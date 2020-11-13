В Нур-Султане и ряде областей объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в столице 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

13 ноября в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

13 ноября в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 13 ноября в Павлодарской области ожидаются местами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

13 ноября в Алматинской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

13 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метро в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

13 ноября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 13, сутки 14 ноября в Северо-Казахстанской области, на большей части, ожидается снег. Сутки 13-14 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. 13 ноября ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 14 ноября ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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