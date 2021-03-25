На севере РК ожидается сильный снег, на юге - гроза

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - По прогнозу РГП "Казгидромет", местами по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью на севере сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге - гроза, на юго-западе - пыльная буря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Павлодарской области усилится ветер ночью на большей части до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Атырауской области усилится ветер ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 17-22 метров в секунду, пыльная буря.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области - гроза.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области - туман.

В Костанайской области местами ожидается туман.

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