее расследование. По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации.
В KZ-CERT отметили, что информацию, полученную в результате утечки, злоумышленники могут использовать в социальной инженерии, а именно при осуществлении звонков и рассылки фишинговых сообщений с целью получения конфиденциальных и банковских данных, к тому же просим обратить внимание, что эту же информацию злоумышленники могут использовать при взломе страниц пользователей в социальных сетях, не подключивших двухфакторную аутентификацию.
02.01.2023, 20:32 23851
В США не исключают нанесения ЭМИ удара по своей территории
В результате такого удара современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать
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Вашингтон. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Офицер США Кристиан Орр заявил, что для США самой сильной военной угрозой является нанесение электромагнитного (ЭМИ) удара.
Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает по этому поводу", - пишет в статье для издания 19FortyFive Кристиан Орр.
Стоит отметить, что для человека электромагнитный импульс безвреден, но поражает все электронные приборы, находящиеся находятся в радиусе действия. Иначе говоря, все приборы от смартфонов до систем отопления и кондиционирования воздуха перестанут работать.
Современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать", - написал Орр.
По словам американского офицера, Иран, Россия и Китай в равной степени имеют возможность нанесения ЭМИ-ударов.
29.12.2022, 19:29 31366
Сайт eGov будет временно недоступен
Фото: АО НИТ
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сайт электронного правительства eGov временно будет работать с перебоями, сообщает Telegram-канал портала.
С 21.00 29 декабря 2022 года до 05.00 30 декабря 2022 года будут проводиться технические работы, в это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.
23.12.2022, 10:00 51486
Новый телевизор LG OLED Flex со сгибаемым экраном
Фото: LG
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Совсем недавно на выставке IFA2022 в Берлине первый в мире OLED телевизор со сгибаемым 42-дюймовым экраном LG OLED Flex 42LX3Q6LA стал настоящей сенсацией, и сегодня мы рады сообщить, что эту новинку совсем скоро можно будет приобрести в Казахстане.
Большие диагонали, изогнутый экран? Создатели LG OLED Flex пошли дальше: изгиб дисплея этого телевизора можно менять по собственному желанию - от плоского до изогнутого с радиусом 900R1, выбирая один из двадцати уровней изгиба вручную с шагом 5% или устанавливая одну из двух предварительных настроек.
Уникальный форм-фактор Flex создан на базе технологии самоподсвечивающихся пикселей LG OLED, работающих без подсветки экрана. В телевизоре Flex 42LX3Q6LA применяется новейшая матрица LG OLED evo, обеспечивающая максимальную контрастность, время отклика всего 0,1 мс2, и точную 100% цветопередачу3. Телевизор сертифицирован на отсутствие мерцания и бликов4, а суперантибликовое покрытие LG SAR уменьшает отражения до 25%5.
Для геймеров предусмотрено меню Gaming Dashboard, позволяющее подобрать размер изображения и его положение на экране6. LG Gaming Optimizer позволяет настроить картинку и звук. Приложение Game, эксклюзивно представленное для Flex, поддерживает заставки, ярлыки для приложений и вывод данных о всех подключенных устройствах ввода.
В режиме Multi View можно просматривать контент одновременно из двух разных источников, а Switching Hub позволяет подключить мышь, клавиатуру, гарнитуру и микрофон. Одной кнопкой на боковой стороне телевизора можно переключиться между режимами ПК и Flex без отключения и повторного подключения устройств.
Встроенная поддержка Dolby Atmos и 2.2-канальная система мощностью 40 Вт обеспечивают максимальное погружение в игры и просматриваемый контент. Телевизор поддерживает Dolby Vision 4K 120 Гц, NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium, адаптивную частоту обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и режим автоматической низкой задержки (Automatic Low latency Mode, ALLM).
LG OLED Flex имеет подсветку с 6 предустановленными режимами7. Функция Sound Sync синхронизирует визуальные эффекты со звуком, а Video Sync обеспечивает работу подсветки в ритме с графическим контентом.
Материал предоставлен LG Magazine.
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1 Дисплей продукта не имеет фиксированной кривизны, его экран имеет изгибаемую, изменяемую форму. По результатам внутреннего тестирования, максимальная кривизна LG OLED Flex аналогична продуктам с фиксированной кривизной 900R, а минимальная кривизна аналогична плоскому экрану.
2 Время отклика протестировано и подтверждено сертификатом Intertek.
3 Панели LG OLED сертифицированы Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов
4 Панели LG OLED сертифицированы UL на отсутствие мерцания и дискомфортных бликов.
5 Блики снижены на 25% по сравнению с LG OLED G2 и C2 по данным внутренних испытаний LG.
6 Функция виртуальной настройки размера экрана будет доступна позднее в этом году.
7 Режимы подсветки доступны не для всех источников входного сигнала.
19.12.2022, 19:47 57451
В Казахстане 70% электроэнергии вырабатывается из угля
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 20% - из газа, 3% - из возобновляемых источников (ВИЭ), остальное - из воды, сообщает Бюро национальной статистики
В 2021 году выработка электроэнергии объектами ВИЭ составила 4,2 млрд кВтч. Доля электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ, с учетом больших ГЭС достигла 11% к 2020 году по сравнению с 10,3% в 2015 году. Без учета больших ГЭС данный показатель еще меньше - в 2021 году составил 3,7%.
