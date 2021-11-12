МАНГИСТАУ. 11 НОЯБРЯ - В Мангистау начались командно-штабные учения "Зима-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, в ходе проводимых в регионе республиканских командно-штабных учений "Зима-2021" глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с готовностью органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.

В целях качественного проведения учений были организованы мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, приведены в готовность силы, средства служб гражданской защиты и отрядов экстренного реагирования, отметили в пресс-службе.

Общее количество личного состава отряда экстренного реагирования по области составляет 867 человек и 318 единиц техники. Обеспечены запасы горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медикаментов, электрогенераторов, песчано-гравийной смеси, в количестве 370 тонн соли, 1300 кубических метров песка. Организована бесперебойная подача водо-, тепло-, энерго -, газоснабжения, разработана карта техники и инертных материалов, созданы мобильные группы на местах для круглосуточного дежурства и другие соответствующие работы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным акимата, в городах и районах области имеется 7 отрядов экстренного реагирования, общим количеством сил и средств 730 человек личного состава и 265 единиц техники. Количество формирований службы гражданской защиты области насчитывает 114 единиц, в которых состоят 9037 человек личного состава и 1155 единиц техники.

Наряду с этим, согласно приказу МЧС РК от 24 октября 2020 года №10 "О подготовке ГСГЗ к ЧС зимнего периода 2020-2021 годов", в Мангистауской области создана группировка сил и средств, в количестве 1626 человек и 271 единицы техники.

Помимо этого, на автодорогах республиканского и областного значения приведены в готовность 20 пунктов временного обогрева, из них 13 - на автодорогах республиканского значения, 7 - на автодорогах областного значения. Для содержания автодорог областного значения приведены в готовность 69 единиц техники, 125 тонн соли, 850 тонн инертных материалов виде песка. Для автодорог республиканского значения 24 единицы специализированной техники, 101 тонна соли, 560 тонн песка и 92 единицы дорожных знаков по содержанию дорог в зимний период.