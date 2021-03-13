В Нур-Султане снесли постройку на незаконно занятом земельном участке

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В столичном районе Алматы демонтировали постройку, возведенную на незаконно занятом земельном участке, передает Kazakhstan Today.
Судебный исполнитель столичного департамента юстиции исполнил требование освободить незаконно занятый земельный участок, вынесенное на основании решения районного суда города Нур-Султан, сообщили в пресс-службе столичного акимата.
Судебным исполнителем территориального отдела по исполнению требований неимущественного характера департамента юстиции города Нур-Султана 11 марта текущего года исполнено требование исполнительного документа, вынесенного на основании решения Алматинского районного суда города Нур-Султана, об обязании должника освободить незаконно занятый земельный участок, находящийся в государственной собственности, общей площадью 0,05875 гектаров (587,5 квадратных метров) расположенного по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Манаса, 21, путем сноса (демонтаж) хозяйственно-бытовой постройки и металлического ограждения", - говорится в сообщении департамента юстиции.
Напомним, незаконно построенную гостиницу снесли на Кульджинской трассе под Алматы.
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