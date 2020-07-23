В Нур-Султане и девяти областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today -Непогода ждет жителей Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", утром и днем 23 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане, по прогнозу синоптиков, днем 23 июля ожидается гроза.

Днем 23 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. На юге ожидается сильная жара, 36 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

23 июля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняются на юге сильная жара, 40 градусов, местами чрезвычайная пожароопасность.

23 июля в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

23 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 23 июля в Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем на юге сохранится сильная жара, 38 градусов.

Днем 23 июля в Атырауской области, на западе, ожидается ветер северо-западный, западный, 18 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара, 37 градусов. На большей части чрезвычайная высокая пожарная опасность.

23 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 23 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду.

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