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На севере РК ожидается сильный снег, на юге - гроза

24.03.2021 24706
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - По прогнозу РГП "Казгидромет", местами по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью на севере сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге - гроза, на юго-западе - пыльная буря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Павлодарской области усилится ветер ночью на большей части до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, метель. 
 
В Атырауской области усилится ветер ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 17-22 метров в секунду, пыльная буря. 
 
В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области - гроза. 
 
В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области - туман. 
 
В Костанайской области местами ожидается туман.
 

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