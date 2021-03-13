В Нур-Султане снесли постройку на незаконно занятом земельном участке

Министерство здравоохранения и ЮНФПА при поддержке посольства Великобритании в Нур-Султане разработали онлайн-курс на казахском и русском языках для работников первичной медико-санитарной помощи, которые очень часто являются "первой точкой контакта" для людей, переживших гендерное насилие.