В Нур-Султане на перекрестке проспекта Республики и улицы Сейфуллина исключен левый поворот

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - При движении по улице Сейфуллина со стороны улицы Валиханова запрещен маневр разворота и левого поворота на проспект Республики, передает Kazakhstan Today.

Для проезда в указанном направлении организован отнесенный левый поворот, к примеру, при движении по улице Сейфуллина необходимо проехать через перекресток проспекта Республики в прямом направлении, далее направо на улицу Ауэзова с выходом на улицу Джангильдина, далее на проспект Республики и продолжить движение в прямом направлении в сторону микрорайона Самал", - рассказали в департаменте полиции Нур-Султана.

По словам полицейских, данная мера позволит не только обеспечить безопасность маневра путем сокращения конфликтных точек между встречным транспортом, но и улучшить пропускную способность участка.

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