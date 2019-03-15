Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 15 марта в Костанайской области ожидается ветер северо-западный до 15-20, с порывами до 25 метров в секунду. Местами в регионе прогнозируются туман, гололед и метель. В Костанае в этот день также ожидаются гололед, ветер северо-западный до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области 15-17 марта местами ожидаются туман. Утром и днем 15 марта, сутки 16 марта здесь прогнозируется ветер южный с переходом на северный, северо-восточный до 15-20 метров в секунду.

Также днем 15 марта в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря и ветер северо-восточный, восточный до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

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