14.12.2022, 11:10 65111
В Казахстане заменят технологию 3G на современную и обеспечат автотрассы интернетом
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - До 2027 года в Казахстане заменят устаревшую технологию 3G на более современную и подключат дороги республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в ходе заседания правительства.
По направлению новых цифровых возможностей планируется обеспечить широкополосным интернетом все города и районные центры. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию по сотовой связи, более 3 тысяч населенных пунктов обеспечены по технологии 3G, 4G охватывает 1628 населенных пунктов, а 5G нет", - сказал Багдат Мусин.
По его словам, соединение, проводимое медным кабелем, составляет 34%, а оптикой - 26%.
Принимая во внимание устаревшую технологию 3G медного кабеля в мире, мы окончательно заменим их до 2027 года. Мы также увеличим мобильную технологию 4G на 100 процентов, а оптическую инфраструктуру на 90 процентов", - сказал министр.
Также, по его словам, до 2027 года долю технологии 5G увеличат до 75% в Астане, Алматы и Шымкенте, а в областных центрах - на 60%.
Следующим важным мероприятием является подключение дорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету. В настоящее время интернет имеется только на 25% этих дорогах. А мобильная связь составляет 86%. До 2027 года 100 процентов этих дорог будут охвачены интернетом и мобильной связью. Данные мероприятия будут проводиться в рамках национального проекта "Доступный интернет" посредством финансирования предоставленных операторам налоговых преференций и их инвестиций и расходами республиканского и местного бюджетов", - проинформировал глава МЦРИАП.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ужесточить требования к качеству интернета.
04.12.2022, 09:45 77256
Необходимо создать контролирующую биооружие организацию, подобную МАГАТЭ в отношении генетики - Ковальчук
Сегодня, продолжая изучение деятельности американцев на Украине, необходимо подвести к созданию международных институтов, некоего биологического МАГАТЭ
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Москва. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ядерное оружие, когда-то считавшееся самым страшным, потеряло свое первенство, уступив биологическому, действующему незаметно. Поэтому необходимо создать организацию, контролирующую данную сферу, выполняющую роль МАГАТЭ в отношении генетики.
Об этом 3 декабря заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на Конгрессе молодых ученых, сообщает iz.ru.
Как он напомнил, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было создано после того, как в США осознали, что не только они владеют ядерным оружием. Этому предшествовало то, что СССР провел испытания ядерной бомбы, после которых Белый дом пошел на контакт, и вскоре в мире появились такие международные организации, как МАГАТЭ.
Я убежден, что сегодня, продолжая изучение деятельности американцев на Украине, необходимо подвести к созданию международных институтов, некоего биологического МАГАТЭ. Международные институты - это существенно важный вопрос", - сказал Ковальчук.
По его словам, без них не будет гарантии безопасности ни одному государству. Он добавил, что российские специалисты должны применять превентивные методы контроля за биологическими и генетическими исследованиями.
У нас была глобально подготовлена стратегия развития природоподобных технологий и инструментарий для реализации этой природоподобной техносферы, две программы, запущенные указами президента РФ Владимира Путина и соответствующими постановлениями правительства. Во-первых, генетическая программа, то есть работа с природой на атомно-молекулярном уровне", - рассказал Ковальчук.
Вторая программа регулирует действия и анализирует поступки, добавил он. Речь идет о программе рентгеновских, нейтронных и синхротронных исследований, создании новых уникальных мегаустановок, которые смогут проследить за метрикой атомарного конструирования генетически.
Напомним, в конце октября Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.
24.11.2022, 20:56 90301
Meta: лица, связанные с ВС США, вмешивались в казахстанское инфополе
Активность была обнаружена в рамках внутреннего расследования предполагаемого скоординированного неаутентичного поведения в регионе.
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Вашингтон. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лица, связанные с вооруженными силами США, вмешивались в казахстанское информационное поле в социальных сетях, сообщается в отчете компании Meta.
Мы удалили 39 учетных записей Facebook, 16 страниц, две группы и 26 учетных записей в Instagram за нарушение нашей политики против скоординированного недостоверного поведения. Эта сеть возникла в Соединенных Штатах и охватывала ряд стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Сомали, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Йемен. Операция проводилась во многих интернет-сервисах, включая Twitter, YouTube, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники", - говорится в отчете.
В Meta подчеркнули, что активность была обнаружены в рамках внутреннего расследования предполагаемого скоординированного неаутентичного поведения в регионе.
Люди, стоящие за этой операцией, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило связи с лицами, связанными с вооруженными силами США", - отмечают в компании Meta.
Отметим, что в отчете Стэнфордского университета говорится, что в Центральной Азии работала группа из 12 аккаунтов в Twitter, 10 страниц и 15 профилей в Facebook, 10 аккаунтов в Instagram. Эта группа в публикациях поощряла помощь США странам региона, называла источником угрозы Россию и распространяла информацию о преследовании этнических уйгур в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе китайскими властями.
Также эти группы продвигали петиции о выходе Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС и призывали правительство Казахстана запретить российские телеканалы.
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