Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в период празднования Курбан-айта будут функционировать 14 постов полиции, сообщили в департаменте полиции города, передает Kazakhstan Today.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы №53 от 23 июля 2020 года, на въездах в Алматы организованы посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города.

Будет останавливаться транспорт, в том числе и грузовой, в котором возможна перевозка животных. В этой связи, призываем граждан быть сознательными, законопослушными и четко следовать указанным требованиям, которые в первую очередь направлены на минимизацию фактов заражения коронавирусной инфекцией. Ранее был обнародован четкий алгоритм жертвоприношения и в условиях мировой пандемии, лучше соблюдать его", – констатировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Напомним, на 31 июля выпадает первый день Курбан-айта.

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