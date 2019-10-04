Экс-глава отдела архитектуры и градостроительства Тараза осужден за злоупотребление полномочиями и служебный подлог

Тараз. 3 октября. Kazakhstan Today - Нарушения земельного законодательства выявили прокуроры Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве сообщили, что бывший руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Тараза приговорен к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, связанный с земельными участками.

Органами прокуратуры выявлено свыше 1,6 тыс. неиспользуемых земельных участков площадью более 304 тыс. гектаров (в том числе 179 земельных участков в коммерческих целях площадью около 125 гектаров), кадастровая стоимость которых составила 3,4 млрд тенге. После вмешательства органов прокуратуры в государственный земельный фонд возвращено 414 участков площадью более 34,8 гектара, начато освоение 872 участков общей площадью более 205 тыс. гектаров", - проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего выявлено 32 нарушения законности, внесено 24 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, к административной - 34.





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