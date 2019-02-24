В Северо-Казахстанской и Костанайской областях объявили штормовое предупреждение

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 21 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 21 февраля ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области и Костанае ожидается местами низовая метель, ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%, говорится в сообщении синоптиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства