В Балхаше прошел региональный онлайн-конкурс кюев

Караганда. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Балхаше подвели итоги онлайн-конкурса кюев "Куй - кудірет", передает Kazakhstan Today.

Региональный онлайн-конкурс кюев имени народного артиста Казахстана Магауи Хамзина "Куй - кудірет" прошёл в Балхаше в рамках программы "Рухани жангыру". Заявки на участие поступили из многих городов и районов Казахстана. Строгим жюри были отобраны 13 претендентов на победу из Балхаша, Караганды, Сарани, Бухаржырауского и Шетского районов, села Егиндыбулак, сообщили в акимате Карагандинской области.

В состав жюри вошли ученики Магауи Хамзина: преподаватель Детской музыкальной школы №1 города Караганды Манап Аныкбеков и Ерлан Тугелбаев, а также художественный руководитель школы-лицея №15 имени А. Бокейхана Думан Тлеубеков.

Участники конкурса должны были исполнить кюй Магауи Хамзина и одно произведение на свободную тему. Жюри после долгих совещаний присудило Гран-при Диасу Габдулле из Бухаржырауского района.

Первое место досталось Али Жапену из Караганды. Серебро вручили тоже карагандинцу Нурдаулету Сагатбеку. Третье место между собой поделили карагандинец Асет Кенжебеков и Даулетбек Жусуп из Шетского района.

Кроме того, специальный приз имени М. Хамзина получил карагандинец Сеилхан Сайлауов. Все участники также были награждены благодарственными письмами и поощрительными призами.

Несмотря на то, что конкурс проходил онлайн, участники очень хорошо подготовились. Даже творчески оформили место, где они записывали видео. Приятно, что заявки поступали из всего Казахстана. Присылали видео из Костаная, Алматы, Нур-Султана. Наша земля полна талантливой молодёжи", - отметила главный специалист отдела культуры и развития языков Балхаша Улпан Сапаргали.

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