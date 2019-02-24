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В Северо-Казахстанской и Костанайской областях объявили штормовое предупреждение

20.02.2019, 15:35 9775
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.        
 
Днем 21 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 21 февраля ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.
 
В Костанайской области и Костанае ожидается местами низовая метель, ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%, говорится в сообщении синоптиков.
 

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