На Экибастузкой ГРЭС-2 завершен ремонт

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В настоящее время одна из крупнейших в Казахстане тепловых электростанций работает в двухблочном режиме. При установленной мощности 1000 МВт и располагаемой мощности 974 МВт Экибастузская ГРЭС-2 ежесуточно несет среднюю нагрузку 900 МВт", - рассказали в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".
По информации компании, станция выполнила годовой план по объему выработки электроэнергии. По состоянию на 3 декабря 2021 года при плане 5818 млрд кВтч ГРЭС-2 произвела 5866 млрд кВтч. Прогнозный объем выработки может составить по итогам года более 6,4 млрд кВтч.
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" - тепловая электрическая станция установленной мощностью 1000 МВт, в составе два энергоблока по 500 МВт.
16 ноября стало известно о завершении ремонтных работ на Экибастузской ГРЭС-1.
Напомним, 14 октября 2021 года с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. В Самрук-Энерго прокомментировали, что остановка энергоблоков была связана с необходимостью устранения дефектов, образовавшихся вследствие естественного износа элементов оборудования.