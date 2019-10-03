Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Костанайской и Северо-Казахстанской областях

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 3 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, днем ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 3 октября ожидается ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду.

Также в Северо-Казахстанской области днем 3 октября местами ожидается ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

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